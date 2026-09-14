EPFO Marriage Withdrawal Rule : PF खातेदारांसाठी मोठी बातमी! लग्नासाठी खात्यातून मधून पैसे काढायचे आहेत? जाणून घ्या EPFOचा नवा नियम

ईपीएफओ सातत्याने कात टाकत आहेत. अनेक नवीन सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत. लवकरच युपीआय आणि एटीएमद्वारे पीएफ रक्कम काढण्याची सोय होणार आहे. तर आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्यानुसार, मुला-मुलींच्या लग्नासाठी कर्मचाऱ्यांना पीएफ रक्कम काढण्याची मर्यादा वाढवून देण्यात आली आहे. योगदान काढण्याची मर्यादा वाढली आहे. आता पात्र सदस्य लग्नासाठी कमाल 5 वेळा रक्कम काढता येईल. ईपीएफओने या गरजेच्या काळात कर्मचाऱ्यांना मदतीचा हात पुढे केला आहे..EPFO च्या नियमानुसार, लग्नासाठी कर्मचारी योगदान आणि त्यावरील मिळणारी 50% पर्यंतची रक्कम काढू शकतील. ही सुविधा कर्मचारी लग्नाव्यतिरिक्त मुलगा, मुलगी, भाऊ अथवा त्याच्या बहिणीच्या लग्नाकरिताही वापरू शकतील. समजा तुमच्या ईपीएफ खात्यात कर्मचारी योगदान आणि व्याजाची रक्कम मिळून एकूण 4 लाख रुपये असतील. तर या नवीन नियमानुसार, कमाल 2 लाखांची रक्कम काढता येईल..EPF Advance Rules : पीएफ खात्यातून पैसे काढायचे आहेत? आधी समजून घ्या नियम, कोणाला किती रक्कम मिळणार?.आता किती वेळा काढता येईल पैसा?यापूर्वी लग्नासाठी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी तीन वेळा रक्कम काढता येत होती. पण आता EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने ऑक्टोबर 2025 पासून नियमात बदल केला आहे. त्यानुसार, लग्नासाठी आता 5 वेळा रक्कम काढता येणार आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्मचाऱ्यांना एकूण 10 वेळा रक्कम काढता येईल. याचा अर्थ एकदा रक्कम काढल्यावर गरज असल्यास कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा रक्कम काढता येईल. अर्थात त्यासाठी तुमच्या पीएफ खात्यात पुरेशी रक्कम असणे आवश्यक आहे. .किती वर्षांची सेवा गरजेची?नवीन बदलानुसार, पीएफमधून किमान रक्कम काढण्यासाठी कमीत कमी 12 महिने नोकरी करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी लग्नाकरीता रक्कम काढण्यासाठी 7 वर्षांची सेवा असणे आवश्यक आहे. EPFO च्या बदलाचा फायदा कर्मचार्यांना होईल. त्यांना निकडीच्या वेळी ही रक्कम मिळणार आहे..किती रक्कम काढता येईल हे कळेलईपीएफओने CITES 2.01 हे सॉफ्टवेअर अपग्रेड केले आहे. नवीन प्रणालीमुळे सदस्यांना उपचार, घर खरेदी, लग्न, शिक्षण आदी कारणांसाठी ईपीएफ नियमांनुसार, जास्तीत जास्त किती रक्कम काढता येईल हे आधीच पाहता येईल. यामुळे सदस्यांना किती रक्कमेचा दावा करायचा हे ठरवणे सोपे होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.