Financial Planning: 50,000 पगारातही बचत नाही? 15 दिवसांत पैसे संपतात? तज्ञांनी सांगितलेले हे 5 नियम वापरा आणि पैशांची टेन्शन संपवा

Budget Planning: आजच्या काळात 50,000 रुपये पगार ऐकायला चांगला वाटतो, पण योग्य नियोजन नसेल तर महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांत पैशांची कमतरता जाणवते. बजेट बनवणे ही काही अवघड गोष्ट नाही, फक्त यात तुम्हाला खर्च आणि बचतीचा समतोल साधण्याची सवय लागली पाहिजे. पैसे वाचवणे म्हणजे कंजुषी नसून स्मार्ट पद्धतीने त्यांचे व्यवस्थापन करणे आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास तुम्ही खर्चही करू शकता आणि बचतही वाढवू शकता..बहुतेक लोकांच्या बाबतीत असे होते की पगार येतो आणि 15 दिवसांत संपतो. त्यामुळे पैसे नेमके कुठे खर्च झाले हे कळत नाही. ही समस्या टाळायची असेल, तर पैशाचे नियोजन करण्याविषयी तज्ञांनी काही सोपे नियम सांगितले आहे ते पाहुयात. .1. 50-30-20 नियमपैशाचे नियोजन करण्यातील सर्वात लोकप्रिय पद्धत म्हणजे 50-30-20 नियम. यात पगाराचे तीन भाग केले जातात. यानुसार- 50% (₹25,000)- एवधी रक्कम आवश्यक खर्चासाठी (जसे भाडे, वीज बिल, अन्न) वापरावी. हा असा खर्च आहे ज्याकभयावचून तुमचं काम चालणार नाही. 30% (₹15,000) - वैयक्तिक गरजा आणि मजेसाठी वापरावे. 20% (₹10,000)- एवढे [ऐसे बचत आणि गुंतवणुकीसाठी ठेवले जाते. ज्यातून भविष्याचे नियोजन केले जाते. त्यामुळे हा सर्वात संतुलित मार्ग मानला जातो..2. 60-20-20 नियमसमजा, तुम्ही मोठ्या शहरात राहत असाल आणि भाडे जास्त असेल, तर 60-20-20 नियम उपयुक्त ठरतो. यात 60% (₹30,000) - रक्कम स्थिर खर्चासाठी20% (₹10,000) - बचतीसाठीउरलेली 20% (₹10,000) - वैयक्तिक खर्चासाठी वापरली जाते. .3. झिरो-बेस्ड बजेटिंगज्या लोकांना प्रत्येक रुपयाचा हिशोब ठेवायचा आहे त्यांच्यासाठी 'झिरो-बेस्ड बजेटिंग' योग्य आहे. ही पद्धत थोडी मेहनतीची आहे, पण त्यामुळे पैसे वाया जाण्याची शक्यता कमी होते. यात महिन्याच्या सुरुवातीलाच तुमचा पूर्ण पगार कसा खर्च होणार आहे, याचा तपशील लिहा. 50,000 रुपायांमधील प्रत्येक 10 रुपये आणि 100 रुपये कुठे जाणार आहे, याची नोंद करा. जोपर्यंत संपूर्ण रकमेचा हिशोब स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत खर्च सुरू करू नका..4. 80-20 नियमज्यांना साधेपणा आवडतो त्यांच्यासाठी 80-20 नियम उत्तम आहे. यात पगार मिळताच आधी 20% रक्कम बचत किंवा गुंतवणुकीत टाकली जाते आणि उरलेल्या पैशांत संपूर्ण महिना चालवला जातो. 5. 70-20-10कर्ज असलेल्या लोकांसाठी 70-20-10 नियम उपयुक्त आहे. ज्यात -70% (₹35,000) - खर्चासाठी20% (₹10,000) - बचतीसाठी10% (₹5,000) - कर्ज फेडण्यासाठी ठेवले जाते..महत्त्वाच्या गोष्टीसर्वप्रथम इमर्जन्सी फंड तयार करा, जो किमान 1 ते 2 लाख रुपयांचा असावा. अचानक आलेल्या अडचणींमध्ये तो उपयोगी पडतो. हेल्थ इन्शुरन्स घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, कारण मोठे वैद्यकीय खर्च टाळता येतात.तसेच, नियमित गुंतवणूक केल्यास कंपाउंडिंगचा फायदा मिळतो आणि दीर्घकाळात मोठी संपत्ती तयार होऊ शकते.