Personal Finance

Gold Rate Today : बजेटआधी सोनं-चांदीत मोठी घसरण! सोनं 14 हजार तर चांदी 27 हजारांनी स्वस्त, पाहा आजचा भाव

Gold and Silver Price on Budget Day : देशाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी जागतिक आणि भारतीय बाजारात सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण पहायला मिळाली.
Gold and Silver Price on Budget Day

Gold Rate Today: Gold, Silver Crash Ahead of Budget; Prices Drop Sharply

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Silver Price Today : अर्थसंकल्प 2026 निमित्त आयोजित विशेष ट्रेडिंग सत्रात रविवारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण कायम राहिली. सलग विक्रीचा दबाव वाढल्याने दोन्ही मौल्यवान धातूंचे भाव घसरले परिणामी बाजारात कमजोरीचे संकेत दिसून आले.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Budget
Gold jewelry
Falling gold-silver prices
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand
Budget 2026

Related Stories

No stories found.