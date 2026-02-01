Gold Rate Today : बजेटआधी सोनं-चांदीत मोठी घसरण! सोनं 14 हजार तर चांदी 27 हजारांनी स्वस्त, पाहा आजचा भाव

Silver Price Today : अर्थसंकल्प 2026 निमित्त आयोजित विशेष ट्रेडिंग सत्रात रविवारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण कायम राहिली. सलग विक्रीचा दबाव वाढल्याने दोन्ही मौल्यवान धातूंचे भाव घसरले परिणामी बाजारात कमजोरीचे संकेत दिसून आले. .MCX वर सोन्याच्या भाव 13,711 रुपयांनी म्हणजेच सुमारे 9% घसरून 10 ग्रॅममागे 1,38,634 रुपयांवर आला आहे तर चांदीही तब्बल 26,273 म्हणजेच 9% घसरून आज प्रतिकिलो 2,65,652 रुपयांवर पोहोचली..Budget 2026 : देशातलं पहिलं बजेट कोणी मांडलं? 'या' महाराष्ट्रीयन नेत्याच्या नावावर आहे बजेटचा अनोखा विक्रम! .जागतिक बाजारात 29 जानेवारीपासून मार्जिन वाढवल्यानंतर आक्रमक नफा-वसुली सुरू झाल्याने सोन्याच्या किमतींवर तीव्र विक्रीचा दबाव दिसून आला. त्यामुळे सोन्याचा भाव $5,500 च्या उच्चांकावरून घसरत जवळपास $5,000 पर्यंत खाली आले..Budget 2026 : भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी सादर होणार अर्थसंकल्प, निर्मला सीतारामण मोरारजी देसाईंचा विक्रम मोडणार ?.जानेवारीत सोनं 20 तर चांदी 30 टक्के वाढली जानेवारी महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठी वाढ नोंदवली गेली. गेल्या वर्षाअखेरीस 10 ग्रॅममागे 1,37,700 रुपये असलेला भाव 27,800 ने म्हणजेच सुमारे 20.2% वाढून वर गेला.त्याचप्रमाणे चांदीच्या दरातही जोरदार तेजी दिसून आली. 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रतिकिलो 2,39,000 रुपयांवर असलेली चांदी जानेवारीअखेर 73,000 ने म्हणजेच 30.5% वाढीसह बंद झाली. सलग दोन सत्रांमध्ये तीव्र घसरण होऊनही महिन्याभरात चांदीने मजबूत वाढ नोंदवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.