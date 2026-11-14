Gold Rate Today: लग्नसराई सुरू होण्याआधी सोन्याचे भाव कोसळले! 10 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त सोनं; तुमच्या शहरात सोनं किती रुपयांनी स्वस्त?

Gold Rate Mumbai: दिवाळीनंतर आता सराफा बाजारात सोने-चांदीच्या दरातील घसरण सुरूच आहे. शुक्रवारी दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत पुन्हा मोठी घट झाली. गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार गेल्या 5 दिवसांतच सोनं तब्बल 8 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे काही दिवसांतच लग्नसराईचा हंगाम सुरू होणार असल्याने त्याआधीच सोनं-चांदी स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे आजचा भाव हा 10 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त दर आहे. .गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,37,490 रुपयांवर आला आहे. तर 22 कॅरेट सोनं 1,26,040 रुपयांना विकलं जात आहे. 9 नोव्हेंबरला सोनं 1,46,750 रुपयांना विकलं जात होत त्यातुलनेत आज सोनं 8 हजारांनी स्वस्त झालं आहे..US Flight Chaos: अमेरिकेत एकाच वेळी सर्व विमानांची उड्डाणे थांबवली! 9/11 नंतर पहिल्यांदाच अशी घटना? नेमकं काय घडलं?.महाराष्ट्रातील सोन्याचा भाव महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह राज्यभरात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,37,340 रुपये, दगिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,25,890 आणि प्रति ग्रॅम 12,589 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोनं आता 1,03,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,300 रुपये प्रति ग्रॅमला विकलं जात आहे..चांदीचा भावगुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील सराफा बाजारात चांदीचा भाव 1,94,900 रुपये प्रति किलो झाला आहे. हा भाव उच्चांकापासून तब्बल 2,15,100 रुपयांनी कमी आहे म्हणजेच चांदी तब्बल अर्ध्या किमतीने स्वस्त झाली आहे..सोनं-चांदी का घसरले?अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरविषयक धोरणाबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा परिणाम सोनं-चांदीच्या बाजारावर होत आहे. त्यामुळे सोने-चांदीच्या दरात चढ-उतार सुरू आहेत. 29 जानेवारी सोन्याच्या भावाने 1 लाख 80 हजार रुपयांची उच्चांकी पातळी गाठली होती. आता हा दर 1 लाख 37 हजार रुपयांवर आल्याने सुमारे 43 हजार रुपयांणी सोनं स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे सोनं-चांदीच्या दरातील या घसरणीमुळे दागिने खरेदीसाठी ग्राहकांची उत्सुकता वाढण्याची शक्यता असून, आगामी काळात बाजारातील दरांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.