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Gold Rate Today: लग्नसराई सुरू होण्याआधी सोन्याचे भाव कोसळले! 10 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त सोनं; तुमच्या शहरात सोनं किती रुपयांनी स्वस्त?

Gold Rate Crash Check 22K and 24K Gold Rates in Your City: दिवाळीनंतर सोन्या-चांदीच्या दरातील घसरण सुरूच असून, गेल्या पाच दिवसांत सोनं तब्बल 8 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. लग्नसराईचा हंगाम जवळ येत असताना सोन्या-चांदीचे दर आणखी किती घसरले आणि तुमच्या शहरात आजचा भाव किती आहे?
Gold Rate Today: Gold Prices Crash Before Wedding Season, Cheapest in 10 Months; Check City-Wise Rates

Gold Rate Today: Gold Prices Crash Before Wedding Season, Cheapest in 10 Months; Check City-Wise Rates

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Rate Mumbai: दिवाळीनंतर आता सराफा बाजारात सोने-चांदीच्या दरातील घसरण सुरूच आहे. शुक्रवारी दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत पुन्हा मोठी घट झाली. गुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार गेल्या 5 दिवसांतच सोनं तब्बल 8 हजारांनी स्वस्त झालं आहे. त्यामुळे काही दिवसांतच लग्नसराईचा हंगाम सुरू होणार असल्याने त्याआधीच सोनं-चांदी स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे आजचा भाव हा 10 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त दर आहे.

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