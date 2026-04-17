Gold Shortage India : एलपीजी पाठोपाठ देशात आता सोन्या-चांदीचा तुटवडा जाणवणार, दरांवर परिणाम होण्याची शक्यता; 'या'मुळे निर्माण झाले संकट

एलपीजीच्या तुटवड्यानंतर,देशाला आता सोने आणि चांदीच्या टंचाईचाही सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. भारतीय बँकांनी परदेशी पुरवठादारांकडून सोने आणि चांदी आयात करण्याच्या ऑर्डर्स थांबवल्या आहेत. अनेक टन सोने आणि चांदी कस्टमकडे अडकून पडले आहे; कारण त्यांच्या आयातीला अधिकृत परवानगी देणारा कोणताही औपचारिक सरकारी आदेश अद्याप जारी करण्यात आलेला नाही..रॉयटर्सच्या एका अहवालात व्यापार क्षेत्रातील सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. नवीन आयातीशिवाय, भारताला पुरवठ्याशी संबंधित तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो; कारण हा देश जो जगातील सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आणि चांदीचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे आपली देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी जवळजवळ पूर्णपणे परदेशी खरेदीवर अवलंबून असतो..भारतातील सुस्त मागणीचा सोने आणि चांदीच्या जागतिक किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. याउलट, यामुळे देशाची व्यापार तूट कमी करण्यास मदत होऊ शकते आणि रुपयाला आधार मिळू शकतो. या वर्षात आतापर्यंत, आशियाई चलनांमध्ये रुपयाची कामगिरी सर्वात निराशाजनक राहिली आहे. रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी प्रशासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत; अलीकडेच, रिफायनरीजना त्यांच्या 'स्पॉट डॉलर' खरेदीला स्थगिती देण्यास सांगण्यात आले होते..Premium|Gold rate fluctuations : युद्धाच्या तणावात सोन्याच्या दरात घसरण, गुंतवणूकदार चिंतेत.वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेले 'परकीय व्यापार महासंचालनालय' (DGFT) सहसा प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला एक आदेश जारी करते. या आदेशामध्ये, सोने आणि चांदी आयात करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अधिकृत केलेल्या बँकांची यादी नमूद केलेली असते. यापूर्वीचा आदेश एप्रिल २०२३ मध्ये जारी करण्यात आला होता आणि तो गेल्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत, म्हणजेच ३१ मार्चपर्यंत वैध होता. बँका आता DGFT कडून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रतीक्षा करत आहेत. या संदर्भात रॉयटर्सने केलेल्या विचारणांना परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. .मागील वर्षी भारताची सोन्याची मागणी घटली परकीय व्यापार महासंचालनालय (DGFT) एप्रिलच्या सुरुवातीलाच आवश्यक तो आदेश जारी करेल, अशी बँकांना अपेक्षा होती; कारण तशी त्यांची वार्षिक प्रथाच आहे. पण या संदर्भात आतापर्यंत कोणतीही नवीन माहिती समोर आलेली नाही. मुंबईस्थित एका खाजगी बँकेच्या सराफा व्यापाऱ्याने सांगितले की, ५ टनांहून अधिक सोने कस्टम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अडकून पडले आहे. नाव उघड न करण्याच्या अटीवर बोलताना त्या व्यापाऱ्याने स्पष्ट केले की, DGFT चा आदेश नेमका कधी येईल याविषयी असलेल्या अनिश्चिततेमुळे, बँकांना परदेशी पुरवठादारांकडून येणाऱ्या नवीन आयातीचे आदेश थांबवण्यास भाग पडले आहे..सूत्रांनी पुढे असेही उघड केले की, आयात केलेली सुमारे ८ टन चांदी सध्या सीमाशुल्क मंजुरीअभावी अडकून पडली आहे. 'वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल'च्या मते, २०२५ मध्ये भारताची सोन्याची मागणी कमी होऊन ७१०.९ मेट्रिक टनांवर आली,जी गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात नीचांकी पातळी ठरली आहे.