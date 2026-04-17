Personal Finance

Gold Shortage India : एलपीजी पाठोपाठ देशात आता सोन्या-चांदीचा तुटवडा जाणवणार, दरांवर परिणाम होण्याची शक्यता; 'या'मुळे निर्माण झाले संकट

India Gold Import : भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असल्याने पुरवठा तुटवड्याचा धोका वाढला आहे. यामुळे जागतिक किंमतींवर परिणाम होऊ शकतो, तसेच भारताची व्यापार तूट कमी होण्याची शक्यता आहे.
Gold and silver bars stuck at Indian customs due to delayed DGFT import approval, raising concerns over supply shortages.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

एलपीजीच्या तुटवड्यानंतर,देशाला आता सोने आणि चांदीच्या टंचाईचाही सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. भारतीय बँकांनी परदेशी पुरवठादारांकडून सोने आणि चांदी आयात करण्याच्या ऑर्डर्स थांबवल्या आहेत. अनेक टन सोने आणि चांदी कस्टमकडे अडकून पडले आहे; कारण त्यांच्या आयातीला अधिकृत परवानगी देणारा कोणताही औपचारिक सरकारी आदेश अद्याप जारी करण्यात आलेला नाही.

Loading content, please wait...
India
Gold Rate
gold
World
Export
gold and silver

Related Stories

No stories found.