Budget 2026 : भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी सादर होणार अर्थसंकल्प, निर्मला सीतारामण मोरारजी देसाईंचा विक्रम मोडणार ?

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत या आज सकाळी ११ वाजता लोकसभेत "अर्थसंकल्प" (२०२६-२७) सादर करतील. तेव्हा त्या केवळ आकडे वाचणार नाहीत तर १.५ अब्ज भारतीयांच्या अपेक्षांची रूपरेषाही मांडतील. अर्थमंत्री सीतारमण यांच्यासाठी हे सर्वात आव्हानात्मक अर्थसंकल्प असेल, त्या सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच रविवारी सादर केला जात आहे..ट्रम्प यांच्या ५०% करवाढीमुळे निर्यात धोक्यात येत असताना, जगभरातील भू-राजकीय गोंधळामुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. असे असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराची गती राखणे आणि जनतेला दिलासा देणे हे सीतारमण यांच्यासमोर आव्हान असेल. .सकाळी राष्ट्रपती भवनात अर्थसंकल्प दिवस सुरू होतो, जिथे अर्थमंत्री औपचारिकपणे अर्थसंकल्पाला मान्यता देतात. त्यानंतर, संसदेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी दिली जाते..Budget 2026 : बजेट तयार करण्यासाठी किती वेळ लागतो? 'ब्लू शीट' म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या पडद्यामागची प्रक्रिया....पंतप्रधान मोदींनी काय सूचित केले?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या विधानावरून असे दिसून येते की अर्थसंकल्पात सुधारणा सुरूच राहतील. दरम्यान, संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात विकासाची गती राखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे संकेत देखील देण्यात आले आहेत. ."स्प्रिंट आणि मॅरेथॉन धाव" च्या गरजेवर भर देण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी तात्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची घोषणा केली जाऊ शकते.