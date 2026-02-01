Personal Finance

Budget 2026 : भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी सादर होणार अर्थसंकल्प, निर्मला सीतारामण मोरारजी देसाईंचा विक्रम मोडणार ?

Nirmala Sitharaman : आर्थिक वाढ टिकवणे आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे हे मोठे आव्हान आहे. आर्थिक सर्वेक्षणातून तात्काळ आणि दीर्घकालीन सुधारणा सूचित झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या संकेतांनुसार सुधारणांचा अजेंडा अर्थसंकल्पात पुढे नेला जाणार आहे.
Budget 2026

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at Parliament to present the historic Union Budget 2026–27, the first budget ever tabled on a Sunday.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत या आज सकाळी ११ वाजता लोकसभेत "अर्थसंकल्प" (२०२६-२७) सादर करतील. तेव्हा त्या केवळ आकडे वाचणार नाहीत तर १.५ अब्ज भारतीयांच्या अपेक्षांची रूपरेषाही मांडतील. अर्थमंत्री सीतारमण यांच्यासाठी हे सर्वात आव्हानात्मक अर्थसंकल्प असेल, त्या सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच रविवारी सादर केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Budget
PM Narendra Modi
nirmala sitharaman
Budget 2026

Related Stories

No stories found.