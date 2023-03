By

Indian Startups layoffs : जागतिक आर्थिक मंदीची लक्षणे आता पूर्वीपेक्षा अधिक गडद झाली आहेत. त्याचा परिणाम भारतातही दिसून येत आहे. विशेषत: भारतीय स्टार्टअप्स आर्थिक मंदीमुळे अधिक त्रस्त आहेत.

या कारणास्तव ते कर्मचारी कपातीच्या मार्गाचा अवलंब करत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारतातील किमान 82 स्टार्टअप्स बंद झाले आहेत आणि हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत.

जगभरातील कर्मचारी कपात :

layoffs.fyi नुसार, सध्या जगभरात मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात सुरू आहे. टेक कंपन्यांमध्ये या वर्षी जानेवारीमध्ये 84,714 लोकांना कामावरून काढण्यात आले होते आणि फेब्रुवारीमध्ये 36,491 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आले होते. (Indian startups reportedly laid off over 23,000 employees amid pandemic and economic uncertainty)

मार्च महिन्यात, Accenture आणि InDeed व्यतिरिक्त, RoofStock, Twitch, Amazon, LivSpace, Course Hero, Clavio, Microsoft च्या कंपन्या जसे Facebook ची मूळ कंपनी Meta, Y Combinator, Salesforce, Atlassian, Sirius XM, Allergo, Cerebral, Waymo, Tho काढून टाकण्यात आले आहेत.

आकडेवारी दर्शवते की जगभरातील टेक कंपन्यांनी या वर्षात आतापर्यंत 1.50 लाखांहून अधिक लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे.

'या' कंपन्यांचे सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळाला नारळ :

जर तुम्ही स्टार्टअप्सवर नजर टाकली तर, बिझनेस इनसाइडरच्या अहवालानुसार, या वर्षात आतापर्यंत 16 स्टार्टअप्सनी त्यांच्या 100 टक्के कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. यापैकी तीन स्टार्टअप कंपन्या भारतातील आहेत.

बेंगळुरू-आधारित WeTrade आणि DUX एज्युकेशन आणि चेन्नई-आधारित Fipola यांनी त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. भारतीय स्टार्टअप्समधील कर्मचारी कपातीचे प्रमाण वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

हे स्टार्टअप कर्मचारी कपातीत पुढे :

भारतीय स्टार्टअप्समध्येही, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्वाधिक कर्मचारी कपात होत आहे. Inc42 च्या अहवालानुसार, या क्षेत्रातील 19 स्टार्टअप्सने आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे, त्यापैकी फक्त चार युनिकॉर्नने सुमारे 8,500 लोकांना कामावरून कमी केले आहे.

बातम्यांनुसार, Byju's, Ola , Oyo, Meesho, MPL, LivSpace, Innovaccer , Udaan, Unacademy आणि Vedantu सारख्या कंपन्या कर्मचारी कपातीत पुढे आहेत.

होम इंटिरियर कंपनी Livspace ने अलीकडेच सुमारे 100 लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे. त्याचप्रमाणे, दुकान (DuKaan) ने कपातीच्या दुसऱ्या फेरीत 60 लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे.

हेल्थकेअर युनिकॉर्न प्रिस्टिन केअरने 350 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. ग्लोबल डिलिव्हरी मॅनेजमेंट कंपनी FarEye ने फेब्रुवारी महिन्यात 90 लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे. सोशल मीडिया कंपनी शेअरचॅटने आपल्या 20 टक्के कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.