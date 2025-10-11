Tech Layoffs: टेक क्षेत्रातील 50,000 नोकऱ्या धोक्यात; TCSसह अनेक कंपन्या कर्मचारी कपातीच्या तयारीत, काय आहे कारण?

Tech Layoffs 2025: भारतातील टेक क्षेत्रात यंदा मोठ्या प्रमाणावर “सायलेंट लेऑफ” म्हणजेच शांतपणे कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एका अहवालानुसार, 2025 च्या अखेरीपर्यंत तब्बल 50,000 हून अधिक कर्मचारी नोकरी गमावू शकतात. अनेक आयटी कंपन्यांनी आधीच मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना कमी केलं आहे. त्यामुळे टेक कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेच वातावरण आहे..TCSसह अनेक कंपन्यांनी केली कर्मचारी कपातटाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने (TCS) जुलै महिन्यात जाहीर केले होते की, कंपनी मार्च 2026 पर्यंत सुमारे 12,000 कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच आपल्या एकूण वर्कफोर्सच्या 2% कर्मचाऱ्यांना कमी करणार आहे. .मात्र फक्त TCS नव्हे, तर अनेक मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या टेक कंपन्या देखील कर्मचाऱ्यांना शांतपणे राजीनामा देण्यास किंवा नवीन नोकरी शोधण्यास सांगत आहेत. अंदाज आहे की 2023 आणि 2024 या दोन वर्षांत सुमारे 25,000 लोकांना नोकरीवरून काढण्यात आले, आणि ही संख्या यावर्षी दुपटीने वाढू शकते..कर्मचाऱ्यांचे धक्कादायक अनुभवएका आयटी कर्मचाऱ्याने सांगितले की, “एके दिवशी HR ने मला बोलावले आणि सांगितले की माझी गरज कंपनीला नाही. त्यांनी सांगितले की, आज माझा शेवटचा दिवस आहे, आणि तीन महिन्यांचा पगार देऊन मला कामावरून कमी करण्यात आले.” दुसऱ्या कर्मचाऱ्याने सांगितले, “माझ्या मॅनेजरने सांगितले की, मी अशा यादीत आहे ज्यांना कंपनीने सांगितले आहे की त्यांनी दुसरी नोकरी शोधावी. मला तीन महिन्यांचा वेळ दिला गेला आहे.” या सर्व प्रक्रिया शांतपणे, कोणत्याही मोठ्या घोषणेशिवाय केल्या जात आहेत..AI चा वाढता प्रभाव आणि परिणामतज्ज्ञांच्या मते, कंपन्या आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनचा वापर वाढवत आहेत. अनेक इंजिनिअरिंग आणि ऑपरेशनल कामांमध्ये आता AI चा वापर होतोय, त्यामुळे मानवी संसाधनांची गरज कमी होत आहे. TCS आणि Accenture या दोन्ही कंपन्यांनी मिळून जागतिक स्तरावर 23,000 हून अधिक नोकर्या कमी केल्या आहेत. Accenture ने खर्च कमी करण्याच्या 865 मिलियन डॉलरच्या योजनेअंतर्गत, फक्त तीन महिन्यांतच 11,000 कर्मचाऱ्यांना कमी केले आहे..Anil Ambani Group: अनिल अंबानींचे जवळचे सहकारी अशोक पाल यांना अटक; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीची कारवाई .तज्ज्ञ सांगतात की, TCS आणि Accenture यांच्या निर्णयांनी आता इतर आयटी कंपन्यांनाही खर्च कमी करून डिजिटल टूल्स आणि AI वर भर देण्याची प्रेरणा दिली आहे. अनेक कंपन्या थेट नोकरीवरून कमी करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांना स्वतःहून राजीनामा देण्यास सांगत आहेत, आणि त्यांना ठराविक फॉर्म्युल्यानुसार नुकसानभरपाई दिली जाते. .Home Loan Rule: तुम्ही घेतलेल्या 50 लाखांच्या होम लोनवर 36 लाख रुपये वाचू शकता; जाणून घ्या लोन फेडण्याची स्मार्ट स्ट्रॅटेजी .भारतीय आयटी उद्योगात आतापर्यंत ‘पिरॅमिड मॉडेल’ वर काम चालत होते. यामध्ये वरच्या स्तरावर असलेले मॅनेजर्स नव्या कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करत होते. मात्र, AI आणि ऑटोमेशनच्या वाढत्या वापरामुळे हे मॉडेल आता कालबाह्य होत आहे. अर्थात, भारतातील टेक इंडस्ट्री सध्या एका मोठ्या बदलाच्या टप्प्यावर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.