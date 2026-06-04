Personal Finance

Investment: सेव्हिंग्स खात्यांमधून पैसे काढून भारतीय करतायत 'या' ठिकाणी मोठी गुंतवणूक; कारण काय? RBIच्या अहवालातून मोठा खुलासा

RBI Report on Savings Accounts: भारतीयांचा पारंपरिक बचत खात्यांवरील कल कमी होत असून इतर ठिकाणी मिळणाऱ्या जास्त व्याजदरामुळे गुंतवणुकीचा ट्रेंड बदलल्याचे दिसून आले आहे.
RBI Report Reveals a Massive Shift: Why Indians Are Moving Money Out of Savings Accounts

RBI Report Reveals a Massive Shift: Why Indians Are Moving Money Out of Savings Accounts

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Investment Report by RBI: बँकेत पैसे ठेवून मोठा फंड तयार करणे हा आजही गुंतवणुकीचा पारंपारीक पर्याय मानला जातो. आजही अनेकजण शेअर बाजार, म्यूचुअल फुंदसारखे असतानाही सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून बँकेतच पैसे ठेवण्यास प्राधान्य देतात. मात्र भारतीय रिजर्व बँक म्हणजेच RBIने नुकत्याच सादर केलेल्या एका अहवालात भारतीयांच्या गुंतवणीत एक वेगळाच ट्रेंड दिसून आला आहे. बँकेत पैसे ठेवण्याचा हा वेगळा ट्रेंड गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. नेमकं RBI ने काय म्हटलं? हा ट्रेंड नेमका काय आहे? जाणून घेऊयात सविस्तर

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