Investment: सेव्हिंग्स खात्यांमधून पैसे काढून भारतीय करतायत 'या' ठिकाणी मोठी गुंतवणूक; कारण काय? RBIच्या अहवालातून मोठा खुलासा

Investment Report by RBI: बँकेत पैसे ठेवून मोठा फंड तयार करणे हा आजही गुंतवणुकीचा पारंपारीक पर्याय मानला जातो. आजही अनेकजण शेअर बाजार, म्यूचुअल फुंदसारखे असतानाही सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून बँकेतच पैसे ठेवण्यास प्राधान्य देतात. मात्र भारतीय रिजर्व बँक म्हणजेच RBIने नुकत्याच सादर केलेल्या एका अहवालात भारतीयांच्या गुंतवणीत एक वेगळाच ट्रेंड दिसून आला आहे. बँकेत पैसे ठेवण्याचा हा वेगळा ट्रेंड गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. नेमकं RBI ने काय म्हटलं? हा ट्रेंड नेमका काय आहे? जाणून घेऊयात सविस्तर.ट्रेंड काय आहे?RBI ने जारी केलेल्या 'अॅन्यूअल बेसिक स्टॅटिस्टीकल रिटर्न ऑन डिपॉझिट्स या अहवालात भारतीयांच्या बदलत्या ट्रेंडबद्दल भाष्य केलं आहे. या अहवालानुसार भारतीय आता सेव्हिंग्स म्हणजेच बचत खात्यांमधून आपले पैसे मुदत ठेवी म्हणजेच फिक्स डिपॉजिट खात्यांमध्ये गुंतवत आहे. त्यामुळे नवीन ट्रेंडनुसार आता भारतीय फिक्स डिपॉजिट खात्यांना अधिक प्राधान्य देत आहे..Gold Rate Today: सोनं पुन्हा स्वस्त! सलग सहाव्या दिवशी भाव घसरले; महाराष्ट्रातील आजचा सोनं-चांदीचा दर जाणून घ्या.FD मध्ये मोठी वाढRBI च्या आकडेवारीनुसार मार्च 2022 मध्ये भारतातील बचत खात्यांचा वाटा हा 34.6 टक्के इतका होता. यात 4 वर्षांत जवळपास 6% घट झाली असून मार्च 2026 मध्ये हा वाट 28.7 टक्क्यांवर आला आहे. याउलट FD खात्यांमध्ये यादरम्यानच्या कालावधीत मोठी वाढ झाली. मार्च 2022 मध्ये FD चा वाटा 55.2 टक्के होता जो आता 61.6 टक्के इतका झाला आहे..ट्रेंड का बदलला?RBI ने या आकडेवारीसोबतच देशात हा गुंतवणूक ट्रेंड का बदलत आहे हेही सांगितले आहे. अहवालानुसार, भारतीय बँकांमध्ये बचत खात्यावर खूपच कमी व्याजदर मिळतो. SBI, HDFC, ICICI यांसारख्या मोठ्या बँका बचत खात्यांवरील पैशांवर केवळ 2.5% व्याज देतात. गेल्या 10 वर्षात बचत खात्यांवरील व्याजदरातदेखील मोठी घसरण झाली आहे. दरम्यान, FD ने बचत खात्यांच्या तुलनेत मात्र चांगले व्याजदर दिले आहे. FD ने सरासरी 6.25 ते 6.50 टक्के इतका व्याजदर दिला आहे. जेष्ठ नागरिकांना याहून जास्त व्याजदर मिळतो. त्यामुळे जास्त परतावा मिळत असल्यामुळे बचत खात्यांमध्ये पैसे ठेवण्यापेक्षा FDमध्ये पैसे गुंतविण्यास प्राधान्य दिले..PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.रेपो दराची भूमिकाRBI ने जानेवारी 2025 पासून रेपो रेट 6.50 टक्क्यांवरून 5.25 टक्क्यांपर्यंकत कमी केला आहे. यामुळे बँकांना स्वस्त व्याजात पैसे उपलब्ध होत असल्याने बँकांनी बचत खात्यांवरील व्याज आणखी कमी झाले. त्यासोबतच लोक आपले पैसे फिक्स डिपॉजिटच्या माध्यमातून ठराविक काळासाठी निश्चित स्वरूपात ठेवीन जास्त व्याजदर मिळविण्यास प्राधान्य देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.