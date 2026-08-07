Investment: भारतातील उद्योजक कुटुंबांसाठी 'फॅमिली ऑफिस' हेच संपत्ती व्यवस्थापनाचे पसंतीचे मॉडेल का बनत आहे?

लेखक: श्री. राजकुमार सुब्रमणियन, हेड – प्रॉडक्ट अँड फॅमिली ऑफिस, पीएल वेल्थभारतातील व्यावसायिक कुटुंबांचा संपत्तीविषयीचा दृष्टिकोन मूलभूत पातळीवर बदलत आहे. अनेक दशकांपासून एक ठरलेला पॅटर्न दिसून येत होता, व्यवसायातून निर्माण होणारा अतिरिक्त निधी जमीन, सोने, मुदत ठेवी तसेच विविध बँका आणि ब्रोकर्समार्फत गुंतवला जात असे. जेव्हा कुटुंबाची संपत्ती व्यवसायाच्या तुलनेत मर्यादित होती आणि पुढील पिढीकडून तोच व्यवसाय पुढे नेण्याची अपेक्षा होती, तेव्हा ही पद्धत पुरेशी होती. मात्र आज ही दोन्ही गृहितके बदलली आहेत..नाइट फ्रँकच्या आर्थिक अहवालानुसार, भारतातील ३० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक संपत्ती असलेल्या अल्ट्रा-हाय-नेट-वर्थ व्यक्तींची संख्या १९,८७७ असून जगात भारताचा सहावा क्रमांक आहे. २०३१ पर्यंत ही संख्या २५,००० च्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे. गेल्या पाच वर्षांत अब्जाधीशांची संख्या ५८ टक्क्यांनी वाढून २०७ वर पोहोचली असून, या बाबतीत भारताचा जागतिक स्तरावर तिसरा क्रमांक आहे. पण या आकडेवारीपेक्षाही अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार येत्या दशकात भारतीय प्रवर्तक कुटुंबांमध्ये सुमारे १.५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतक्या संपत्तीचे आंतरपिढीगत हस्तांतरण होणार आहे. प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबांना व्यवसायापासून स्वतंत्र झालेल्या भांडवलाचे व्यवस्थापन कसे करायचे, हा प्रश्न भेडसावत आहे..Gold Rate Today: सोन्याने 3 दिवसांतच ग्राहकांना रडवले! असं काय घडलं? मुंबई-पुण्यातील ताजा भाव पाहा.पारंपरिक मॉडेलची मर्यादापारंपरिक व्यवस्था ज्यामध्ये तीन ते चार खाजगी बँकांशी संबंध, एखादा ब्रोकर, एखादा विमा एजंट आणि एखादा कौटुंबिक सनदी लेखपाल यांचा समावेश आहे ही व्यवस्था उत्पादने वितरीत करण्यासाठी नव्हे, तर भांडवलाचे सुयोग्य प्रशासन करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती.ती योग्य न ठरण्याची अनेक मार्ग आहेत. सूचीबद्ध इक्विटी, सूचीमध्ये नसलेल्या होल्डिंग्ज, रिअल इस्टेट आणि परदेशी मालमत्ता या सर्व गोष्टींचा एकत्रित सारांश देणारा कोटुंबिक ताळेबंद उपलब्ध नाही. पोर्टफोलिओ नियोजनाऐवजी हळूहळू तयार होत जातात. केंद्रीकरणाचा धोका, जो सामान्यतः प्रवर्तकाच्या स्वतःच्या स्टॉकमध्ये आणि मालमत्तेत असतो, तो मोजला जात नाही. वेगवेगळ्या सल्लागारांकडून मिळणाऱ्या सल्ल्यांमध्ये सुसंगतता नसते. मात्र सर्वात मोठी समस्या म्हणजे उत्तराधिकाराचे नियोजनच नसते. परिणामी, पिढीबदल किंवा नेतृत्व हस्तांतरणाची वेळ आल्यावर त्याचे रूप संकटात बदलते..फॅमिली ऑफिस कसे काम करतेफॅमिली ऑफिसची सुरुवात गुंतवणूक उत्पादनांपासून होत नाही, तर कुटुंबाच्या गरजा आणि उद्दिष्टांपासून होते. व्यवसायात पुनर्गुंतवणूक, तरलता, पुढील पिढीची तयारी, परोपकार आणि वारसा जपणे या बाबी लक्षात घेऊन संपूर्ण गुंतवणूक आराखडा तयार केला जातो. या माध्यमातून फॅमिली ऑफिस चार मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देते.सर्वप्रथम, कुटुंबाच्या सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकींचे एकत्रित अहवाल तयार करून त्यांचे खऱ्या अर्थाने मालमत्ता वाटप केले जाते. त्यामुळे पंधरा स्टेटमेंट्सऐवजी संपूर्ण संपत्तीचे एकत्रित आणि स्पष्ट चित्र उपलब्ध होते.दुसरे, गुंतवणूक धोरणाचे स्टेटमेंट : लेखी धोरण ज्यामध्ये लक्ष्यित वाटप, जोखीम मर्यादा, तरलतेचे विभाग आणि पुनर्संतुलन ट्रिगर्स निर्दिष्ट केलेले असतात. यामुळे बाजारातील गोंधळ किंवा मागील तिमाहीतील सर्वाधिक प्रभावी ठरलेल्या गुंतवणूक प्रस्तावांच्या प्रभावाखाली निर्णय घेतले जात नाहीत.तिसरे, पर्यायी गुंतवणुकींमध्ये प्रवेश आणि सखोल पडताळणी. भारताची पर्यायी गुंतवणूक बाजारपेठ आता पुरेशी व्यापक झाली आहे SEBI च्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२६ पर्यंत अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंडातील (AIF) वचनबद्धता १६.९४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत २५ टक्के वाढ आहे, आणि उभारलेला निधी प्रथमच ७ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. प्रायव्हेट क्रेडिट, व्हेंचर डेट, रिअल-इस्टेट क्रेडिट, प्री-आयपीओ आणि स्ट्रक्चर्ड स्ट्रॅटेजीज आता कौटुंबिक पोर्टफोलिओचा स्वीकारार्ह भाग बनले आहेत, परंतु प्रत्येकासाठी व्यवस्थापक, रचना, करार आणि शुल्कावर संस्थात्मक दर्जाची सखोल पडताळणी आवश्यक असते. फार कमी कुटुंबे ही तपासणी स्वतःच्या अंतर्गत स्तरावर करतात.चौथे म्हणजे प्रशासन आणि सातत्य: यामध्ये कौटुंबिक संविधान, खाजगी ट्रस्ट, मृत्युपत्रे, वारसा संपत्तीचे नियोजन आणि ज्याकडे अनेकदा पुरेसे लक्ष दिले जात नाही असे पुढच्या पिढीचे आर्थिक शिक्षण यांचा समावेश होतो.जागतिक स्तरावरील कामकाजही आता अधिक सुलभ झाले आहे. गिफ्ट सिटी मधील IFSCA च्या फॅमिली इन्व्हेस्टमेंट फंड आराखड्यांतर्गत एप्रिल २०२६ मध्ये पहिला कार्यरत परवाना जारी करण्यात आला; ही व्यवस्था अजूनही परिपक्व होत असली, तरी ती कुटुंबांना सिंगापूर किंवा दुबईमध्ये भांडवल हलवल्याशिवाय जागतिक पोर्टफोलिओची रचना करण्यासाठी एक नियमनबद्ध देशांतर्गत मार्ग उपलब्ध करून देते..संपत्ती केवळ महानगरांपुरती मर्यादित नाहीआपल्या उद्योगातील सर्वांत महत्त्वाचा बदल कदाचित भौगोलिक पातळीवर होत आहे. नाइट फ्रँकच्या निरीक्षणानुसार, प्रादेशिक अर्थव्यवस्था परिपक्व होत असल्याने भारतातील अतिउच्च संपन्न व्यक्तींची संख्या आता देशभर अधिक व्यापकपणे पसरत आहे. मुंबई अजूनही ३५ टक्के वाट्यासह आघाडीवर असली, तरी गेल्या दशकात दिल्ली, चेन्नई आणि हैदराबाद यांनीही लक्षणीय प्रगती केली आहे.याच प्रवृत्तीची पुष्टी AMFI च्या आकडेवारीतूनही होते. देशातील अव्वल ३० शहरांबाहेरील B-30 बाजारांतील म्युच्युअल फंड मालमत्तेत आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये २७ टक्क्यांची वाढ झाली, तर अव्वल ३० शहरांमध्ये ही वाढ २१ टक्के होती. परिणामी, वैयक्तिक म्युच्युअल फंड मालमत्तेतील B-30 बाजारांचा वाटा वाढून २६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे..सुरत किंवा तिरुपूरमधील वस्त्रोद्योग प्रवर्तक, अहमदाबादमधील औषधनिर्मिती उद्योगाशी संबंधित व्यावसायिक कुटुंब, लुधियाना किंवा पुण्यातील ऑटो-कॉम्पोनंट उत्पादक तसेच इंदौर किंवा विजयवाड्यातील कृषी-प्रक्रिया उद्योग समूह यांपैकी अनेक जण अशा टप्प्यावर पोहोचले आहेत की, त्यांच्यासाठी फॅमिली ऑफिस ही आता केवळ महत्त्वाकांक्षेची बाब राहिलेली नसून व्यवसायाच्या दृष्टीने अपरिहार्य गरज बनली आहे. आतापर्यंत त्यांच्यासमोर संस्थात्मक दर्जाच्या आर्थिक सल्ल्याची स्थानिक पातळीवर उपलब्धता हीच सर्वात मोठी उणीव होती. मात्र आता ही दरी वेगाने भरून निघत आहे..सिंगल की मल्टी-फॅमिली ऑफिस?स्वतंत्र सिंगल फॅमिली ऑफिस उभारण्यासाठी इन-हाऊस मुख्य गुंतवणूक अधिकारी, विश्लेषक आणि ऑपरेशन्स टीमची आवश्यकता असते. अशा व्यवस्थेचा वार्षिक खर्च साधारणपणे ₹२ ते ₹५ कोटी इतका येतो आणि सुमारे ₹८०० ते ₹१,००० कोटींच्या गुंतवणुकीयोग्य अतिरिक्त संपत्तीनंतरच हा पर्याय आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरतो.यापेक्षा कमी गुंतवणुकीयोग्य संपत्ती असलेल्या कुटुंबांसाठी मल्टी-फॅमिली ऑफिस किंवा संस्थात्मक वेल्थ प्लॅटफॉर्म तुलनेने अत्यल्प खर्चात त्याच प्रकारची रचना आणि सेवा उपलब्ध करून देतात. अनेक कुटुंबे हायब्रिड मॉडेल स्वीकारतात. या पद्धतीत कुटुंबातील एक लहान अंतर्गत टीम कौटुंबिक निर्णय घेते, तर संशोधन, सखोल पडताळणी, व्यवहारांची अंमलबजावणी आणि अहवाल यासाठी बाह्य संस्थात्मक प्लॅटफॉर्मची मदत घेतली जाते..कोणताही पर्याय निवडला तरी काही मूलभूत प्रश्न कायम राहतात. उपलब्ध गुंतवणूक पर्याय खरोखरच ओपन आर्किटेक्चर तत्त्वावर आधारित आहेत की केवळ मर्यादित उत्पादनांपुरतेच? शुल्क स्वतंत्र सल्लागार शुल्काच्या स्वरूपात आकारले जाते की ते उत्पादनांच्या शुल्कांमध्येच दडवलेले असते? सखोल पडताळणी दस्तऐवजीकृत असून ती सातत्याने त्याच पद्धतीने करता येण्याजोगी आहे का? ही टीम पुढील दहा वर्षांनंतरही तितक्याच सातत्याने कार्यरत असेल का? आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे गरज भासल्यास एखाद्या गुंतवणूक उत्पादनाला स्पष्टपणे नाही म्हणण्याची तयारी सल्लागाराकडे आहे का?.Tax Amendment Bill 2026: UPI, NEFT आणि RTGS सह डिजिटल पेमेंट्समध्ये काय बदल होणार? पाहा 10 मोठे अपडेट्स एका क्लिकमध्ये.उत्पादन नव्हे, तर संपत्ती व्यवस्थापनाची कार्यप्रणालीखरा बदल आता "माझ्या संपत्तीचे व्यवस्थापन कोण करते?" या प्रश्नापासून "आमच्या कुटुंबाच्या संपत्तीचे प्रशासन कसे केले जाते?" या प्रश्नाकडे होत आहे. फॅमिली ऑफिस ही विकत घेण्याची गोष्ट नसून ती उभी करावी लागणारी व्यवस्था आहे. संस्थापक पिढी सक्रिय असतानाच ही व्यवस्था उभारणारी कुटुंबे आपली संपत्ती पुढील पिढीकडे अखंड आणि सुस्थितीत हस्तांतरित करण्यात अधिक यशस्वी ठरतात. मात्र व्यवसायातून बाहेर पडणे, आजारपण किंवा कौटुंबिक वाद यांसारख्या एखाद्या निर्णायक घटनेची वाट पाहणाऱ्या कुटुंबांना असे यश क्वचितच मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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