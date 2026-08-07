Personal Finance

Investment: भारतातील उद्योजक कुटुंबांसाठी 'फॅमिली ऑफिस' हेच संपत्ती व्यवस्थापनाचे पसंतीचे मॉडेल का बनत आहे?

Wealth Management: भारतातील श्रीमंत उद्योजक कुटुंबे पारंपरिक गुंतवणूक मॉडेलऐवजी आता 'फॅमिली ऑफिस'कडे वेगाने वळत आहेत. संपत्ती हस्तांतरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे मॉडेल भविष्यातील संपत्ती व्यवस्थापनासाठी गेमचेंजर का ठरत आहे, जाणून घ्या.
Wealth management strategy of Business Families

Why India’s Richest Families Are Quietly Switching to Family Offices

eSakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लेखक: श्री. राजकुमार सुब्रमणियन, हेड – प्रॉडक्ट अँड फॅमिली ऑफिस, पीएल वेल्थ

भारतातील व्यावसायिक कुटुंबांचा संपत्तीविषयीचा दृष्टिकोन मूलभूत पातळीवर बदलत आहे. अनेक दशकांपासून एक ठरलेला पॅटर्न दिसून येत होता, व्यवसायातून निर्माण होणारा अतिरिक्त निधी जमीन, सोने, मुदत ठेवी तसेच विविध बँका आणि ब्रोकर्समार्फत गुंतवला जात असे. जेव्हा कुटुंबाची संपत्ती व्यवसायाच्या तुलनेत मर्यादित होती आणि पुढील पिढीकडून तोच व्यवसाय पुढे नेण्याची अपेक्षा होती, तेव्हा ही पद्धत पुरेशी होती. मात्र आज ही दोन्ही गृहितके बदलली आहेत.

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