LPG Cylinder Booking: आजपासून 'या' ग्राहकांना मिळणार नाही एलपीजी सिलिंडर;ताबडतोब करा 'हे' काम

एलपीजी ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. आज, १६ ऑगस्ट, ही ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत आहे. जर ग्राहकाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर १७ ऑगस्टपासून त्यांना एलपीजी सिलेंडर बुक करता येणार नाही. एका रिपोर्टनुसार इंडियन ऑइलने सर्व ग्राहकांना १६ ऑगस्टपर्यंत त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. या रिपोर्टमध्ये असेही नमूद केले आहे की, ही विशिष्ट मुदत 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'च्या ग्राहकांना लागू होत नाही; तरीही, त्यांच्यासाठीही ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य आहे.. इंडियन ऑइलने ग्राहकांना स्पष्टपणे कळवले आहे की, जर त्यांनी १६ ऑगस्टपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांना एलपीजी सिलेंडर मिळणार नाहीत. कंपनीने ग्राहकांना वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, याचा अर्थ तुमचे गॅस कनेक्शन रद्द होईल असा नाही; केवळ ग्राहक एलपीजी सिलेंडर बुक करू शकणार नाहीत किंवा त्यांना ते मिळणार नाहीत. एकदा व्हेरिफिकेशन पूर्ण झाले की, ग्राहक पुन्हा एलपीजी सिलेंडर पुन्हा बुक करु शकतील. .घरबसल्या करा ई-केवायसी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, ग्राहकांनी इंडेन (Indane), एचपी (HP) किंवा भारत गॅसचे (Bharat Gas) अधिकृत ॲप डाउनलोड करावे. ॲप उघडा आणि 'फेस व्हेरिफिकेशन' (चेहऱ्याची पडताळणी) प्रक्रिया सुरू करा. प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्याची स्थिती तपासण्यास विसरू नका..ई-केवायसी ऑफलाइनही करता येते ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ग्राहक त्यांच्या गॅस एजन्सीला भेट देऊ शकतात. तिथे बायोमेट्रिक पडताळणी पद्धत वापरली जाईल. तुम्ही नियमितपणे वापरत असलेला मोबाईल क्रमांकच नोंदवण्याची खात्री करा, कारण बुकिंगची प्रक्रिया त्यावरच अवलंबून असेल. .बुकिंगसाठी नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक आवश्यक सरकारने एलपीजी सिलेंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आता ओटीपी (OTP - वन-टाइम पासवर्ड) शिवाय एलपीजी सिलेंडरची डिलिव्हरी केली जाणार नाही. बुकिंग करताना नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकाचा वापर करणे अनिवार्य आहे. लक्षात घ्या की, ग्रामीण भागात ४५ दिवसांच्या अंतराने एलपीजी सिलेंडर बुक केले जाऊ शकते, तर शहरी भागात २५ दिवसांच्या अंतराने बुकिंग करता येते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.