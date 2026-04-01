LPG Price Hike India : मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका ! देशात LPG सिलिंडर दरात वाढ, जाणून घ्या आजचे ताजे दर

1. मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतात व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. 2. १ एप्रिलपासून दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथे अनुक्रमे १९४, १९६, २१८ आणि २०३ रुपयांनी दर वाढले. 3. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमती मात्र सध्या स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत. 4. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि लहान व्यवसायिकांच्या खर्चात वाढ होऊन सामान्यांच्या खिशावर ताण येणार आहे. 5. इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होण्याच्या भीतीमुळे जागतिक ऊर्जा संकट गडद झाले आहे..Latest Commercial LPG Cylinder Prices : मध्य पूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतात एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. आज १ एप्रिल रोजी एका अचानक घेतलेल्या निर्णयानुसार, एलपीजी सिलिंडरचे दर दिल्लीत १९४ रुपये, कोलकातामध्ये २१८ रुपये, चेन्नईमध्ये २०३ रुपये आणि मुंबईमध्ये १९६ रुपयांनी वाढले आहेत. ही दरवाढ प्रामुख्याने व्यावसायिक सिलिंडर्सना लागू आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडर्स वापरणाऱ्या ग्राहकांना मात्र तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. .चार प्रमुख महानगरांमधील दरआज १ एप्रिलपासून, दिल्लीमध्ये एका व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा दर १,८८४.५० रुपयांवरून वाढून २,०७८.५० रुपये झाली आहे. कोलकात्यामध्ये दर १,९९० रुपयांवरून वाढून २,२०८ रुपयांवर पोहोचला आहे. मुंबईमध्ये, १ एप्रिलपासून १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरचा दर १,८३५ रुपयांच्या आधीच्या दराच्या तुलनेत वाढून २,०३१ रुपये झाली आहे. ही १९६ रुपयांची वाढ आहे. चेन्नईमध्ये, तोच १९ किलोचा सिलिंडर आता २,०४३.५० रुपयांच्या आधीच्या दराऐवजी २,२४६.५० रुपयांना उपलब्ध होईल. .सामान्यांवर काय परिणाम? एलपीजीच्या दराच्या वाढीचा सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट परिणाम होईल. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समधील खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. लहान व्यवसायिकांसाठी ही परिस्थिती अधिकच आव्हानात्मक बनली आहे, कारण वाढत्या खर्चामुळे त्यांच्या कमाईत घट होऊ लागली आहे..LPG Cylinder Price Hike : गॅस संकट गडद, जाणून घ्या तुमच्या शहरात आज किती आहे LPG सिलिंडरचा दर ?.एलपीजीचे दर का वाढले ? इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. होर्मुझ ची सामुद्रधुनी of बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे, वायू आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात तीव्र कमतरता निर्माण झाली आहे. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. जगभरातील अनेक देशांमध्ये वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ दिसून आली आहे. भारतातही, सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे एलपीजी वायूच्या किमती आता दुसऱ्यांदा वाढवण्यात आल्या आहेत.