Online Gaming Bill: ही कंपनी आपल्या 60 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार; सीईओ म्हणाले- 'आता पर्याय नाही...'
Online Gaming Bill 2025: सरकारने आणलेल्या ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 मुळे गेमिंग कंपन्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे बिल मंजूर झाल्यानंतरच ड्रीम11, पोकरबाजी यांसारख्या कंपन्यांनी आपले ऑपरेशन्स बंद केले.
केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 मुळे गेमिंग कंपन्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
मोबाईल प्रीमियर लीग (MPL) कंपनीने जवळपास 300 कर्मचारी म्हणजे 60% स्टाफ कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या बंदीनंतर गेमिंग क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे.
