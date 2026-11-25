Number Plate Fine: राष्ट्रीय महामार्गावरून नियमित प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. टोल नाक्यांवर शुल्क भरणे टाळण्यासाठी वाहनांची नंबर प्लेट लपवणे किंवा तिच्याशी छेडछाड करण्याचे प्रकार अनेकदा समोर येतात. मात्र, आता अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. नंबर प्लेट लपवून टोल चुकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वाहनचालकांना मूळ टोल शुल्काच्या चार ते आठ पट दंड भरावा लागू शकतो.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून 'नॅशनल हायवे फी रूल्स'मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र, अद्याप या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे सध्या ही संभाव्य कारवाई असून, नियम लागू झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल..४ ते ८ पट दंड आकारण्याचा प्रस्तावप्रस्तावित नियमानुसार, टोल भरणे टाळण्यासाठी नंबर प्लेट लपवणे किंवा तिच्याशी छेडछाड करणे वाहनचालकांना महागात पडू शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या टोल नाक्यावर नियमित शुल्क १०० रुपये असेल, तर संबंधित चालकाला ४०० ते ८०० रुपये भरावे लागू शकतात. तर १५० रुपये टोल असलेल्या ठिकाणी हा दंड ६०० ते १,२०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो..Vehicle Insurance Expiry : गाडीचा इन्शुरन्स संपलाय, टोल नाका ओलांडताच दहा हजारांच्या दंडाचा येणार मेसेज; काय आहे नवीन नियम ?.AI कॅमेऱ्यांद्वारे वाहनांवर नजरनंबर प्लेट लपवणाऱ्या किंवा त्यात फेरफार करणाऱ्या वाहनांची ओळख पटवण्यासाठी टोल नाक्यांवर अत्याधुनिक कॅमेरे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित यंत्रणा वापरण्याची तयारी आहे. यामुळे अशा वाहनांवर लक्ष ठेवणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे शक्य होईल..मोटार वाहन कायद्यानुसारही कारवाईदरम्यान, नंबर प्लेटशी छेडछाड करणे हे मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन आहे. अशा प्रकरणात पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये, तर दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास १० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. हा दंड प्रस्तावित टोल दंडापेक्षा वेगळा आहे..FASTag Annual Pass : टोल नाक्यापासून २० किमी परिसरात राहणाऱ्यांना मोठा दिलासा! हजारो रूपये वाचणार; १ नोव्हेंबरपासून नवा नियम लागू .त्यामुळे वाहनचालकांनी नंबर प्लेट झाकू नये, वाकवू नये किंवा त्यावर स्टिकर्स लावू नयेत. नंबर प्लेट तुटलेली अथवा खराब झालेली असल्यास ती तातडीने बदलून घ्यावी. टोलचा दंड आणि वाहतूक नियमांनुसार होणारी कारवाई टाळण्यासाठी नंबर प्लेट स्पष्टपणे वाचता येईल अशा स्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.