Petrol-Diesel Price: निवडणुकांचे निकाल लागले… आता LPG नंतर पेट्रोल-डिझेलही महागणार? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवे दर

Petrol Price Today: पश्चिम आशियात इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेल दरांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालसह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे आतापर्यंत इंधन दरवाढ रोखून ठेवण्यात आल्याची चर्चा होती. निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल महागणार, असा अंदाज व्यक्त केला जात असतानाच 1 मेपासून व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे आता निवडणुकांचे निकाल समोर आल्यानंतर इंधन दर वाढतात का, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे..दर स्थिरभारतीय ग्राहकांना आज 5 मे 2026 रोजी सकाळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांबाबत दिलासा मिळाला आहे. देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवल्या आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 94.72 रुपये, डिझेल 87.62 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 103.54 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 103.94 रुपये, डिझेल 90.76 रुपयेचेन्नई -पेट्रोल 100.75 रुपये, डिझेल 92.34 रुपयेबेंगलुरु -पेट्रोल 102.92 रुपये, डिझेल 89.02 रुपयेहैदराबाद - पेट्रोल 107.46 रुपये, डिझेल 95.70 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमहाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे भाव (रुपये/लिटर )मुंबई - पेट्रोल 103.54 रुपये आणि डिझेल 90.03 रुपयेपुणे - पेट्रोल 104.84 रुपये आणि डिझेल 91.34 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 104.38 रुपये आणि डिझेल 90.93 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 104.46 रुपये आणि डिझेल 90.98 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 104.56 रुपये आणि डिझेल 91.10 रुपये.शहरांनुसार किमतींमध्ये फरक का असतो?भारतातील शहरांनुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये खालील कारणांमुळे फरक असतो. यात -केंद्र आणि राज्य सरकारचे करवाहतूक आणि वितरण खर्चस्थानिक कर आणि शुल्क.व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ1 मे पासून 19-किलोग्रामच्या व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात तब्बल 1,000 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीचा थेट परिणाम रेस्टॉरंट, केटरिंग आणि लहान उद्योगांच्या खर्चावर होत आहे. त्यासोबतच 5 किलोचा छोटू LPG देखील महागल्याने सर्वसामान्य बाहेरून शहरात शिकण्यास आलेले विद्यार्थी आणि कामगार यांना याचा मोठा फटका बसला आहे.