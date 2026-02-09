Personal Finance

Post Office Investment Scheme : पोस्ट ऑफिसची सुपरहिट योजना! झीरो रिस्कसह मिळणार महिन्याला 17,000 रुपये; जाणून घ्या कसे?

Post Office Scheme : सुरक्षित गुंतवणूक, हमीदार परतावा आणि नियमित उत्पन्न या तिन्ही गोष्टी एकाच योजनेत हव्या असतील, तर पोस्ट ऑफिसची SCSS योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकते.
Vinod Dengale
Post Office Saving Scheme : प्रत्येक जण आपल्या पगारातून थोडीफार बचत करून ती सुरक्षित ठिकाणी गुंतवण्याचा विचार करतो. कारण, निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न मिळावे आणि मुबलक प्रमाणात पैसे आपल्याकडे राहावे हा त्यामागचा विचार असतो. याच कारणासाठी सरकारच्या हमीसह असलेल्या पोस्ट ऑफिसच्या योजना सर्वाधिक विश्वासार्ह मानल्या जातात. अशाच योजनांपैकी पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम (SCSS) ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे.

senior citizen
post office
schemes
Investment
Savings

