Post Office Investment Scheme : पोस्ट ऑफिसची सुपरहिट योजना! झीरो रिस्कसह मिळणार महिन्याला 17,000 रुपये; जाणून घ्या कसे?

Post Office Saving Scheme : प्रत्येक जण आपल्या पगारातून थोडीफार बचत करून ती सुरक्षित ठिकाणी गुंतवण्याचा विचार करतो. कारण, निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न मिळावे आणि मुबलक प्रमाणात पैसे आपल्याकडे राहावे हा त्यामागचा विचार असतो. याच कारणासाठी सरकारच्या हमीसह असलेल्या पोस्ट ऑफिसच्या योजना सर्वाधिक विश्वासार्ह मानल्या जातात. अशाच योजनांपैकी पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम (SCSS) ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे..ही योजना पूर्णपणे सुरक्षित असून यात गुंतवलेला पैसा सरकारच्या संरक्षणाखाली असतो. त्यामुळे भांडवल बुडण्याचा कोणताही धोका नसतो. याशिवाय या योजनेत बँकेच्या एफडी (मुदत ठेवी) पेक्षाही जास्त व्याजदर दिला जातो. सध्या सुमारे 8.2 टक्के व्याजदर दिला जात आहे..1000 रुपयांपासून गुंतवणूक या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज नाही. केवळ 1000 रुपयांपासून खाते उघडता येते, तर जास्तीत जास्त 30 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. या गुंतवणुकीवर आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळते. त्यामुळे एकाच वेळी सरकारची हामी आणि करसवलत असा दुहेरी फायदा यात होतो..खाते कोण उघडू शकतो?60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे नागरिकपती-पत्नी संयुक्त खाते उघडू शकतातVRS घेतलेल्यांना 55 वर्षांनंतरही परवानगीसंरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांना 50 वर्षांनंतर गुंतवणुकीची मुभा.कालावधी आणि व्याजया योजनेचा मॅच्युरिटी कालावधी 5 वर्षांचा आहे. व्याजाची रक्कम दर तीन महिन्यांनी खात्यात जमा केली जाते. मुदतपूर्तीपूर्वी खाते बंद केल्यास काही दंड लागू शकतो आणि जर मुदतपूर्तीपूर्वी खातेदाराचा मृत्यू झाला तर सर्व रक्कम नॉमिनीला मिळते. .दरमहा 17 हजारांहून अधिक कमाई कशी?जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने 25 लाख रुपये गुंतवले आणि 8.2% व्याजदर मिळला तर - वार्षिक व्याज - 2,05,000 रुपये तिमाही व्याज - 51,250 रुपये मासिक सरासरी उत्पन्न - सुमारे 17,000 रुपयांपेक्षा जास्तम्हणजेच निवृत्तीनंतर कोणतीही जोखीम न घेता दरमहा नियमित उत्पन्न मिळवण्याचा हा उत्तम मार्ग ठरू शकतो..