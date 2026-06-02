PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

PPF vs SIP Investment: भविष्यासाठी बचत आणि गुंतवणूक करताना अनेकांच्या मनात एक प्रश्न असतो तो म्हणजे PPF मध्ये गुंतवणूक करावी की SIP मध्ये? कारण दोन्ही पर्याय लोकप्रिय आहे. पण जरी ते लोकप्रिय असले तरी त्यांची वैशिष्ट्ये आणि रिटर्नची क्षमता मात्र वेगवेगळी आहे. जर तुम्ही दरमहा 5000 रुपये गुंतवण्याचा विचार करत असाल, तर 15 वर्षांनंतर कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर ठरू शकतो, हे समजून घेऊयात.. .PPF आणि SIP मध्ये नेमका फरक काय?PPF म्हणजेच पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड ही केंद्र सरकारच्या पाठबळ असलेली बचत योजना आहे. यामध्ये गुंतवलेले पैसे सुरक्षित राहतात आणि सरकारकडून यावर निश्चित व्याजदर दिला जातो.दुसरीकडे, SIP म्हणजेच सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन हा म्युच्युअल फंडामध्ये नियमित गुंतवणुकीचा मार्ग आहे. यातील रिटर्न हा शेअर बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असल्याने तो निश्चित नसतो, मात्र दीर्घकालीन कालावधीत जास्त रिटर्नची शक्यता असते..1. PPF मध्ये दरमहा 5,000 रुपये गुंतवल्यास किती रक्कम मिळू शकते?सध्या PPF वर सुमारे सरकारकडून 7.1 टक्के वार्षिक व्याजदर मिळत आहे. त्याप्रमाणे PPF चे गणित पाहा -मासिक गुंतवणूक: 5,000 रुपयेवार्षिक गुंतवणूक: 60,000 रुपये15 वर्षांतील एकूण गुंतवणूक: 9 लाख रुपयेव्याजदर: 7.1%या दरानुसार 15 वर्षांनंतर गुंतवणुकीचे एकूण मूल्य सुमारे 16,27,284 रुपये म्हणजेच 16.27 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. म्हणजेच गुंतवणूकदाराला सुमारे 7,27,284 रुपये म्हणजेच 7.27 लाखांचे व्याज म्हणजेच नफा मिळतो..2. SIP मध्ये दरमहा 5,000 रुपये गुंतवल्यास किती फंड तयार होऊ शकतो?SIP मध्ये रिटर्न निश्चित नसतो. मात्र, अनेक इक्विटी म्युच्युअल फंडांनी दीर्घकालावधीत सरासरी 10 ते 12 टक्के रिटर्न दिला आहे. आपण या ठिकाणी 10 टक्के वार्षिक रिटर्नचा अंदाज गृहित धरला तर -मासिक गुंतवणूक: 5,000 रुपयेएकूण गुंतवणूक: 9 लाख रुपयेअंदाजित वार्षिक परतावा: 10%या परिस्थितीत 15 वर्षांनंतर गुंतवणुकीचे मूल्य सुमारे 20,08,106 रुपये म्हणजेच 20.08 लाखांपर्यंत जाऊ शकते. म्हणजेच गुंतवणूकदाराला जवळपास 11,08,106 रुपये म्हणजेच 11.08 लाखांचा फायदा मिळू शकतो..दोन्ही पर्यायांमध्ये किती फरक?आपण जर दोन्ही गुंतवणुकीचे गणित अभ्यासले तर समजते की SIP मधून PPF च्या तुलनेत सुमारे 4 लाख रुपयांचा अधिक फंड तयार होऊ शकतो. याचा अर्थ ठराविक कालावधीत SIP ही PPFच्या तुलनेत जास्त रिटर्न देते..करसवलतमात्र या गुंतवणुकीत आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे करसवलत. यात PPF चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याला EEE (Exempt-Exempt-Exempt) करसवलतीचा लाभ मिळतो. म्हणजेच, गुंतवणुकीवर करसवलत, व्याजावर कर नाही आणि मुदतपूर्ण झाल्यावर मिळणाऱ्या रकमेवरही कर नाही.तर SIP मध्ये, विशेषतः इक्विटी फंडांमध्ये, ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त नफ्यावर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (LTCG) लागू होऊ शकतो..जोखीम आणि लिक्विडिटीPPF मध्ये जोखीम अत्यंत कमी असते, मात्र 15 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असतो. तर SIP मध्ये बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम होतो, पण बहुतांश ओपन-एंडेड फंडांमधून गरज पडल्यास पैसे काढता येतात. त्यामुळे लिक्विडिटीच्या बाबतीत SIP अधिक लवचिक मानली जाते..PPF कोणासाठी?PPF हा पर्याय अशा गुंतवणूकदारांसाठी योग्य ठरू शकतो जे -भांडवल गुंतवणुकीत सुरक्षा शोधत आहेतकरसवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितातनिवृत्तीसाठी सुरक्षित निधी तयार करू इच्छितातजोखीम नको आहे. SIP कोणासाठी योग्य?SIP हा पर्याय अशा गुंतवणूकदारांसाठी अधिक योग्य ठरतो जे -दीर्घकालीन गुंतवणूक करू शकतातबाजारातील चढ-उतार स्वीकारू शकतातमहागाईपेक्षा जास्त परतावा मिळवू इच्छितात.काय करावे?अनेक आर्थिक नियोजकांच्या मते, PPF आणि SIP यांचा संतुलित वापर हा सर्वात चांगला पर्याय ठरू शकतो. म्हणजे सुरक्षितता आणि करसवलतीसाठी काही रक्कम PPF मध्ये गुंतवावी आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीसाठी काही रक्कम SIP मध्ये गुंतवावी. यामुळे तुमच्या गुंतवणुकीचे संतुलनराखले जाते आणि जोखीम कानी होऊन भविष्यासाठी चांगला फंड तयार होतो.