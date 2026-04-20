RBI Gold: RBI च्या निर्णयाने गुंतवणूकदारांची चांदी! गोल्ड बॉन्डमध्ये देणार तिप्पट रिटर्न, सोबत 2.5% व्याज

SGB Redemption Price: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सॉवरेन गोल्ड बाँड गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठा अपडेट जाहीर केला आहे. आज 20 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, RBIने सॉवरेन गोल्ड बाँड 2020-21 सिरीज VII साठी मुप्री-मॅच्युअर रिडेम्प्शनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच, बॉन्ड जारी झाल्यानंतर साडे पाच वर्षांनी गुंतवणूकदारांना पैसे काढण्याची संधी मिळाली आहे. .तिप्पट रिटर्न ऑक्टोबर 2020 मध्ये जेव्हा हा बाँड जारी करण्यात आला होता, तेव्हा त्याची किंमत प्रति युनिट 5,051 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. 20 एप्रिल 2026 रोजी, ती वाढून प्रति युनिट 15,254 रुपये झाली आहे. म्हणजेच, गुंतवणूकदारांना 202% पेक्षा जास्त जबरदस्त परतावा मिळाला आहे. याचाच अर्थ त्यांची गुंतवणूक तब्बल तिप्पट झाली आहे..Gold Rate Today: एकाच दिवसात सोन्याच्या भावात मोठा बदल! आता एक तोळा सोन्यासाठी किती पैसे द्यावे लागणार? जाणून घ्या ताजे भाव .रिडेम्प्शन प्राइस कशी ठरविली जाते?RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, , रिडेम्प्शन किंमत India Bullion and Jewellers Association (IBJA) कडून जाहीर केलेल्या सोन्याच्या दरावर आधारित असते. रिडेम्प्शनच्या आधीच्या तीन कामकाजाच्या दिवसांतील 999 शुद्धतेच्या सोन्याच्या क्लोजिंग प्राइसचा सरासरी दर घेतला जातो. याच्या आधारेच मागील तीन दिवसांची सरासरी काढून 15,254 ही किंमत निश्चित करण्यात आली..2.5% व्याजाचा लाभसॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्सचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे गुंतवणूकदारांना केवळ सोन्याच्या किमतीतील वाढीचाच फायदा होत नाही, तर त्यांच्या गुंतवणूक कालावधीत वार्षिक 2.5% दराने निश्चित व्याजदरही मिळतो. याचा अर्थ असा की, गेल्या साडेपाच वर्षांपासून गुंतवणूकदारांनी सहामाही आधारावर व्याज मिळाले आहे. आता, त्यांना त्यांच्या मूळ गुंतवणुकीच्या तिप्पटीहून अधिक रक्कम परत मिळत आहे. म्हणजेच डबल लाभ झाला आहे. .मॅच्युरिटी कितीया बॉण्ड्सची एकूण मुदत साधारणपणे आठ वर्षे असते, परंतु गुंतवणूकदारांना तरलता (लिक्विडिटी) देण्यासाठी सरकारने पाच वर्षांनंतर प्रिमॅच्युरिटी रिडम्प्शन घोषणा केली आहे. म्हणजेच आठ वर्ष पूर्ण होण्याआधी तुम्ही 5 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पैसे काढू शकतात. .8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात नवीन पे स्केलचा प्रस्ताव, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात स्तरानुसार होणार तब्बल 'इतकी' वाढ,पाहा यादी .सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स चे कर नियम तुम्ही SGBs पहिल्यांदा जारी झाल्यावर त्यात गुंतवणूक केली असेल आणि ते मुदतपूर्तीपर्यंत ठेवले असतील, तर मॅच्युरिटीवर भांडवली नफा (कॅपिटल गेन) पूर्णपणे करमुक्त असेल.जर SGBs हे 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवले असतील, तर विक्री किंवा हस्तांतरणावरील नफ्यावर १२.५% दराने कर आकारला जाईल.जर SGBs 12 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी काळ ठेवले असतील, तर नफ्यावर तुमच्या सामान्य आयकर स्लॅबनुसार कर आकारला जाईल.जर तुम्ही दुय्यम बाजारातून SGBs खरेदी केले असतील, तर टॅक्स सवलत मिळत नाहीयात मिळणारया व्याजवर व्याजावर आयकर लागू होतो.