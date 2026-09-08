Safe Investment: 2,000 रुपायांची छोटी बचत बनवेल 1.42 लाखांचा फंड! पोस्ट ऑफिसची ही योजना पाहिली का?

Post Office Safe Investment: सध्याच्या काळात बाजारातील मोठ्या चढ-उतारांमुळे सर्वांना आपल्या पैशाची सुरक्षितता आणि योग्य गुंतवणूक महत्त्वाची आहे. कारण हेच पैसे पुढे भविष्यात कामी येणार आहेत. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक आणि चांगला रिटर्न यासाठी लोक पोस्ट ऑफिसमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. .भारतीय पोस्ट ऑफिसमध्ये अनेक लहान बचत योजना आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे रिकरिंग डिपॉझिट (RD) योजना. पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून चालवली जाणारी ही केंद्र सरकारची योजना एक सुरक्षित पर्याय मानला जातो. कारण यात गॅरंटीड रिटर्न तर मिळतोच पण तुमची छोटी गुंतवणूक एक मोठा फंड तयार करते..काय आहे योजना?पोस्ट ऑफिसची रिकरिंग डिपॉझिट योजना एक मासिक गुंतवणूक योजना आहे. यामध्ये तुम्ही दरमहा एक निश्चित रक्कम 5 वर्षांसाठी म्हणजेच 60 महिन्यांसाठी जमा करा. या जमा केलेल्या रकमेवर त्रैमासिक म्हणजेच तीन महिन्यांचे चक्रवाढ व्याज मिळते. त्यामुळे कमी जोखीम आणि स्थिर रिटर्न हवं असणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरतो..महत्त्वाच्या गोष्टीरिकरिंग डिपॉझिट योजना मार्केट-लिंक्ड नसल्यामुळे शेअर बाजारातील चढ-उतारांचा यावर कोणताही पराइनाम होत नाही.गुंतवणूकदार रोख रक्कम, चेक किंवा ऑनलाइन पद्धतीने यात पैसे जमा करू शकतात आणि हवं असल्यास 5 वर्षांचे हप्ते एकाच वेळी भरण्याची सोयही उपलब्ध आहे.तुम्ही बचत खातं लिंक करून मासिक हप्ता आपोआप कापण्याची सुविधाही घेऊ शकता.यात कोणतीही प्रौढ व्यक्ती खातं उघडू शकते.2 किंवा अधिक व्यक्ती मिळून संयुक्त म्हणजेच जॉइंट अकाऊंट उघडू शकतात..पैशांचे गणितया योजनेतील व्याज दर तीन महिन्यांनी तुमच्या मुद्दलात जोडली जाते, ज्यामुळे तुमच्या व्याजावर व्याज मिळते. जर तुम्ही दरमहा 2000 रुपये 5 वर्षांसाठी गुंतवत राहिला तर सध्याच्या व्याजदरानुसार तुम्हाला व्याजापोटी 22,732 रुपये मिळतील. म्हणजेच 60 महिन्यांत तुमची गुंतवणूक 1,20,000 रुपये होईल आणि मुदत संपल्यावर तुमच्या हातात 1,42,732 रुपयांचा फंड मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.