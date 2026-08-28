Subhash Chandra: 22,006 कोटींचे कर्जाचे दावे अन् सेटलमेंट फक्त 6.25 कोटींचं? सुभाष चंद्रांचे नेमकं प्रकरण काय?

Subhash Chandra ₹6.25 crore settlement Explained: देशातील प्रमुख मीडिया कंपनी Essel Group आणि ZEE मीडियाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित तब्बल 22,006 कोटींच्या दिवाळखोरी प्रकरणात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने मंजूर केलेल्या सेटलमेंट प्लॅनची मोठी चर्चा सुरू आहे. यात तब्बल 22,006 कोटींच्या कर्जापैकी सुभाष चंद्रा यांच्याकडून वैयक्तिक गॅरंटर म्हणून फक्त 6.25 कोटी देण्याची योजना मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे. NCTL च्या या निर्णयाबाबत काही बँकांनी हा प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे सांगत विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे, सरकारी सूत्रांच्या मते 22,006 कोटींच्या संपूर्ण कर्जावर 99.97 टक्के हेअरकट झाल्याचे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे..NCLT चा निर्णय काय?NCLT च्या दिल्ली खंडपीठात 22,006 कोटींच्या या प्रकरणावर दोन सदस्यांमध्ये मतभेद झाले होते. त्यानंतर हे प्रकरण तिसरे न्यायिक सदस्य निलेश शर्मा यांच्याकडे गेले. त्यांनी इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) च्या कलम 114 अंतर्गत प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यात मंजूर प्रस्तावानुसार, सुभाष चंद्रा वैयक्तिक गॅरंटर म्हणून 6.25 कोटी देणार आहेत. तर दुसरीकडे संबंधित मुख्य कर्जदार कंपन्या एकत्रितपणे 1, 494 कोटी देणार आहेत. त्यानंतर या प्रस्तावाला क्रेडिटर्सच्या म्हणजेच ज्यांनी लोन दिले आहे अशा कमिटीने 80.8 टक्के मतदान करत पाठिंबा दिला. मात्र LIC हाऊसिंग फायनॅन्स, HDFC बँक, Axis बँक, Canara बँक, RBL बँक आणि यूनियन बँक यांसारख्या प्रमुख कर्जदारांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. मात्र कमिटीतील 80.8 टक्के बहुमतामुळे या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली..22 हजार कोटींऐवजी फक्त 6.25 कोटी?या प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न याच आकड्याभोवती आहे.. कर्जदारांचा मुख्य आक्षेप कर्जाच्या एकूण रकमेबाबत आहे. त्यांच्या मते, कंपन्यांवर एकूण 22,006 कोटींचा क्लेम असताना त्याच्या तुलनेत अत्यंत कमी रक्कम वसूल करण्याची योजना मंजूर करण्यात आली आहे.मात्र, सरकारी सूत्रांच्या मते 22,006 कोटी ही रक्कम सुभाष चंद्रा यांनी स्वतः घेतलेल्या कर्जाची नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही संबंधित कंपन्यांच्या एकूण कर्जाची रक्कम आहे आणि या कर्जांसाठी चंद्रा यांनी वैयक्तिक गॅरंटर म्हणून हमी दिली होती. अधिकाऱ्यांच्या मते, या दाव्यांपैकी केवळ 2,574 कोटींचे दावे अशा कर्जांशी संबंधित आहेत, ज्यावेळी मूळ कर्ज घेतले गेले त्याच वेळी चंद्रा यांनी हमी दिली होती. उर्वरित बहुतांश हमी ही नंतर अतिरिक्त सुरक्षा म्हणून देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे 22,006 कोटींच्या संपूर्ण रकमेवर 99.97 टक्के हेअरकट झाला, असे सरसकट म्हणणे योग्य नसल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे..मग मुख्य कर्जदार कंपन्यांचे काय?या सेटलमेंटमध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे यामुळे मूळ कर्जदार कंपन्यांची कर्जाची जबाबदारी संपत नाही. संबंधित कंपन्या त्यांच्या कर्जासाठी अद्याप जबाबदार आहेत. कर्जदार बँकांना या कंपन्यांकडून, त्यांच्या सिक्युरिटीजमधून तसेच उपलब्ध असलेल्या इतर मालमत्तेतून थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार कायम आहे. म्हणजेच सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक सेटलमेंटचा अर्थ संबंधित कंपन्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ झाले असा होत नाही असे सांगितले जाते..बँका या निर्णयावर नाराजLIC Housing Finance ने या प्रस्तावाला विरोध करताना सुमारे 22,006 कोटींच्या दाखल दाव्यांच्या तुलनेत 6.25 कोटींची वसुली खूपच कमी असल्याचे म्हटले आहे. कंपनीने हा प्रस्ताव व्यवहार्य आणि कायदेशीर नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे. LIC सोबतच HDFC बँकेनेही प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता बँक या निर्णयाविरोधात अपील करण्याच्या विचार करत आहे.कर्जदारांनी आणखी एका मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. द इकनॉमिक्स टाइम्सच्या रीपोर्टसनुसार सुभाष चंद्रा यांची नेटवर्थ 2017 मध्ये सुमारे 45,888 कोटी रुपये आणि 2018 मध्ये सुमारे 40,562 कोटी असल्याचे जुन्या नेट-वर्थ प्रमाणपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले होते. मात्र, सध्या जाहीर करण्यात आलेली नेटवर्थ फक्त 31.79 कोटी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या मोठ्या फरकाची आणि मालमत्तेतील बदलांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी कर्जदारांकडून करण्यात आली आहे..सुभाष चंद्रांनी काय स्पष्टीकरण दिलं?Business Standard च्या रीपोर्टनुसार Essel Group चे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देत त्यांच्याविरोधातील संबंधित दाव्यांची रक्कम 22,000 कोटी नसून 3,992 कोटी असल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते काही माध्यमसंस्था त्यांच्या NCLT मधील वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या प्रकरणाबाबत चुकीची माहिती प्रसारित करत आहेत. त्यांच्या मते, या प्रकरणातील कर्जदात्यांकडून त्यांनी वैयक्तिकरित्या कोणतेही कर्ज घेतलेले नाही. Essel Group शी संबंधित कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांसाठी त्यांनी वैयक्तिक गॅरंटी दिली होती. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील दिवाळखोरीची प्रक्रिया ही वैयक्तिक कर्जदार म्हणून नव्हे, तर वैयक्तिक गॅरंटर म्हणून सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले..आता पुढे काय?NCLT च्या मूळ खंडपीठाकडे आता हे प्रकरण परत जाणार आहे. बहुमताच्या मतानुसार औपचारिक आदेश जारी केला जाणार असून, कंपनीज अॅक्ट, 2013 मधील कलम 419(5) अंतर्गत पुढील प्रक्रिया होईल.दरम्यान, LIC Housing Finance आणि HDFC बँक ह्या नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) मध्ये या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी करत आहेत. त्यामुळे 22,006 कोटींच्या या प्रकरणाचा पुढील कायदेशीर प्रवास अजून बाकी आहे असे सांगितले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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