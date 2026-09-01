Sugar Price Hike: सरकारच्या उपाययोजनांनंतरही साखर महागच! महिनाभरात भाव 30% वाढला; मुंबईत किलोचा दर किती?

Sugar price per kg in Mumbai and India: देशात साखर दरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत असतानाही साखरेच्या किमतीत वाढ सुरूच आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सोमवार, 31 ऑगस्ट रोजी देशातील साखरेचा सरासरी किरकोळ भाव 63.28 रुपये प्रति किलो होता. आठवडाभरापूर्वी हा दर 63 रुपये होता. विशेष म्हणजे, सध्याचा किरकोळ भाव महिनाभरापूर्वीच्या तुलनेत सुमारे 30 टक्क्यांनी, तर गेल्या वर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत 38.63 टक्क्यांनी अधिक आहे..मुंबईत साखर 66 रुपये किलो31 ऑगस्ट रोजी देशातील विविध बाजारांमध्ये साखरेच्या किरकोळ दरात मोठी तफावत दिसून आली. सर्वाधिक भाव 74 रुपये प्रति किलो, तर सर्वात कमी भाव 40 रुपये प्रति किलो नोंदवण्यात आला. शहरनिहाय पाहिल्यास, दिल्लीत साखरेचा किरकोळ भाव 62 रुपये किलो, मुंबईत 66 रुपये, चेन्नईत 63 रुपये प्रति किलो होता.दरम्यान, येत्या काही दिवसांत गणपती, गौरी आदि सण असल्याने भाव आणखी वाढतील का? असा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांना पडला आहे. .Petrol-Diesel-CNG Price: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी LPG-CNG दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; पाहा तुमच्या शहरातील भाव.घाऊक बाजारात दर स्थिरसाखरेच्या घाऊक किमतीतही फारशी नरमाई दिसत नाही. रविवारी देशातील सरासरी घाऊक भाव 59.73 रुपये प्रति किलो होता. आठवडाभरापूर्वी तो 58.66 रुपये होता. महिन्याच्या तुलनेत घाऊक दरात तब्बल 31 टक्क्यांची वाढ झाली असून, वर्षभराच्या तुलनेतही ही वाढ 38.63 टक्के आहे..आयात निर्णयानंतरही किरकोळ दर महागसाखरेच्या एक्स-मिल दरात म्हणजेच साखर कारखान्यातून बाहेर पडतानाच्या दरात मात्र सरकारने 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिल्यानंतर जवळपास 20 टक्क्यांची घट झाली आहे. मात्र त्याचा थेट परिणाम किरकोळ बाजारात अद्याप दिसून आलेला नाही.तज्ञांच्या मते, एक्स-मिल आणि घाऊक दरामध्ये साधारण 2 ते 3 रुपये प्रति किलोचा फरक असणे सामान्य आहे. त्याचप्रमाणे एक्स-मिल आणि किरकोळ किमतीमध्ये साधारण 7 ते 8 रुपये प्रति किलोचा फरक अपेक्षित असतो..सरकारकडून आणखी उपाययोजनासाखरेच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर साखर वापरणाऱ्या व्यावसायिक आणि डीलर्ससाठी साठवणुकीच्या नियम कडक केले आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवरही बंदी घातली होती. दरम्यान, द इकनॉमिक्स टाइम्सच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने देशात पुरेसा साखर साठा उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे. .Gold Rate Today: सप्टेंबरच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 22 आणि 24 कॅरेटचा आजचा भाव किती?.उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज2025-26 या वर्षात देशातील साखरेचे उत्पादन 306 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी उत्पादनाचा अंदाज 343 लाख टन होता. म्हणजेच उत्पादनाच्या अंदाजात मोठी घट करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, देशातील साखरेची वार्षिक मागणी सुमारे 280 ते 285 लाख टन असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे उत्पादन, साठा आणि मागणी यांचा समतोल साखरेच्या आगामी दरांवर महत्त्वाचा परिणाम करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.