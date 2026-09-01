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Sugar Price Hike: सरकारच्या उपाययोजनांनंतरही साखर महागच! महिनाभरात भाव 30% वाढला; मुंबईत किलोचा दर किती?

Sugar Price Update: सरकारच्या आयात आणि साठवणुकीसंबंधी उपाययोजनांनंतरही साखरेच्या किरकोळ दरात वाढ सुरूच आहे. महिनाभरात साखरेचा भाव 30% वाढला असून मुंबईत सध्या किलोमागे किती रुपये मोजावे लागत आहेत, जाणून घ्या.
Sugar Price Hike

Sugar Prices Rise Despite Government Measures; Rates Jump 30% in a Month, Check Mumbai Price

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Sugar price per kg in Mumbai and India: देशात साखर दरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत असतानाही साखरेच्या किमतीत वाढ सुरूच आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सोमवार, 31 ऑगस्ट रोजी देशातील साखरेचा सरासरी किरकोळ भाव 63.28 रुपये प्रति किलो होता. आठवडाभरापूर्वी हा दर 63 रुपये होता. विशेष म्हणजे, सध्याचा किरकोळ भाव महिनाभरापूर्वीच्या तुलनेत सुमारे 30 टक्क्यांनी, तर गेल्या वर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत 38.63 टक्क्यांनी अधिक आहे.

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