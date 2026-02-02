Tax Reform : बजेटमध्ये TDS आणि TCS करसंबंधी नेमक काय बदल झाले? तुम्हाला त्याचा काय फायदा होणार? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत

TDS and TCS Changes in Budget 2026 : प्रत्येक अर्थसंकल्पात करसंबंधित घोषणा या सर्वाधिक चर्चेत असतात, कारण त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होतो. त्याच पार्श्वभूमीवर देशाचा २०२६-२७ वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प काल संसदेत सादर झाला. यात सरकारने आयकर व्यवस्थेतील तांत्रिक बाबी विशेषतः TDS आणि TCS नियम अधिक सोपे आणि सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. करदात्यांमध्ये भीती आणि गुंतागुंत कमी करून विश्वास वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. .या अर्थसंकल्पात TDS आणि TCS बाबत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत, जे लहान करदाते, विद्यार्थी, परदेश प्रवास करणारे, गुंतवणूकदार आणि NRI कडून मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकतात. .TDS म्हणजे काय?TDS म्हणजे Tax Deducted at Source. याचा अर्थ असा की, जेव्हा तुम्हाला काही ठराविक उत्पन्न मिळते जसे पगार, व्याज, भाडे, व्यावसायिक फी किंवा कमिशन तेव्हा पैसे देणारी व्यक्ती किंवा कंपनी आधीच काही कर कपात करून उरलेली रक्कम तुम्हाला देते. कपात केलेला कर सरकारकडे जमा केला जातो. हीच रक्कम नंतर तुमच्या आयकर रिटर्न (ITR) मध्ये समाविष्ट केली जाते. जर जास्त कर कपात झाला असेल, तर त्याचे रिफंडही तुम्हाला मिळतो. TDS चे मुख्य उद्देश म्हणजे कराची वेळेत वसुली करणे आणि करफसवणुकीला प्रतिबंध करणे..Gold Rate Today : सोनं-चांदीत सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण! सोनं 9 हजार तर चांदी 50 हजारांनी स्वस्त; पाहा आजचा भाव .TCS म्हणजे काय?TCS म्हणजे Tax Collected at Source. यामध्ये कर थेट तुमच्या पगारापासून किंवा उत्पन्नापासून कपात केला जात नाही. उलट, जेव्हा तुम्ही काही गोष्टी खरेदी करता किंवा मोठे व्यवहार करता जसे तुम्ही परदेश टूर पॅकेज खरेदी करता, स्क्रॅप, मद्य, काही मिनरल्स किंवा मोठ्या व्यवहाराचे सामान घेतले, तर विक्रेता तुमच्याकडून TCS वसूल करून सरकारला भरतो. हा कर तुमच्या एकूण उत्पन्नाचा भाग मानला जातो. नंतर जेव्हा तुम्ही आयकर रिटर्न (ITR) भरताना हा TCS समायोजित करू शकता किंवा आवश्यक असल्यास रिफंड मिळवू शकता. TCS चे मुख्य उद्देश म्हणजे मोठ्या खर्चांवर लक्ष ठेवणे आणि कर प्रणालीवर ट्रॅक ठेवणे..TDS-TCS संदर्भातील निर्णय 1. मोटार अपघात भरपाईवरील व्याज करमुक्तआता Motor Accident Claims Tribunal कडून मिळणाऱ्या भरपाईवरील व्याजावर आता कोणताही आयकर लागणार नाही. या रकमेवर TDS देखील कापला जाणार नाही, मग ती रक्कम कितीही असो.2. परदेश टूर पॅकेजवर TCS मोठ्या प्रमाणात कमीOverseas Tour Package खरेदी करताना तुम्हाला -आधी 5% ते 20% TCS द्यावा लागत होता आता मात्र फक्त 2% TCS द्यावावं लागणार आहे. यात कोणतीही मर्यादा नसल्याने कितीही महाग टूर असली तरी आता एवढाच TCS भरावा लागणार आहे. 3. परदेशात शिक्षण व उपचारासाठी पैसे पाठवताना सवलतपरदेशात शिक्षण व उपचारासाठी पैसे पाठवताना Liberalised Remittance Scheme (LRS) कहा आधार घ्यावा लागतो. यासाठी तुमच्याकडून 5% TCS कपात केला जात होता मंतर आता त्याची मर्यादा 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता परदेशात राहणाऱ्या विद्यार्थी व रुग्णांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे 4. मॅनपॉवर सप्लायवरील TDS गोंधळ दूरमॅनपॉवर सप्लायला आता ‘Contractor’ श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे आता फक्त 1% किंवा 2% TDS लागू होणार असून प्रोफेशनल फीप्रमाणे जास्त कपात होणार नाही. .Income Tax Reform : उत्पन्न लपविणाऱ्यांना आणि विदेशात संपत्ती असणाऱ्यांना आता तुरुंगवास नाही! काय आहे नवीन नियम?.5. Low किंवा Nil TDS सर्टिफिकेट मिळवणे सोपेछोट्या करदात्यांना आता Assessing Officer कडे जाण्याची गरज नाही. ऑनलाइन, ऑटोमेटेड प्रणालीद्वारे Low किंवा Nil TDS प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आता कमी कागदपत्रांची गरज आणि कमी त्रास सहन करावा लागणार आहे.6. TDS/TCS चुका केल्यास शिक्षा कमीछोट्या तांत्रिक चुकांवर आता नवीन आयकर कायद्यानुसार तुरुंगवासाची शिक्षा असणार नाही. अनेक ठिकाणी आता दंडाऐवजी फी द्यावी लागणार.7. NRI कडून मालमत्ता खरेदी सुलभरहिवासी किंवा HUF व्यक्तीने NRI कडून प्रॉपर्टी घेतल्यास त्यांना TAN घेण्याची गरज नाही. फक्त PAN द्वारे TDS भरण्याची आवश्यकता असणार आहे. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.8. वस्तूरूप पेमेंटवर TDS चूक गुन्हा नाहीरोख पैशाऐवजी वस्तूरूपात पेमेंट करताना TDS संबंधित तांत्रिक चुका आता गुन्हा मानला जाणार नाही.9. काही वस्तूंवरील TCS दर एकसमानदारू, भंगार, आणि मिनरल्ससाठी TCS दर आता 2% केला आहे. यापूर्वी, या क्षेत्रातील विक्रेत्यांना वेगवेगळ्या TCS दरावर कर भरावा लागत असे, जे काही प्रकरणांमध्ये जास्त होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.