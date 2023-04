By

UBS Credit Suisse Merger: बँकिंग क्षेत्रातील आलेल्या संकटामुळे स्वित्झर्लंडची सर्वात मोठी बँक UBS आणि Credit Suisse यांचे विलीन होणार आहेत. दरम्यान, या विलीनीकरणामुळे जगभरातील 36,000 कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागणार असल्याचा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे.

SonntagsZeitung च्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. 19 मार्च रोजी UBS ने क्रेडिट सुइस ताब्यात घेतल्याची बातमी समोर आली होती. यूबीएसने बुधवारी जाहीर केले की ते स्विस बँक क्रेडिट सुईसमधील बँकिंग संकट हाताळण्यासाठी माजी मुख्य कार्यकारी सर्जिओ एर्मोटीला परत आणतील.

20-30 टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले जाऊ शकते

अहवालानुसार, कंपनी 20 ते 30 टक्के कर्मचार्‍यांना कामावरून काढू शकते. याचा अर्थ 25,000 ते 36,000 कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो.

अहवालानुसार, यामुळे एकट्या स्वित्झर्लंडमध्ये 11,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागू शकते. मात्र, या अंतर्गत कोणत्या विभागातील कर्मचाऱ्यांची कपात होणार याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आलेला नाही.

विलीनीकरणापूर्वी, UBS चे 72,000 पेक्षा जास्त कर्मचारी होते आणि Credit Suisse चे 50,000 पेक्षा जास्त कर्मचारी होते. UBS आणि क्रेडिट स्विस या स्वित्झर्लंडमधील सर्वात महत्त्वाच्या बँकांपैकी एक आहेत.

या बँकांना ग्लोबल सिस्टिमॅटिकली इम्पॉर्टंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन (G-SIFI) या श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. याचा अर्थ या बँका जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या बुडू देता येणार नाहीत.

बँकिंग परिस्थिती सुधारली नाही तर सिलिकॉन व्हॅली बँक आणि सिग्नेचर बँक सारख्या संकटात अमेरिकेतील सुमारे 110 बँका अडकू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. बँकिंग संकट सोडवण्यासाठी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने बँकांना 250 अब्ज डॉलरची आर्थिक मदत दिली आहे.