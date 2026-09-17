UPI MDR 2026 : अमेरिकेच्या दबावामुळे युपीआय वर एमडीआर? केंद्र सरकारने दिले स्पष्टीकरण; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

युपीआय व्यवहारांवरील नव्या मर्चंट डिस्काउंट रेटवरून (MDR) देशात राजकीय आणि आर्थिक चर्चा सुरू झाली आहे. काही विरोधी पक्षांनी हा निर्णय अमेरिकेच्या दबावाखाली घेण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेसने (DFS) हा दावा फेटाळून लावत युपीआय संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय भारत स्वतंत्रपणे घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. .UPI MDR Fee: 'यूपीआय'वरील शुल्कावरुन होणाऱ्या आरोपांना सरकारचं स्पष्टीकरण; 95 टक्के व्यवहार मोफतच....अमेरिकेच्या अहवालात काय म्हटले होते?अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाच्या (USTR) 2026 च्या अहवालात भारताच्या UPI परिसंस्थेबाबत काही चिंता व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेवा पुरवठादारांना UPI परिसंस्थेत, विशेषतः क्रेडिट कार्डशी संबंधित UPI व्यवहारांमध्ये, भारतीय कंपन्यांप्रमाणे समान पातळीवर प्रवेश मिळत नसल्याचा मुद्दा अहवालात मांडण्यात आला होता..तसेच, NPCIच्या ३० टक्के बाजारहिस्सा मर्यादा नियमाचाही अहवालात उल्लेख करण्यात आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या या नियमाचा उद्देश कोणत्याही एका थर्ड-पार्टी UPI ॲपचे व्यवहारांवरील वर्चस्व रोखणे हा आहे. या नियमाच्या अंमलबजावणीची मुदत आता डिसेंबर २०२६ पर्यंत आहे. .मग MDR आणि अमेरिकेच्या अहवालाचा संबंध काय?USTRच्या अहवालात UPI बाबत चिंता व्यक्त झाल्यानंतर भारतात MDRची घोषणा झाल्याने दोन्ही घटनांचा संबंध जोडला गेला. मात्र, DFSने हा संबंध स्पष्टपणे नाकारला आहे. .DFSच्या म्हणण्यानुसार, १५ सप्टेंबरच्या NPCI परिपत्रकात UPIशी क्रेडिट व्यवहारांसाठी RuPay व्यतिरिक्त अन्य क्रेडिट कार्ड नेटवर्कला परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी MDR आणण्यात आला, असा दावा योग्य नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. .MDR नेमका कोणत्या व्यवहारांवर?नव्या नियमानुसार १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र P2M म्हणजेच ग्राहक-ते-व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होईल. ७५,००० रुपयां पेक्षा जास्त व्यवहारांवर MDRची कमाल मर्यादा ३०० रुपये ठेवण्यात आली आहे. काही आवश्यक क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र दर लागू आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहकांकडून हे शुल्क थेट वसूल करता येणार नाही..प्रत्येक UPI व्यवहार महागणार का?नाही. DFSने स्पष्ट केले आहे की P2P व्यवहार मोफत राहतील आणि सुमारे ९६ टक्के व्यापारी UPI व्यवहारांवरही MDR लागू होणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक वेळी UPI पेमेंट करताना ग्राहकाला अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल, असा अर्थ या निर्णयाचा नाही. .MDR लागू करण्यामागे सरकारचे कारण काय?सरकारच्या मते, UPIचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असला तरी पेमेंट परिसंस्थेसाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत महसूल मॉडेल आवश्यक आहे. निवडक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर MDRमधून निर्माण होणारा महसूल बँका, पेमेंट ॲप्स आणि इतर सेवा पुरवठादारांना मिळणार आहे. DFSच्या मते, यामुळे छोट्या कंपन्यांना मोठ्या UPI प्लॅटफॉर्मशी स्पर्धा करण्यासाठी अधिक शाश्वत व्यवसाय मॉडेल मिळू शकते. .त्यामुळे सध्या उपलब्ध अधिकृत स्पष्टीकरणानुसार, UPIवरील MDRचा निर्णय अमेरिकेच्या दबावाचा परिणाम असल्याचा दावा केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. हा निर्णय भारताच्या डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेला आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत बनवण्याच्या उद्देशाने घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.