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UPI MDR 2026 : अमेरिकेच्या दबावामुळे युपीआय वर एमडीआर? केंद्र सरकारने दिले स्पष्टीकरण; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त पात्र P2M UPI व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू होणार असून ₹75,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी कमाल शुल्क ₹300 असेल. ग्राहकांकडून MDR थेट वसूल करता येणार नाही आणि P2P व्यवहारांसह सुमारे 96% व्यापारी UPI व्यवहार MDRच्या कक्षेबाहेर राहतील.
Is UPI MDR Linked to US Pressure?

Is UPI MDR Linked to US Pressure?

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

युपीआय व्यवहारांवरील नव्या मर्चंट डिस्काउंट रेटवरून (MDR) देशात राजकीय आणि आर्थिक चर्चा सुरू झाली आहे. काही विरोधी पक्षांनी हा निर्णय अमेरिकेच्या दबावाखाली घेण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेसने (DFS) हा दावा फेटाळून लावत युपीआय संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय भारत स्वतंत्रपणे घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Is UPI MDR Linked to US Pressure?
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