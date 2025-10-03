Layoff 2025: अमेरिकन कंपनीचा धक्कादायक निर्णय; 4 मिनिटांच्या कॉलमध्येच भारतीय कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं

Layoffs 2025: एका अमेरिकन कंपनीने भारतातील संपूर्ण टीमला कामावरुन काढून टाकले आहे. फक्त चार मिनिटांच्या ऑनलाइन मीटिंगमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या घटनेचा अनुभव एका भारतीय कर्मचाऱ्याने Reddit वर शेअर केला आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर लोकांनी त्याला नवीन नोकरी मिळवण्यासाठी मदत केली..त्या कर्मचाऱ्याने सांगितलं की, तो घरून एका यूएसमधील कंपनीसाठी काम करत होता. सगळं नेहमी प्रमाणे सुरू होतं. सकाळी 8:30 ला उठून 9 वाजता लॉगिन केलं आणि 11 वाजता होणाऱ्या एका मीटिंगची लिंक पाहिली. ही मीटिंग कंपनीच्या COO सोबत होती आणि ती भारतातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक होती..RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेने घेतला मोठा निर्णय; शेअर्स तारण ठेवून 1 कोटी रुपयांचे कर्ज घेता येणार.11 वाजता मीटिंग सुरू झाली आणि COO 11:01 ला जॉईन झाले. त्यांनी सगळ्यांचे कॅमेरे आणि माइक बंद केले आणि अतिशय कॅज्युअल टोनमध्ये सांगितलं की, ''कंपनीने भारतीय वर्कफोर्सला कमी करण्याचा कठीण निर्णय घेतला आहे". त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, हा निर्णय परफॉर्मन्सवर आधारित नसून कंपनीच्या अंतर्गत स्ट्रक्चरमध्ये बदल झाल्यामुळे घ्यावा लागला..COO ने पुढे सांगितलं की ज्यांना नोकरीवरून कमी करण्यात आलं आहे त्यांना लवकरच ईमेलद्वारे कळवण्यात येईल. मात्र, त्यांनी कोणतेही प्रश्न न घेता अचानक कॉल बंद केला..त्या कर्मचाऱ्याने आपला संताप व्यक्त करत लिहिलं, “कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही. त्यांनी फक्त ऑक्टोबर महिन्याचा पगार देण्याचं आणि उरलेली रजा एन्कॅश करण्याचं सांगितलं. मला नोकरीवरुन काढल्याची ही माझ्या आयुष्यातली पहिली वेळ आहे. ही भावना खूपच त्रासदायक आहे.”.Gold Price Today: दसऱ्यानंतर सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीत वाढ कायम, काय आहे आजचा भाव?.या घटनेनंतर अनेक नेटिझन्सनी या कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधून त्याला नवीन नोकरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. या घटनेवरुन असे दिसते की, ग्लोबल कंपन्यांच्या रीस्ट्रक्चरिंग निर्णयांचा सर्वात मोठा फटका भारतातील कर्मचाऱ्यांना बसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.