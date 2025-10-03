Personal Finance

Layoff 2025: अमेरिकन कंपनीचा धक्कादायक निर्णय; 4 मिनिटांच्या कॉलमध्येच भारतीय कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं

Laying Off Employees in October: कुठलीही पूर्वसूचना न देता COO ने सर्वांचे कॅमेरे आणि माईक बंद करून निर्णय जाहीर केला आणि कोणतेही प्रश्न न घेता कॉल बंद केला. या घटनेनंतर अनेकांनी कर्मचाऱ्यांना नवीन नोकरी मिळवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
राहुल शेळके
Layoffs 2025: एका अमेरिकन कंपनीने भारतातील संपूर्ण टीमला कामावरुन काढून टाकले आहे. फक्त चार मिनिटांच्या ऑनलाइन मीटिंगमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या घटनेचा अनुभव एका भारतीय कर्मचाऱ्याने Reddit वर शेअर केला आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर लोकांनी त्याला नवीन नोकरी मिळवण्यासाठी मदत केली.

