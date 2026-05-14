WPI Inflation: महागाईचा स्पोट! घाऊक दर 42 महिन्यांच्या उच्चांकावर; पेट्रोल-गॅसच्या किमतींनी वाढवला दबाव

WPI Inflation: भारतामध्ये घाऊक महागाई म्हणजेच WPI Inflation एप्रिल महिन्यात मोठ्या प्रमाणात वाढून 8.3% वर पोहोचली आहे. ही वाढ मागील 42 महिन्यांतील सर्वात उच्च पातळी मानली जात आहे. विशेष म्हणजे सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती LPG सिलेंडरच्या किंमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही महागाईचा दबाव वाढताना दिसत आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने 14 मे 2026 रोजी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ही वाढ प्रामुख्याने इंधन, वीज आणि रोजच्या गरजेच्या वस्तूंमुळे झाल्याचे दिसून येते..इंधन आणि वीज क्षेत्रात मोठी वाढया महागाईत सर्वात मोठा वाटा हा फ्यूल आणि पॉवर' क्षेत्राचा राहिला आहे. या क्षेत्रातील महागाई थेट 24.71% पर्यंत पोहोचली आहे, जी मार्चमध्ये फक्त 1.05% होती. याचा अर्थ ऊर्जा क्षेत्रातील खर्च वेगाने वाढत आहे, ज्याचा परिणाम ट्रान्सपोर्ट आणि उत्पादन खर्चावर होऊ शकतो.पेट्रोल: 32.40 टक्के वाढ.डिझेल: 25.19 टक्के वाढ.एलपीजी: 10.92 टक्के वाढ..काय महागलं?इंधन भाववाढीचा मोठा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असून प्राथमिक वस्तूंची महागाई मार्चमधील 6.36 टक्क्यांवरून वाढून 9.17 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यात धान्य, भाज्या आणि इतर रोजच्या वस्तूंचा समावेश होतो. तसेच उत्पादित वस्तूंच्या महागाईतही 4.62 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.दरम्यान, खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत काहीसा दिलासा मिळाला आहे. या भीषण महागाईच्या काळात अन्नधान्य क्षेत्राने तुलनेने थोडी स्थिरता दाखवली आहे. अन्नधान्याची महागाई मार्चमधील 1.85 टक्क्यांवरून वाढून 2.31 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असली तरी ती अजूनही नियंत्रणात आहे. .कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याजागतिक बाजारात कच्च्या पेट्रोलियमच्या किमतींमध्ये तब्बल 88.06% इतकी वाढ झाली आहे. मार्चमध्ये ही वाढ 51.5% होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पश्चिम आशिया संघर्ष आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारत इंधनासाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे या वाढीचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारावर दिसत आहे..सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम?घाऊक महागाई वाढल्याचा परिणाम थेट रिटेल बाजारात दिसतो. यामुळे येत्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी - ट्रान्सपोर्ट खर्च वाढू शकतोकिराणा माल महाग होऊ शकतोगॅस आणि इंधन दर वाढण्याची शक्यता आहे तसेच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंही महागतीलसध्या जरी काही प्रमाणात स्थिरता दिसत असली तरी पुढील काही महिन्यांत महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.