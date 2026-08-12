प्लास्टिक नोटा प्रायोगिक तत्वावर! १०,२० रुपयांच्या १०० कोटींच्या नोटा छापणार : अर्थमंत्री सीतारामन

‘‘दहा आणि वीस रुपयांच्या पॉलिमरच्या नोटा प्रायोगिक तत्त्वावर छापल्या जाणार असून दोन्ही मूल्याच्या चलनांच्या प्रत्येकी शंभर कोटी रुपयांच्या नोटा जारी केल्या जातील, ’’ अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली. दहा आणि वीस रुपयांच्या पॉलिमरच्या नोटा प्रायोगिक तत्त्वावर छापण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेने दिला होता. .आरबीआयच्या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. ‘‘या नोटांचा प्रयोग यशस्वी झाला तर नियमित स्वरुपात पॉलिमरच्या नोटा जारी केल्या जातील, ’’ असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. ‘‘कागदी नोटांच्या सोबतच पॉलिमरच्या नोटा जारी करण्याची सरकारची योजना आहे. सर्व काही सुरळीत झाले तर पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत प्लॅस्टिकच्या नोटा लोकांच्या हातात असतील, ’’ असे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अलीकडेच सांगितले होते..अधिकारांचा विवेकाने वापर करा ! FDAची कारवाई म्हणजे प्रश्न विचारण्यापूर्वीच गोळीबार; हायकोर्टानं फटकारलं.पॉलिमर कागदासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून त्यांचे परीक्षण केले जाणार आहे. यासंदर्भात लोकांना वेळोवेळी माहिती दिली जाईल, असे मल्होत्रा यांनी नमूद केले होते. नोटांचे आयुष्यमान वाढणार पॉलिमर मुळे नोटांचे आयुष्यमान वाढणार आहे. कमी मूल्याच्या नोटांचे हस्तांतर मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्यामुळे त्यांचे आयुष्यमान कमी असते. दुसरीकडे पॉलिमरच्या नोटा कागदी नोटांच्या तुलनेत तीन ते चार पट जास्त काळ चालू शकतात..अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या आकाराच्या पार्श्वभूमीवर नोटांचे आयुष्यमान वाढवणे गरजेचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पॉलिमर नोटांची निर्मिती पॉलिप्रोपिलीन नावाच्या प्लॅस्टिकच्या फिल्मपासून होते. या नोटा खूप मजबूत असतात. अशा बनावट नोटांची निर्मिती करणे अवघड असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.