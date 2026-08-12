Sakal Money

प्लास्टिक नोटा प्रायोगिक तत्वावर! १०,२० रुपयांच्या १०० कोटींच्या नोटा छापणार : अर्थमंत्री सीतारामन

Plastic Notes in India आरबीआयने दिलेल्या प्रस्तावानंतर आता देशात प्लास्टिक नोटा छापण्यास मंजुरी देण्यात आलीय. या नोटा प्रायोगिक तत्वावर असतील अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत दिलीय.
Nirmala Sitharaman

Nirmala Sitharaman

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सकाळ वृत्तसेवा
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‘‘दहा आणि वीस रुपयांच्या पॉलिमरच्या नोटा प्रायोगिक तत्त्वावर छापल्या जाणार असून दोन्ही मूल्याच्या चलनांच्या प्रत्येकी शंभर कोटी रुपयांच्या नोटा जारी केल्या जातील, ’’ अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली. दहा आणि वीस रुपयांच्या पॉलिमरच्या नोटा प्रायोगिक तत्त्वावर छापण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेने दिला होता.

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