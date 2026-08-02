Sakal Money

3 वर्षात ६२ अब्जांहून जास्त नोटा चलनातून रद्द, फाटलेल्या अन् खराब नोटांनी मोठा फटका

RBI Removes 62 Billion Banknotes आरबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षात जवळपास ६२ अब्जांहून अधिक नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या आहेत. यात फाटलेल्या, मळलेल्या आणि स्टेपल पिना लावलेल्या नोटा आहेत.
RBI Replaces Torn and Soiled Notes Across India

RBI Replaces Torn and Soiled Notes Across India

Esakal

सूरज यादव
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देशात गेल्या तीन वर्षात ६२.१३ अब्जांच्या नोटा चलनातून बाहेर करण्यात आल्या आहेत. यात घासल्यानं, फाटल्यानं किंवा घाण झाल्यानं नोटा चलनातून बाद कराव्या लागल्या. काही नोटांवर मोबाईल नंबर लिहिण्यात आलेले, काहींवर स्टेपल पिन तर काही नोटा चुरगळून ठेवण्यात आलेल्या होत्या. आरबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२४-२५मध्ये सर्वाधिक नोटा खराब झाल्या.

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