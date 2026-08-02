3 वर्षात ६२ अब्जांहून जास्त नोटा चलनातून रद्द, फाटलेल्या अन् खराब नोटांनी मोठा फटका

देशात गेल्या तीन वर्षात ६२.१३ अब्जांच्या नोटा चलनातून बाहेर करण्यात आल्या आहेत. यात घासल्यानं, फाटल्यानं किंवा घाण झाल्यानं नोटा चलनातून बाद कराव्या लागल्या. काही नोटांवर मोबाईल नंबर लिहिण्यात आलेले, काहींवर स्टेपल पिन तर काही नोटा चुरगळून ठेवण्यात आलेल्या होत्या. आरबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२४-२५मध्ये सर्वाधिक नोटा खराब झाल्या. .आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, २०२४-२५मध्ये २३.८६ अब्जांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. तर २०२५-२६मध्ये हे प्रमाण कमी झालं. या आर्थिक वर्षात १७.०२ अब्जांच्या नोटा खराब झाल्या. तर २०२३-२४मध्ये २१.२५ अब्जांच्या नोटा आरबीआयकडून चलनातून रद्द ठरवल्या गेल्या..भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी बातमी; RBIच्या योजनेने आणले ४०.८१ अब्ज डॉलर; एका निर्णयाने बदललं चित्र.चलनातून बाद केलेल्या नोटांमध्ये सर्वाधिक ५०० रुपयांच्यी नोटा होत्या. तीन वर्षात २१.३० अब्ज नोटा खराब झाल्या. यानंतर १०० रुपयांच्या १७६७ अब्ज नोटा बाजारातून परत घ्याव्या लागल्या. ५,१०, २०, ५० आणि २०० रुपयांच्या नोटाही मोठ्या प्रमाणावर चलनातून बाद केल्या गेल्या. यांची एकूण संघ्या २० ते २२ अब्ज इतकी आहे..नोटांचा वापर करताना काय काळजी घ्यावी?नोटांवर काहीही लिहू नये, स्टेपल किंवा पिन, टेप यांचा वापर टाळला पाहिजे. नोटा दुडमून ठेवू नये. ओल्या किंवा तेल लावलेल्या हातांनी हाताळू नयेत. फाटलेल्या नोटा बँकेतून बदलून घ्याव्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.