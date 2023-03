By

Share Market Investment Tips : बीएसई मिडकॅप इंडेक्समध्ये एकूण 125 कंपन्यांचा समावेश आहे. या 125 कंपन्यांपैकी केवळ एका कंपनीने गेल्या वर्षभरात आपल्या गुंतवणूकदारांना मल्टीबॅगर परतावा दिला आहे. ही कंपनी वरुण बेव्हरेजेस (Varun Beverages) आहे.

बीएसई मिडकॅप इंडेक्स या सर्व चढ-उतारांमध्ये गेल्या एका वर्षात केवळ 1% वाढला आहे. पण, याच काळात वरुण बेव्हरेजेसचा शेअर जवळपास 106% वाढला आहे. वरुण बेव्हरेजेसचे शेअर्स एका वर्षापूर्वी 23 मार्च 2022 रोजी बीएसईवर 657.22 रुपयांवर होते, जे आता 1,353.85 रुपयांपर्यंत गेले आहेत.

मजबूत वाढीच्या शक्यतेमुळे कंपनीच्या शेअर्समध्ये ही तेजी दिसून येत आहे. आगामी काळात भारतातील शीतपेय बाजारात तेजी येण्याची आशा आहे. (Varun Beverages share of midcap index gave multibagger returns, Check share price and other details)

भारतातील तरुणांची वाढती लोकसंख्या, शहरी वाढ, वाढती खर्चाची शक्ती, ग्रामीण विकास आणि दुर्गम भागात विजेची वाढती उपलब्धता यामुळे शीतपेयांचा वापर वाढेल असे वरुण बेव्हरेजेसचे म्हणणे आहे.

11 नोव्हेंबर 2016 रोजी पहिल्यांंदा बीएसईवर वरुण बेव्हरेजेसच्या शेअर्सची खरेदी-विक्री सुरू झाली. तेव्हा त्याच्या शेअर्सची किंमत 130 रुपये होती, जी आता 1,353.85 रुपये झाली आहे.

अशाप्रकारे गेल्या साडेसहा वर्षात कंपनीच्या शेअर्समध्ये 940% वाढ झाली आहे. जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने त्या वेळी त्याच्या शेअर्समध्ये 1 लाख रुपये गुंतवले असते तर आज त्याचे 10.40 लाख झाले असते.

वरुण बेव्हरेजेस लिमिटेडचे मार्केट कॅप 87, 940 हजार कोटी आहे. अमेरिकेबाहेर ही पेप्सिकोची दुसरी सर्वात मोठी बॉटलिंग कंपनी आहे.

व्हीबीएलद्वारे उत्पादित आणि वितरीत केलेल्या पेप्सिको ब्रँड्समध्ये पेप्सी, पेप्सी ब्लॅक, माउंटन ड्यू, स्टिंग, सेव्हन-अप, मिरिंडा ऑरेंज, सेव्हन-अप लेमनग्रास मसाला सोडा, एव्हरवेज, ड्यूक, स्लाइस, ट्रॉपिकाना ज्यूस, गॅटोरेड तसेच एक्वाफिना पिण्याच्या पाण्याचा समावेश आहे.

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.