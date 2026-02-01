अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार कोसळला, सेन्सेक्स-निफ्टीत मोठी घसरण; ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्समध्ये वाढीचा परिणाम

केंद्रीय अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केला. यात ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्स वाढीची घोषणा करण्यात आलीय. ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्स वाढीच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ झाल्याचं दिसून आलंय. शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली असून सेन्सेक्स ११५० अंकांनी तर निफ्टी ३५२ अकांनी कोसळलाय..अर्थसंकल्पात शेअर बायबॅकवर कॅपिटल गेन टॅक्स लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय. यामुळे कंपन्यांच्या बायबॅकच्या माध्यमातून टॅक्स प्लॅनिंगवर निर्बंध येतील. तसंच शेअर बाजारात सट्टेबाजीला लगाम लावण्यासाठी फ्यूचर्स ट्रेडिंवर सिक्युरीटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) वाढवण्याची घोषणा केलीय. सरकारने फ्यूचर्स ट्रेडिंगवर STT ०.०५ टक्के वाढीचा प्रस्ताव सादर केलाय. यामुळे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंगचा खर्च वाढेल आणि बाजारात कायदेशीर गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे..अर्थसंकल्पाच्या भाषणावेळीच शेअर बाजारात मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. सेन्सेक्स सुरुवातीला ८०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरला होता. तर निफ्टीही जवळपास ३०० अंकांनी खाली आला होता. तर अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सेन्सेक्स तब्बल २ हजार अंकांनी तर निफ्टी ७०० अंकांनी घसरला. निफ्टी २४ हजार ८०० अंकांवर तर सेन्सेक्स ८० हजार ५०० वर पोहोचला आहे. ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्स लागू केल्यानं शेअर बाजारात हाहाकार उडाला असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.