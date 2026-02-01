Sakal Money

अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार कोसळला, सेन्सेक्स-निफ्टीत मोठी घसरण; ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्समध्ये वाढीचा परिणाम

Budget Impact on Share Market अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्स वाढीची घोषणा केली. या घोषणेचे परिणाम शेअर बाजारात दिसून आले असून सेन्सेक्स आणि निफ्टीच्या निर्देशांकात घसरण झालीय.
Stock Market Slides as Option Trading Tax Hike Spooks Investors

सूरज यादव
केंद्रीय अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केला. यात ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्स वाढीची घोषणा करण्यात आलीय. ऑप्शन ट्रेडिंगवर टॅक्स वाढीच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ झाल्याचं दिसून आलंय. शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली असून सेन्सेक्स ११५० अंकांनी तर निफ्टी ३५२ अकांनी कोसळलाय.

