Premium : War portfolio strategy : तुमच्या पोर्टफोलिओत 'हे' १४ शेअर्स आहेत का? गुंतवणुकीचे पुनर्संतुलन करताना कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे?

श्रीनिवास जाखोटिया,रितेश मुथियानतेजी व मंदी या गुंतवणुकीतील नाण्याच्या दोन बाजू असतात, त्याशिवाय गुंतवणूकरूपी नाण्याला झळाळी येत नाही. तेजीमध्ये आपल्या गुंतवणुकीतून पैसा वाढतो. मंदीमध्ये संधी शोधणाऱ्याला पारसरुपी खजिना सापडतो, तर काही जण मंदीच्या तडाख्यात पैशाबरोबर शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवरील विश्वास गमावून बसतात. युद्ध ही अनिश्चिततेची परिस्थिती असली तरी त्यातून संधीदेखील निर्माण होतात. योग्य वेळी योग्य क्षेत्रांमध्ये केलेली गुंतवणूक मोठा फायदा देऊ शकते, तर चुकीच्या ठिकाणी गुंतवणूक राहिल्यास नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे ‘सुरू आहे युद्ध, पोर्टफोलिओ करा शुद्ध’ ही केवळ ओळ नसून, सध्याच्या बाजार परिस्थितीत गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरण ठरू शकते.अर बाजारात मोठी संधी येते, त्यावेळेस नेमके आपल्याजवळ पैसे नसतात किंवा नवे पैसे गुंतविण्याची धमक म्हणा अथवा विश्वास नसतो. मग अशावेळी करायचे काय, हा प्रश्न आपल्या सर्वांना पडतो. कारण नव्याने शेअर तर घ्यायचे आहेत, मात्र नवे भांडवल गुंतवायचेदेखील नाही, सध्याच्या परिस्थितीत आहे त्या पोर्टफोलिओवर नुकसानदेखील होत आहे. मात्र, नुकसान करून घ्यायची हिंमतही होत नाही, अशी स्थिती बऱ्याच जणांची झाली आहे. आपल्याकडचे शेअर विकून नवी गुंतवणूक केली आणि नेमके तेच शेअर चालले नाहीत तर... आणि जे विकून बसलो आहोत, तेच जोरात वाढायला लागले तर काय, हे आणि या प्रकारचे अनेक प्रश्न आपल्या प्रत्येकाच्या मनाला नक्की असणार.गुंतवणुकीच्या प्रवासात हा अवकाळी व गारपिटीचा पाऊस (जसे सध्या सुरू असलेले पश्चिम आशियातील युद्ध) येतोच; जिथे ठरविलेल्या रस्त्याने जायचे (सध्याचा पोर्टफोलिओ 'जैसे थे' ठेवायचा), का निर्णय घेऊन नवी पायवाट शोधायची (पूर्वी घेतलेले शेअर विकून नव्या शेअरमध्ये गुंतवणूक) हा प्रश्न उभा राहतो. हीच पायवाट पुढे मुख्य रस्त्याला धरून प्रवास सुखकर होण्याची आशा मात्र आपल्यापैकी सर्वांना असतेच. .Premium|Indian stock market outlook 2026 : युद्ध, तेलदर आणि अस्थिरतेतही भारतीय बाजाराची 'ग्रोथ स्टोरी' कायम; २०२६ पर्यंत मोठ्या तेजीची शक्यता.पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलनजागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धाच्या परिस्थितीचा परिणाम केवळ राजकीय किंवा सामाजिक क्षेत्रापुरता मर्यादित राहात नाही, तर त्याचे पडसाद थेट अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजारावर उमटतात. इतिहास पाहिला, तर प्रत्येक मोठ्या संघर्षानंतर किंवा संकटानंतर (कोविड महासाथ) बाजारात मोठे बदल झालेले दिसतात. काही क्षेत्रांनी झपाट्याने प्रगती केली, तर काही क्षेत्रांना मोठा फटका बसला. त्यामुळे अशा काळात गुंतवणूकदारांनी आपला पोर्टफोलिओ स्थिर ठेवण्याऐवजी परिस्थितीनुसार त्यात बदल (पुनर्संतुलन) करणे अधिक शहाणपणाचे ठरते. गुंतवणूकदारांसाठी हा काळ धोकादायक वाटत असला तरी योग्य निर्णय घेतल्यास भविष्यात मोठ्या परताव्याची संधी देखील मिळू शकते. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून पोर्टफोलिओचे पुनर्संतुलन करणे गरजेचे ठरते.सर्वप्रथम आपल्या पोर्टफोलिओमधून दीर्घकाळापासून परतावा न देणाऱ्या व तिमाही/सहामाही/वार्षिक निकालात सातत्याने खराब कामगिरी करणाऱ्या कंपन्या कमी कराव्यात. त्याऐवजी सध्याच्या युद्धातून प्रकर्षणाने जाणवलेल्या संरक्षण, ऊर्जा, कमोडिटी आणि सायबर सुरक्षा व तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या संधी शोधणे योग्य ठरेल..ऊर्जा क्षेत्राचे महत्त्वतेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने किमती वाढतात, ज्याचा थेट फायदा ऊर्जा कंपन्यांना होऊ शकतो. विशेषतः तेल उत्पादक आणि रिफायनिंग कंपन्या या काळात मजबूत कामगिरी करू शकतात. त्याचप्रमाणे ऊर्जा निर्माण (पारंपरिक व अपारंपरिक) व ऊर्जा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या.संरक्षण क्षेत्र : युद्धकाळात हे क्षेत्र सर्वांत मोठे लाभार्थी ठरते. विविध सरकारांकडून संरक्षण खर्चात वाढ केली जाते, ज्यामुळे संरक्षण उपकरणे, तंत्रज्ञान आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर मिळतात.कमोडिटी क्षेत्र : युद्धकाळात या क्षेत्राचे पण महत्त्व वाढते. धातू, अन्नधान्य आणि इतर मूलभूत वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याने त्यांच्या किमती वाढतात. याचा फायदा या क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्यांना होतो.सायबर सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही विशिष्ट उपक्षेत्रांमध्येदेखील संधी निर्माण होतात, कारण युद्ध आता केवळ भौतिक नसून, डिजिटल स्वरूपातही लढले जाते..प्रत्येक संधीसोबत धोकेही!प्रत्येक संधीसोबत धोकेही असतात. युद्धामुळे सर्वांत मोठा फटका बसतो तो ग्राहककेंद्रित क्षेत्रांना. महागाई वाढल्याने लोकांची खरेदीक्षमता कमी होते, ज्याचा परिणाम एफएमसीजी, रिटेल आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रांवर होतो. तसेच, पर्यटन आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रावरदेखील नकारात्मक परिणाम होतो, कारण लोक प्रवास कमी करतात आणि इंधन खर्च वाढतो.युद्ध संपल्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलू शकते. युद्धकाळात वाढलेले संरक्षण खर्च हळूहळू कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या वाढीचा वेग मंदावू शकतो. त्याचप्रमाणे, ऊर्जा क्षेत्रातील किमती स्थिर झाल्यास या क्षेत्रातील नफा कमी होण्याची शक्यता असते.अर्थात, युद्धानंतर काही नव्या संधीदेखील निर्माण होतात. पुनर्बांधणी हा एक मोठा घटक असतो. युद्धग्रस्त देशांमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर, बांधकाम आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होते. याचा फायदा या क्षेत्रातील कंपन्यांना होतो. तसेच, दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्येही वाढीच्या संधी निर्माण होतात.(लेखक भांडवली बाजाराचे अभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९९२२२११११४, ९९२१८११११४).अभ्यासासाठी काही शेअरवर नजरआपल्या अभ्यासासाठी काही शेअर नजरेस आणून देत आहोत. आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करूनच गुंतवणुकीचे निर्णय घ्यावेत.१) पर्सिस्टंट सिस्टीम्स, २) टीसीएस,३) विक्रम सोलर, ४) रूट मोबाईल,५) जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर, ६) डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, ७) टाटा मोटर्स, ८) ह्युंदाई मोटर,९) लोढा डेव्हलपर्स, १०) सीडीएसएल,११) बजाज फायनान्स, १२) बँक आॅफ महाराष्ट्र,१३) बँक आॅफ इंडिया, १४) इरेडायशस्वी गुंतवणुकीचे प्रमुख घटकगुंतवणूकदारांसाठी या संपूर्ण परिस्थितीत सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संतुलन राखणे. केवळ अल्पकालीन फायद्यासाठी निर्णय घेण्याऐवजी, दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवणे आवश्यक आहे. पोर्टफोलिओमध्ये विविधता ठेवणे, जोखीम व्यवस्थापन करणे आणि बदलत्या परिस्थितीचा सतत अभ्यास करणे हे यशस्वी गुंतवणुकीचे प्रमुख घटक आहेत. युद्ध ही अनिश्चिततेची परिस्थिती असली तरी त्यातून संधीदेखील निर्माण होतात. योग्य वेळी योग्य क्षेत्रांमध्ये केलेली गुंतवणूक मोठा फायदा देऊ शकते, तर चुकीच्या ठिकाणी गुंतवणूक राहिल्यास नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे 'सुरू आहे युद्ध, पोर्टफोलिओ करा शुद्ध' ही केवळ ओळ नसून, सध्याच्या बाजार परिस्थितीत गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरण ठरू शकते. 