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Sugar Price Hike: दिवाळीपूर्वीच साखरेचे दर भडकले! पुण्यात किलोमागे 5 रुपयांची वाढ; एक किलो कितीला? दर आणखी वाढणार?

Sugar Gets Costlier before Diwali: पुण्यात गेल्या 10 दिवसांत साखरेचे किरकोळ दर प्रतिकिलो 5 रुपयांनी वाढला आहे. दिवाळीच्या काळात दर 60 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरवाढीची कारणं, साखरेचे ताजे भाव आणि महाराष्ट्रातील साठ्याची स्थिती जाणून घ्या.
Sugar Price Hike: Pune Sugar Prices Rise by ₹5 per Kg Before Diwali, Check Latest Rates

Sugar Price Hike: Pune Sugar Prices Rise by ₹5 per Kg Before Diwali, Check Latest Rates

eSa

Vinod Dengale
Updated on

दिवाळीपूर्वीच महागाईचा फटका बसायला सुरुवात झाली आहे. आता साखरेच्या दरातही वाढ झाली असून पुण्यात गेल्या 10 दिवसांत किरकोळ बाजारात साखरेचे दर प्रतिकिलो 5 रुपयांनी वाढले आहेत. त्यामुळे आता 5 किलो साखर खरेदी करायची म्हटल्यास ग्राहकांना 25 रुपये जास्त मोजावे लागणार आहेत.

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