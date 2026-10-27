Sugar Price Hike: दिवाळीपूर्वीच साखरेचे दर भडकले! पुण्यात किलोमागे 5 रुपयांची वाढ; एक किलो कितीला? दर आणखी वाढणार?

दिवाळीपूर्वीच महागाईचा फटका बसायला सुरुवात झाली आहे. आता साखरेच्या दरातही वाढ झाली असून पुण्यात गेल्या 10 दिवसांत किरकोळ बाजारात साखरेचे दर प्रतिकिलो 5 रुपयांनी वाढले आहेत. त्यामुळे आता 5 किलो साखर खरेदी करायची म्हटल्यास ग्राहकांना 25 रुपये जास्त मोजावे लागणार आहेत..किती रुपये किलो?पुणे शुगर मर्चंट्स असोसिएशनच्या माहितीनुसार, गेल्या 10 दिवसांत घाऊक बाजारात साखरेचे दर प्रतिकिलो 52 रुपयांवरून 54 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. तर किरकोळ बाजारात साखरेचा दर 54 रुपयांवरून थेट 59 रुपये प्रतिकिलो झाला आहे.दिवाळीच्या काळात मिठाई आणि गोड पदार्थांची मागणी वाढते. त्यामुळे साखरेचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे दिवाळीदरम्यान किरकोळ बाजारात साखरेचा भाव प्रतिकिलो 60 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो असं म्हटलं जात आहे..दर वाढण्यामागे काय कारण?साखरेच्या दरवाढीमागे केवळ दिवाळीतील वाढती मागणी हेच कारण नाही. उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि उसापासून साखर तयार होण्याचं प्रमाण कमी होणं, यांचाही दरांवर परिणाम होत आहे. सध्या साखर कारखाने प्रतिकिलो 50 रुपये दराने साखर विकत असल्याचं सांगितलं जात आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीच्या काळात हाच दर प्रतिकिलो 39 रुपये होता. त्यामुळे यंदा साखरेच्या किमतीत तब्बल 29 टक्क्यांची मोठी वाढ झाली..उसापासून साखर कमीसाखर कारखान्यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्पादनासाठी लागणारा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे कमी दरात साखर विकणं त्यांच्यासाठी कठीण होत आहे. याशिवाय, हवामानाचाही परिणाम साखर उत्पादनावर होत आहे. महाराष्ट्रात सध्याच्या गाळप हंगामात साखर उतारा 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचं सांगितलं जात आहे. म्हणजेच, उसापासून पूर्वीच्या तुलनेत कमी साखर तयार होत आहे..दिवाळीत साखरेचा तुटवडा निर्माण होणार?साखरेचे दर वाढत असल्याने दिवाळीत साखरेचा तुटवडा जाणवणार का, असा प्रश्न ग्राहकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. मात्र, महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त संजय कोलते यांच्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या 9 लाख टनांहून अधिक साखरेचा साठा उपलब्ध आहे. तसेच, साखर कारखान्यांमध्ये उसाचं गाळपही सुरू झालं आहे. त्यामुळे सध्या तरी सणासुदीच्या काळात साखरेचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता नाही. मात्र, वाढत्या दरांमुळे सणासुदीच्या खरेदीसाठी ग्राहकांना अधिक पैसे खर्च करावे लागू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.