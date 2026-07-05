China Dumping: चीनच्या आणखी एका डावावर भारताचा प्रहार! शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या औषधाच्या आयातीवर मोठा निर्णय, नवे नियम लागू

स्वस्त मालाने भारतीय बाजारपेठा भरून देशांतर्गत उद्योग उद्ध्वस्त करण्याच्या चीनच्या डावपेचावर सरकारने जोरदार टीका केली आहे. भारत सरकारने चीनमधून आयात होणाऱ्या ग्लुफोसिनेट या प्रमुख तणनाशकावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. स्वस्त आयातीवरील कर टाळण्यासाठी चिनी निर्यातदार आपल्या किमतींमध्ये फेरफार करत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या बातमीचा थेट परिणाम आपल्या देशांतर्गत उद्योगावर होतो, कारण जेव्हा परदेशातून अत्यंत स्वस्त माल येतो, तेव्हा स्थानिक कंपन्यांच्या व्यवसायाला फटका बसू लागतो..हे टाळण्यासाठी, महसूल विभागाने सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना तात्काळ सतर्क केले आहे. व्यापार निवारण महासंचालनालयाने या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी केली आहे. या चौकशीतून एक महत्त्वपूर्ण खुलासा झाला आहे. भारतीय बाजारपेठेतील आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी चिनी निर्यातदार अँटी-डंपिंग शुल्क टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे उघड झाले आहे. हे करण्यासाठी, त्यांनी चतुराईने आपल्या निर्यातीच्या किमती मोठ्या प्रमाणात कमी केल्या आहेत. .SIP Investment: दरमहा 10 हजार रुपये गुंतवले तर 1 कोटी कधी होतील? पाहा सोपं गणित.व्यावसायिक भाषेत याला 'डंपिंग' म्हणून ओळखले जाते. सरकारला या डावपेचाची कुणकुण लागली आहे. आता सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना या रसायनाच्या आयातीचे तात्पुरते मूल्यांकन करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. या नवीन निर्णयाचा चीनमधून हे रसायन आयात करणाऱ्या भारतीय आयातदारांवर थेट परिणाम होईल. आता, देशात हे औषध आयात करणाऱ्यांना केवळ जुने अँटी-डंपिंग शुल्क भरून सुटका करून घेता येणार नाही. .सरकारने नियम अधिक कडक केले असून, आयातदारांना आर्थिक हमी सादर करणे बंधनकारक केले आहे. यामागील उद्देश स्पष्ट आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर भविष्यात शुल्काची रक्कम वाढल्यास, वाढीव रक्कम भरण्यासाठी या हमीचा वापर केला जाईल. यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना स्वस्त चिनी मालापासून संरक्षण मिळेल. या वादाच्या भोवऱ्यात असलेले 'ग्लुफोसिनेट' हे औषध खरे तर एक अत्यंत प्रभावी तणनाशक आहे. आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावरील व्यावसायिक शेतीमध्ये, विशेषतः मका, सोयाबीन, कापूस आणि कनोला यांसारख्या नगदी पिकांमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. .जेव्हा मुख्य पिकाच्या शेजारी नको असलेले तण वाढते, तेव्हा हे औषध त्यांना नष्ट करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, याच्या वापरामुळे मुख्य पिकाला कोणतीही हानी पोहोचत नाही. सरकारने केवळ चीनच नव्हे, तर विदेशी व्यापाराच्या आघाडीवरही देशांतर्गत उत्पादकांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर अनेक पावले उचलली आहेत. अमेरिका, मलेशिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून होणाऱ्या ब्युटिल अल्कोहोलच्या आयातीवर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. .Premium|Specialized Investment Fund : एसआयएफ म्हणजे काय? गुंतवणूकदारांसाठी नवा पर्याय समजून घ्या.सरकारने या रसायनावरील अँटी-डंपिंग शुल्क पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवले आहे. याशिवाय, भारत-यूके सर्वसमावेशक आर्थिक व्यापार करारा (CETA) अंतर्गत एक मोठी सूट जाहीर करण्यात आली आहे. आता, आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, मोठी प्रदर्शने किंवा निवडक सरकारी कार्यक्रमांसाठी विशेष प्राणी आयात केल्यास, त्यांच्यावर कोणतेही सीमा शुल्क किंवा आयजीएसटी लागू होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.