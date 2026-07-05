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China Dumping: चीनच्या आणखी एका डावावर भारताचा प्रहार! शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या औषधाच्या आयातीवर मोठा निर्णय, नवे नियम लागू

India China Trade: भारत सरकारने चीनच्या व्यापार गैरव्यवहारावर कठोर कारवाई केली आहे. किंमतीत फेरफार आणि डंपिंगच्या संशयामुळे चीनमधून आयात होणाऱ्या 'ग्लुफोसिनेट' या तणनाशकावरील देखरेख तीव्र करण्यात आली आहे.
chinese herbicide import glufosinate

chinese herbicide import glufosinate

ESakal

Vrushal Karmarkar
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स्वस्त मालाने भारतीय बाजारपेठा भरून देशांतर्गत उद्योग उद्ध्वस्त करण्याच्या चीनच्या डावपेचावर सरकारने जोरदार टीका केली आहे. भारत सरकारने चीनमधून आयात होणाऱ्या ग्लुफोसिनेट या प्रमुख तणनाशकावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. स्वस्त आयातीवरील कर टाळण्यासाठी चिनी निर्यातदार आपल्या किमतींमध्ये फेरफार करत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या बातमीचा थेट परिणाम आपल्या देशांतर्गत उद्योगावर होतो, कारण जेव्हा परदेशातून अत्यंत स्वस्त माल येतो, तेव्हा स्थानिक कंपन्यांच्या व्यवसायाला फटका बसू लागतो.

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