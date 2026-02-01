Sakal Money
Union Budget 2026: 'या' लोकांसाठी अर्थसंकल्प ठरला अपूर्ण आशांची कहाणी; अपेक्षा काय होत्या, काय मिळाले? वाचा सविस्तर...
Union Budget 2026 News: केंद्र सरकार १६ व्या वित्त आयोगाच्या प्रमुख शिफारशींना मान्यता दिल्यानंतर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यांना १.४ लाख कोटी रुपये वित्त आयोग अनुदान म्हणून देईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. लोक या अर्थसंकल्पाकडे सामान्य लोक, महिला, शेतकरी आणि तरुणांशी जोडलेले म्हणून पाहत आहेत. केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. ज्या एकूण ₹५३ लाख कोटींपेक्षा जास्त आहेत. नवीन रेल्वे कॉरिडॉर आणि गंभीर आजारांवरील औषधांच्या किमती कमी करणे यासारख्या घोषणांना मोठे सरकारी निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.