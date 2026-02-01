Union Budget 2026 : खादी, हातमाग व हस्तकला क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून मिळणार नवे बळ; निर्मला सीतारामन यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

Union Budget 2026 Updates : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (रविवार, 1 फेब्रुवारी) संसदेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेला हा अर्थसंकल्प संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात मांडण्यात आला. सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्पाचे वाचन सुरू केले..यावेळी अर्थसंकल्पात ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पारंपरिक उद्योगांना चालना देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. त्यामध्ये महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेची घोषणा विशेष ठरली आहे..Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेत मोठा गोंधळ; ई-केवायसीत चूक, जालन्यात 60 हजार 272 महिला अपात्र.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, खादी, हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्र बळकट करण्यासाठी ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना’ सुरू केली जाईल. या योजनेअंतर्गत पारंपरिक कारागीर, विणकर आणि हस्तकला व्यावसायिकांना जागतिक विपणनाशी जोडले जाणार आहे..या योजनेमुळे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट (ODOP) योजनेला अधिक बळ मिळेल, तसेच विणकर आणि कारागीरांना आधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार उत्पादन आणि बाजारपेठेच्या दृष्टीने उत्तम प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या या घोषणेमुळे ग्रामीण उद्योगांना नवसंजीवनी मिळणार असून स्वदेशी उत्पादनांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.