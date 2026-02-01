Sakal Money

Union Budget 2026 : खादी, हातमाग व हस्तकला क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून मिळणार नवे बळ; निर्मला सीतारामन यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

Union Budget 2026 Highlights Announced by Finance Minister : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये खादी, हातमाग व हस्तकला क्षेत्रासाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना जाहीर करण्यात आली असून विणकरांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जाणार आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
Union Budget 2026 Updates : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (रविवार, 1 फेब्रुवारी) संसदेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेला हा अर्थसंकल्प संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात मांडण्यात आला. सीतारामन यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्पाचे वाचन सुरू केले.

