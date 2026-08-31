UPI AutoPay मध्ये मोठा बदल; App बदललं तरी OTT, SIP आणि EMI चे पेमेंट राहणार सुरू

जर तुम्ही OTT सबस्क्रिप्शन, SIP, विमा हप्ते किंवा कर्जाचे EMI UPI ऑटोपे द्वारे भरत असाल, तर ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया UPI ऑटोपे आणखी सोपे करण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन बदलामुळे, वापरकर्ते त्यांचे ऑटोपेमेंट आदेश एका UPI ॲपवरून दुसऱ्या ॲपवर सहजपणे हस्तांतरित करू शकतील. या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की ग्राहकांना यापुढे जुने ऑटो-पेमेंट वारंवार बंद करण्याची आणि नवीन आदेश तयार करण्याची गरज भासणार नाही. .याशिवाय या बदलामुळे व्यापाऱ्यांना पेमेंट गेटवे बदलणे देखील सोपे होईल. एनपीसीआय यूपीआय ऑटोपेला आंतरकार्यक्षम बनवण्याची तयारी करत आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना त्यांचे सध्याचे ऑटोपे आदेश एका यूपीआय ॲपवरून दुसऱ्या ॲपवर हस्तांतरित करता येतील. ओटीटी सबस्क्रिप्शन, एसआयपी, विमा हप्ते आणि कर्जाचे हप्ते यांसारखी नियमित देयके पुन्हा सेट करण्याची गरज भासणार नाही..Zomato Rules: झोमॅटोवर बनावट पनीरला नो एंट्री! Analog Dairy पदार्थांवर बंदी; रेस्टॉरंट्ससाठी कडक नियम जारी.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे वेगवेगळ्या UPI ॲप्समधील तुमची सर्व ऑटोपे माहिती एकाच ठिकाणी पाहणे सोपे होईल. वापरकर्ते येणारी देयके, बँक शिल्लक आणि सक्रिय सदस्यत्वे सहजपणे ट्रॅक करू शकतील. सध्या जर तुम्ही UPI ॲपवर ऑटोपे सेट केले असेल आणि नंतर तुम्हाला दुसरे ॲप वापरायचे असेल, तर तुम्हाला अनेकदा जुने ऑटोपेमेंट रद्द करून नवीन ॲपमध्ये ते पुन्हा सेट करावे लागते. या नवीन बदलामुळे ही समस्या दूर होऊ शकते. .UPI ऑटोपेमधील बदल केवळ ग्राहकांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत; व्यापाऱ्यांनाही याचा फायदा होईल. जर एखाद्या कंपनीने आपले पेमेंट गेटवे बदलले, तर विद्यमान ग्राहकांचे ऑटोपे आदेश नवीन प्रणालीमध्ये स्थलांतरित करणे अधिक सोपे होईल. विद्यमान ग्राहकांना पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. .New Rule: 1 सप्टेंबरपासून खिशावर मोठा परिणाम! LPG, दूध, ITRसह 5 नियम बदलणार; जाणून घ्या काय स्वस्त-महाग होणार.एनपीसीआयने २०२० मध्ये यूपीआय ऑटोपे सुरू केले. वर्गणी, कर्जाचे हप्ते, विमा हप्ते आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक यांसारखी नियमित देयके स्वयंचलित करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. वृत्तानुसार, एनपीसीआय मुंबईत होणाऱ्या आगामी ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये या नवीन सुविधेची घोषणा करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.