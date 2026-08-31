Sakal Money

UPI AutoPay मध्ये मोठा बदल; App बदललं तरी OTT, SIP आणि EMI चे पेमेंट राहणार सुरू

UPI AutoPay Gets New Feature: एनपीसीआय यूपीआय ऑटोपेमध्ये एक नवीन बदल आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना त्यांचे सध्याचे ऑटो-पेमेंट आदेश एका यूपीआय ॲपवरून दुसऱ्या ॲपवर हस्तांतरित करता येतील.
UPI AutoPay

UPI AutoPay

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जर तुम्ही OTT सबस्क्रिप्शन, SIP, विमा हप्ते किंवा कर्जाचे EMI UPI ऑटोपे द्वारे भरत असाल, तर ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया UPI ऑटोपे आणखी सोपे करण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन बदलामुळे, वापरकर्ते त्यांचे ऑटोपेमेंट आदेश एका UPI ॲपवरून दुसऱ्या ॲपवर सहजपणे हस्तांतरित करू शकतील. या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की ग्राहकांना यापुढे जुने ऑटो-पेमेंट वारंवार बंद करण्याची आणि नवीन आदेश तयार करण्याची गरज भासणार नाही.

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