2 हजार रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शुल्काबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, बँकांना दिले आदेश

केंद्र सरकारने बँक आणि सिस्टिम प्रोव्हायडर्सना २ हजार रुपयांपर्यंतच्या युपीआय व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लावू नये असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने सांगितलं की, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स अॅक्ट २००७च्या कलम १०ए अंतर्गत कायद्याने यावर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत..कायद्यानुसार २ हजार रुपयांपर्यंत डेबिट कार्ड किंवा युपीआय व्यवहारांवर कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असे शुल्क घेता येणार नाही. डिजिटल व्यवहार सहज व्हावेत यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे..कच्चं तेल १०८ डॉलरवर, सोमवारी ३.३ टक्क्यांची वाढ; कोणत्याही क्षणी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार?.ऑगस्ट महिन्यात सरकारने ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिकच्या निवडक युपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याचे संकेत दिले होते. सरकारने असंही आश्वासन दिलं होतं की, सामान्य ग्राहक आणि एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवल्यास व्यवहार मोफत राहतील..अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं की, कायद्यात केलेल्या बदलांचा उद्देश युपीआय पेमेंटवर शुल्क लावणं हा नाही. नवा कायदा एक अशी रचना तयार करते ज्यामुळे भविष्यात काही निवडक मोठ्या मर्चंट व्यवहारांवर एमडीआर लागू करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.