UP : निर्मला सितारामन यांची घोषणा आणि योगींचा मौके पे चौका, युपी बनणार फार्मा हब, बड्या कंपन्यांकडून गुंतवणुकीचा पाऊस

केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या 'बायोफार्मा शक्ती' कार्यक्रमानंतर उत्तर प्रदेशात गुंतवणुकीचे वारे वेगाने वाहू लागले आहेत. 'उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव १.०' मध्ये जगातील बड्या फार्मा कंपन्यांच्या प्रमुखांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यशैलीचे आणि राज्याच्या बदलत्या प्रतिमेचे तोंडभरून कौतुक केले आहे..नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताला जागतिक 'बायोफार्मा हब' बनवण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या 'बायोफार्मा शक्ती' कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे. या संधीचा फायदा घेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशला फार्मास्युटिकल आणि मेडिकल डिव्हाइसचे केंद्र बनवण्यासाठी कंबर कसली आहे. लखनौमध्ये पार पडलेल्या 'फार्मा कॉन्क्लेव'मध्ये उद्योजकांनी यूपीमधील सुरक्षित वातावरण आणि पारदर्शक प्रशासनावर शिक्कामोर्तब केले..रामकी ग्रुपचे चेअरमन अयोध्या रामी रेड्डी यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करताना सांगितले की, उत्तर प्रदेशात झालेला बदल अभूतपूर्व आहे. गेल्या ४० वर्षांत त्यांनी राज्यात एवढे सकारात्मक वातावरण कधीच पाहिले नव्हते. मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था हीच दीर्घकालीन विकासाची गुरुकिल्ली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याच्या भविष्यासाठी जो रोडमॅप तयार केला आहे, तो केवळ यूपीसाठीच नाही तर देशासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे..टॉरेंट ग्रुपचे व्हाईस चेअरमन जीनल मेहता यांनी आपला अनुभव सांगताना म्हटले की, त्यांची कंपनी यूपीच्या २० जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहे, परंतु त्यांना कुठेही 'रेड टेप' (लाल फितीचा कारभार) किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा त्रास झाला नाही. "उत्तर प्रदेश आता गुंतवणूकदारांना अडवणूक नाही, तर 'रेड कार्पेट' ट्रीटमेंट देत आहे," असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. गेल्या ९ वर्षांत 'ईज ऑफ ड्युइंग बिझनेस'मध्ये झालेली प्रगती गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक आहे..या कॉन्क्लेवमुळे उत्तर प्रदेशात जैविक औषधे, बायोसिमिलर्स आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीला मोठी गती मिळणार आहे. यामुळे राज्यात केवळ हजारो कोटींची गुंतवणूक येणार नाही, तर लाखो तरुणांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.