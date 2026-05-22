ढिंग टांग : झुरळक्रांतीचा हुंकार..!

माझ्या तमाम झुरळजनहो!,’’ विश्वझुरळ पक्षाचा प्रमुख नेता तैलपवीर, तलवार-ए-तिलबट्टा झुंजार झिंगूरकर बुलंद आवाजात गरजला. त्याच्या दोन्ही मिश्या दुधारी तलवारीसारख्या तळपत होत्या. समोर अफाट झुरळसमुदाय उपस्थित होता. कुठल्या कुठल्या सांदीसपाटीतून, नाले-गोदामातून झुरळजन सभेसाठी आले होते. पहावे तेथे जणू चाकलेटी सागर पसरलेला होता. काही रोमांटिक जनांना तो मेलडी चाकलेटांचा ढिगारा वाटला. पण तसे नव्हते. तथापि, झुरळ स्वातंत्र्याचा तो हुंकार कोणीही ऐकला नाही, कां की झुरळांना आवाजच नसतो. झुरळांच्या या नि:शब्द क्रांतीने जणू विश्वाला हादरे बसले. वातावरण भारलेले होते....‘‘तो पहा, आपला गरीब झुरळ बांधव, आज बिनकामाचा, उपाशीपोटी उभा आहे. ‘मुकी बिचारी कुणीही चिरडा’, अशी झुरळांची अवस्था झाली आहे. या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे?’’ नेता ओरडला. कोण? कोण? कोण? अशी हाकाटी उठली..झुंझारराव झिंगूरकर म्हणाले, ‘‘पस्तीस कोटी वर्षांपूर्वी ही माणसे बिन प्यांटीची हिंडत होती. प्यांट घालत असती, तर तेव्हाच झुरळांचा इंगा कळला असता. अरे, आमच्या पूर्वजांनी डायनॉसॉरच्या पायाखाली न येता कडवी झुंज देऊन विजय मिळवला. माणसाची काय मजाल?’’ नेता भडकलाच होता. झुरळांच्या उत्साहालाही पारावार राहिला नाही.‘‘पण आज झुरळांना सांदीसपाटीत राहावे लागते, आणि मस्तवाल घरमालक गलिच्छ मंचकावर दुर्गंधयुक्त अंथरुणांवर आरामात राहात आहेत! ते काही नाही, व्यवस्थारुपी प्यांटीत शिरून ती संपूर्णपणे बदलण्यावाचून आता काही तरणोपायच राहिला नाही,’’ नेत्याने निर्वाणीचा इशारा दिला..‘‘सत्ताधाऱ्यांच्या प्यांटीत शिरा, प्यांटीत शिरा!’’ मिश्या ताणत एक उत्साही कार्यकर्ता त्वेषाने ओरडला. ‘झुरळशाही झिंदाबाद’ अशा घोषणा दुमदुमल्या. काही झुरळांनी चुकून ‘मोदी मोदी’चा केवळ सवयीने गजर केला. त्यांना कोल्हापुरी चपलेखाली चिरडण्याची शिक्षा ठोठावली जाईल, असा भयंकर इशारा देण्यात आला.‘‘माझ्या प्रिय झुरळबांधवांनो, आणि भगिनींनो, कायद्याच्या विरोधात आपण काहीही करायचं नाही. कारण झुरळासारखी लोकशाहीवादी प्रजाती अखिल ब्रह्मांडात दुसरी नाही. कमीतकमी सोयींवर जगणारी ही प्रजात आहे. आजमितीस जगात साडेचार हजार झुरळजाती आहेत. पण त्यातल्या तीस जातीच माणसांच्या घरादारात अहिंसक पद्धतीने राहतात. झुरळांच्या चाव्याने कुणी आजवर मेले आहे काय? इतक्या शांतपणे जगणाऱ्या झुरळांची शिसारी येण्यासारखं काय आहे? हा वर्गलढा असाच चालू राहील, हे माझं वचन आहे..’’ झुरळनेता म्हणाला..‘‘इतकंच नाही तर, माझं कार्यकर्त्यांना आवाहन आहे की त्यांनी कुणाच्याही प्यांटीत स्वतःहून शिरू नये. प्यांट खुंटीला असेल तर गोष्ट वेगळी! लोकशाही मार्गानेच आपण झुरळांची ताकद दाखवली पायजेलाय...,’’ झुरळनेता परिपक्वतेने म्हणाला. कालच तो मोरीतील आमरसाच्या पातेल्यावर थोडा वेळ बसला होता.‘‘...आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे, उष्ट्या बटर चिकन ग्रेव्हीच्या कणांनी लिहिण्याजोगा आहे आणि समस्त झुरळप्रजातीचा नावलौकिक वाढवणारा आहे. झुरळांना नेहमी झुरळ म्हणून हिणवले जाते, हे दुर्दैव आहे. आज झुरळासारखा जीवनकलहात अजिंक्यवीर प्राणी जगतात दुसरा नसेल. परंतु, प्रचंड कर्तृत्व आणि संख्याबळ असूनही आज झुरळाच्या नशिबी हे काय नष्टचर्य आले आहे?..’’ झुरळांच्या नेत्याने त्वेषाने सहापैकी चार पायांनी भराभरा मुठी वळल्या..अखेरीस तो म्हणाला, ‘‘अन्यायाच्या बेगॉन किंवा विषारी औषधांना आम्ही जुमानणार नाही. कितीही विषाची फवारणी केलीत, तरी ही झुरळक्रांती होणारच. झुरळराज येणार म्हणजे येणारच!’’‘लाँग लिव्ह कॉक्रोच रिव्होल्युशन! इन्किलाब झिंदाबाद!’ अशा आरोळ्या उठल्या. तेव्हा वातानुकूलित शयनगृहात घरमालक सहकुटुंब गाढ झोपेत होते. क्रांतीला चाहूल नसते म्हणतात. ते खरे असावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.