ढिंग टांग : आठाचा महिमा..!

भारतीय संस्कृतीचा धांडोळा घेता गेल्यास आठाच्या आकड्याचे महत्त्व सहजी ध्यानी येते. अष्टविनायक, अष्टलक्ष्मी, अष्टदिशा, अष्टधातू...यावरून अष्टाचे महत्त्व स्पष्ट होते. अष्ट इज ऑलवेज बेष्ट असे म्हणतात ते उगाच नाही. आठाची जादूच अशी आहे. बालपणी आमची गणिताची बाजू अंमळ लंगडी होती. असे असले तरी आम्ही पुढे अंकशास्त्रात बहु प्रगती केली. समोर आकडा आला की आम्ही चेकाळतो. अचूक आकडा सांगून आम्ही अनेकांना भाग्यवान केले आहे. आमच्या घरासमोर दररोज अनेक मोटारी लागलेल्या असतात. त्या या भाग्यवंतांच्याच असतात. कां की त्यांना रोज आकडा हवा असतो. आम्ही तो लीलया काढून देतो. अर्थात सदरील भाग्यवंताचा मूलांक किंवा शुभांक काढल्याशिवाय ही विद्या फळत नाही. आधी तुमची जन्मतारीख सांगा, मगच आम्ही तुम्हाला आकडा सांगू. .अंकशास्त्राविषयी थोडेसे : अंकशास्त्र ऊर्फ न्यूमेरॉलॉजी हे फार्फार प्राचीन असे शास्त्र आहे. प्रत्येक प्राणिमात्रास एकेक मूलांक असतो. त्या मूलांकानुसारच त्याचे भाग्य चालते. उदाहरणार्थ तुमची जन्मतारीख ११ असेल, तर तुमचा मूलांक एक अधिक एक बरोबर दोन! काही मूलांक भाग्यशाली असतात तर काही मूलांक अशुभ मानले जातात. उदाहरणार्थ, चार हा आकडा चीन आणि जपानमध्ये अशुभ मानला जातो. कारण चिनी भाषेत चारचा उच्चार ‘सी’ असा आहे. त्याला चिनी लोक शी म्हणतात!!.मूलांकामुळे भाग्यवान ठरलेल्या काही मोजक्या लोकांपैकी एक म्हणजे आपल्या सर्वांचे लाडके वंदनीय श्रीश्री मोदीजी!! वं. मोदीजी यांनी विश्व पादाक्रांत केले. आज १९४ देशात त्यांची वट आहे. त्यांच्या भाग्यात राजयोग आहे, हे भविष्य आम्ही केव्हाच वर्तवले होते. वडनगरच्या नदीतून मगरीची पिल्ले घरी आणणारे बालमोदी पुढे देशोदेशी जाऊन मोठमोठाले देवमासे आपल्या जाळ्यात ओढणार, हे ओळखायला कुठल्याही होराभूषणाची गरज नव्हतीच. निव्वळ अंकशास्त्राच्या जोरावर आम्ही ते वळखले! पण यात आमचे क्रेडिट काहीच नाही. सारा काही आकड्याचा खेळ! वं. मोदीजींची जन्मतारीख १७ सप्टेंबर! एक अधिक सात इज इक्वल टु आठ!! आठाचा महिमा म्यां काय सांगावा?.आश्चर्य म्हणजे वं. मोदीजी हे स्वतःच अंकशास्त्रात निपुण आहेत. त्यामुळे त्यांनी केवळ देशप्रेमापोटी ठरवून १७ तारीख हीच जन्मतारीख निवडली. जेणेकरून देशाचे भले साधता येईल. किती हा त्याग!त्यांचे काही कट्टर विरोधक २२ तारखेला जन्मले. ओळखा पाहू तुम्हीच! आकडा आला चार! शीः!! आणखी एक कठोर विरोधक १९ तारखेला जन्मले. नऊ अधिक एक बरोबर दहा...दहा म्हणा दहा, माझ्याकडे पहा!! म्हंजे सगळी बोंबच. एक विरोधक तर २७ तारखेला पृथ्वीवर आले. मूलांक आला नऊ! कितीही रामरक्षा म्हटली तरी काय उपयोग? अर्थात जे लोक २२ तारखेला जन्मूनही वं. मोदीजींना शरण जातात, त्यांना मात्र कळिकाळाचे भय उरत नाही..इंडोनेशियाचे प्रमुख कारभारी प्रबोवो सुबियांतो यांचाही जन्म १७ तारखेचा. पुन्हा मूलांक आठ! प्रबोवोभाईंसमोर वं. मोदीजींनी ही आठाची गंमत सांगितली, तर ते आश्चर्यचकित होऊन ताठच्या ताठ झाले. साठ वर्षे पृथ्वीतलावर काढून आपल्याला आठचे हे गुपित कसे समजले नाही? असे वाटून त्यांनी अंकशास्त्राचा अभ्यास करायला सुरवातही केली आहे.इतकेच काय, भारताचे प्रजासत्ताक जन्मले २६ जानेवारीला. पुन्हा आठच्या आठच! सगळे काही सेम सेम आहे की नाही? असा आहे आठाचा महिमा! हा तुम्हाला केवळ योगायोग वाटत असेल तर तुम्ही निश्चितपणे कांग्रेसी आहा! तुमचा नायनाट ठरलेलाच आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.