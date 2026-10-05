ढिंग टांग : गर्रर्र...गर्रर्र...गर्जना!

दादू : (उत्साहाने फोन फिरवत) म्यांव म्यांव...मीच बोलतोय! घरी पोचलास?सदू : (कंटाळून) तुझ्या आधीच पोचलो की! दक्षिण मुंबईतून येताना दादर आधी लागतं, मग बांद्रा! दादू : (प्रेमळ सुरात) जेवलास?सदू : (आणखी कंटाळून) आल्या आल्या एकदा जेवलो थोडासा! नाही म्हटलं तरी चालून चालून दमायला झालं होतं...उन्हानं काळवंडलो!!दादू : (गंभीरपणाने) हो ना, मेट्रो सिनेमा ते महापालिकेचं मुख्यालय यात अर्धाएक मैल तरी अंतर आहे....सदू : (सुस्कारा टाकत) मोर्चा संपवून जेवायच्या टायमाला घरी येऊन पंख्याखाली बसलो, तेव्हा हुश्श वाटलं!!दादू : (भाबडेपणानं) मीसुद्धा तीनवर पंखा सोडून बसलो होतो...सदू : (सुखात डोळे मिटत) रविवारच्या दिवशी सकाळी सगळी कामं आटोपावीत, या मताचा मी आहे!दादू : (हसत) दे टाळी! मीसुद्धा!!सदू : (विषय बदलत) बाकी आपला गर्जना मोर्चा गाजला बरं का! तुफान गर्दी होती, बघितलीस ना? एखादा राज्यकर्ता घाबरून हिमालयात पळून गेला असता!दादू : (स्वप्न बघत) खरंच जाम टरकली असेल आमची कमळाबाई!! हाहा!!.सदू : (कपाळाला आठी घालत)...मी दम दिला आहेच, तुझीही गर्जना जोरदार होती!!दादू : (स्वखुशीत) माझा सूर मस्त लागला आज! आज पाऊल उचललंय, उद्या हात उचलावा लागेल, हा डायलॉग कसा होता माझा? ऐनवेळी सुचला!!सदू : (कौतुकादरानं) शोभलास खरा माझा भाऊ!! मीही असंच बोलतो, कधी हात जोडून, कधी हात सोडून!!दादू : (सहज विषय काढत) बाय द वे, आमचे संजयाजी राऊत सांगत होते की पत्रकार परिषदेत तू अमूबाळाला स्टेजवर बोलावलंस तेव्हा त्यांच्या पोटात गोळा आला होता!सदू : (पुन्हा कपाळाला आठी...) का? आपण चौघं स्टेजवर खुर्चीत बसलो, तुझ्या शेजारी आदूबाळ होता, मग आमच्या अमूबाळानं काय घोडं मारलं होतं? त्यालाही बोलावणं भाग होतं की!!दादू : (घाईघाईनं खुलासा करत) ते बरोबर रे! पण स्टेजवर खुर्च्या चार आणि माणसं पाच झाली ना!! संजयाजी उगीच बळेबळे उठून, बसा बसा म्हणाले! त्यांचं आडनाव वेगळं पडतं ना!!...पण तुझा मुलगा संस्कारी निघाला हो!! म्हणाला, ‘‘काका, नको नको, तुम्ही बसा, मी आणतो दुसरी खुर्ची! हल्ली खुर्चीसाठी एवढं कोण करतं?.सदू : (सावध होत) हो, मी आमच्या अमितला सांगितलं होतं की आपली खुर्ची नेहमी आपण घेऊन यावी!! फोल्डिंगची तर फोल्डिंगची!!दादू : (निरागसपणाने) आपल्या या गर्जनेचा काही परिणाम होईल का रे? लोक म्हणतायत की तुम्ही फक्त फोटोपुरता टीशर्ट घालून मोर्चा काढलात! तुमची गर्जना दिल्लीपर्यंत पोचली पाहिजे!सदू : (खंबीरपणाने) निश्चित पोचली म्हणावं! काळजी करू नका! पुढली निवडणूक बॅलट पेपरवरच होणार! आणि ती आपणच जिंकणार!! सरकारला विकला गेलेला हा निवडणूक आयोग बरखास्त होणार, म्हंजे होणार!!दादू : (हरखून जात) खरंच असं झालं तर कित्ती धम्माल येईल नै?सदू : (सुप्रसिध्द खर्जात) गाठ माझ्याशी आहे, आमचं इंजिन एकदा दौडू लागलं की मग कोणाला ऐकणार नाही!! थेट दिल्ली गाठणार!! बघशील तू!!दादू : (सद्गदित होऊन) आपलं मनोमीलन झाल्याचं आज सार्थक झालं!सदू : (दिलासा देत) आगे आगे देखो होता हय क्या!!दादू : (शेवटली शंका...) पण सदूराया, या गर्जना मोर्चाचं नेतृत्व तू केलंस की मी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.