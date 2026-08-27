ढिंग टांग : ...हाच तो चहा!

सर्वप्रथम हे सांगितले पाहिजे की चहा वाईट! त्याने माणसाचे नव्हे तर समाजाचेच आम्लपित्त वाढते. आम्लपित्त वाढ वाढ वाढले की प्रकरण अल्सरवर जाते. चहामुळे होणारे सामाजिक आम्लपित्त हा (आता) जुनाट आजार झाला आहे. कुठल्यातरी गुजराथेतील कुग्रामात रेल्वे स्थानकावर चहा विकल्यामुळे देशाची धुरा हाती आलेल्या एक दिग्गज व्यक्तीमुळे समाजाचे आम्लपित्त (चहा न पिताच) इतके वाढले. चहावालाही विश्वगुरू होऊ शकतो, हे कसे काय शक्य झाले? हा सध्याचा ज्वलंत सवाल आहे. .चहावाल्याने बारा वर्षांत काही लोकांच्या तोंडचे लिंबूपाणी पळवले. हा अनर्थ चहामुळे घडला. म्हणून चहा वाईट! गेले काही दिवस आम्ही चहाचा घोट घेतलेला नाही. कां की तो आमच्या ओठी लागलाच नाही. यास कारण आमचे आम्लपित्त आहेच, पण त्यात महागाईने कळस गाठला आहे..ग्यास, दूध आणि साखरेचे दर आभाळाला भिडल्यामुळे चहा कटिंगचे रेट वाढले आहेत. कालपर्यंत जेमतेम पाच-सात रुपयांना मिळणारा कटिंग चहा आता थेट पंधरा रुपयांवर गेला आहे. चहा हे आता सर्वसामान्यांना पर्वडण्याजोगे पेय उरलेले नाही. सबब, चहा वाईट!.चहा या पेयात त्यातल्या त्यात चहाची पत्ती तेवढी स्वस्तात मिळते आहे. बाकी ग्यासची तर फिकीर आहेच. दुधाचे भावही गगनाला भिडले आहेत. साखरेने तर सगळी चवच बदलून गेली आहे. आत्ता आत्तापर्यंत साधा चहा स्वस्त आणि विदाऊट शुगर ऊर्फ बिनसाखरेचा चहा अंमळ महाग मिळत असे. आता उलटे होईल!.ग्या. दू. सा. ही त्रयी स्वस्त होईपर्यंत चहाची किंमत कमी होणार नाही. आम्ही काही चहाटपऱ्यांवर हिंडून आलो. अज्ञ बालकांचे जीके वाढवण्यासाठी हे स्पष्ट करितो की, फुल कप चहाला हाफ कटिंग मारली की त्यास कटिंग असे म्हणतात. एक कटिंग म्हंजे सुमारे पन्नास मिलि चहा! पंधरा रुपयांस पन्नास मिलि. तर एक लिटरास किती? आम्ही आकडेवारी काढली. तीनशे रुपये लिटर चहा पडतो!! इतके महाग पेय कोण पिते?.पूर्वी किती छान होते...चहाटपरीच्या आसपास घोटाळून कुणी ओळखीचा चेहरा दिसताच चिकटावे. अघळपघळ गफ्फा सुरू कराव्यात. परस्पर चहावाल्यास अद्रकवाली चाय आर्डर करावी. इथून पुढे जरा जल्दीने हालचाली करता येणे गरजेचे असते. उकळता चहा पिण्याचे कसब जमले पाहिजे. पट्टदिशी कटिंग संपवून कानास न वाजणारा मोबाइल लावून अलगद सटकावे!!..अशा पद्धतीने आम्ही दिवसाकाठी दहा-पंधरा कटिंग तर सहज घशाखाली ओतत असू. पण अहह! गेले ते दिवस....चहाटपरीच्या आसपास अचानक जास्तच गर्दी दिसू लागली. एकमेकांना वळखी दाखवून एकमेकांकडून चहा उकळण्याची जणू स्पर्धा लागली. ज्यांच्याकडून आम्ही चहा उकळू पाहात होतो, तोच आमच्याकडून चहा मागू लागला..अतएव आम्ही सध्याच्या काळात चहाबाजांसाठी काही सूचना करू इच्छितो : फुकट चहा मिळेल, पण त्यासाठी थोडा अभिनय येण्याची गरज आहे. अभिनयाची तलफ आली असल्यास चहाटपरीवर जावे. काहीही न बोलता चहावाल्याकडे बघून भिवई उडवावी. मग पुढ्यातील खारी, क्रीमरोल आदी पदार्थांच्या बरण्या उघडून बघाव्यात. चहासाखरेचे डबे उघडून बघावेत. कपाळास आठी घालावी. एवढ्या वेळात कार्यभाग साधला जातोच. गाळण उडालेला चहावाला तुम्हाला मुंढेसाहेबांचा माणूस समजून स्वतःहून फुलकप चहा ऑफर करील. थोडे आढेवेढे घेऊन चहाचा कोप स्वीकारावा. क्रीमरोल बुडवून चहाचा मनःपूत आस्वाद घ्यावा!मनातल्या मनात तुकाराम मुंढेसाहेबांना थँक्यू म्हणावे, आणि मिश्या पुसत काढता पाय घ्यावा. पुढील टपरी, पुढला चहा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.