ढिंग टांग : मराठी पाशिंग टेस्ट...!

आता गाडी पाशिंगबरोबर मराठी पाशिंग पण अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या परप्रांतीय व प्रांतीय रिक्षावाल्यास पाशिंगपुरतेही मराठी येत नाही, त्यांचे लायसन-बॅज क्यान्सल होणार आहे. गेल्या काही दिवसांत एक लाख सत्तर हज्जार रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांनी आर्टीओची मराठी परीक्षा दिली. त्यापैकी एक लाख चाळीस हज्जारांनी मराठी पाशिंग केली. साडेचौदा हजारांची अजून परीक्षा बाकी आहे, आणि सात हजार सातसो पच्यास रिक्षावाले फेल झाले!! फेल म्हंजे एकदम इंजिन फेल!! दांडू वढून वढून खांदे निखळले, पण मराठीची गाडी चालूच हुईना. या साडेसात हज्जार रिक्षावाल्यांना पुन्हा मराठी पाशिंग परीक्षा द्यावी लागणार असून त्यांच्यासाठी आम्ही कोचिंग क्लास चालू करणार आहोत. काळजी नसावी..तत्पूर्वी धंदा करतावेळी काही बेसिक दक्षता पाळावी, असे आमचे आमच्या परप्रांतीय व अमराठी व उपऱ्या रिक्षावाल्याबंधूंस आवाहन आहे.१. दर आठ वर्षांनी रिक्षा पाशिंग करणे आवश्यक असते. यामध्ये आर्टीओसाहेब तुमच्या रिक्षाचा ब्रेक, हेडलाइट, इंडिकेटर, मीटर, टायर, गाडीची कंडिशन आदी गोष्टी चेक करतात. तसेच आता मराठीसुद्धा पाशिंग करावे लागणार आहे.२. मराठी पाशिंगचा पेपर कधीच फुटत नाही, कां की तो काढलाच जात नाही. कुटणार फसा? आय मीन फुटणार कसा? आर्टीओसाहेब त्याच्या मते मराठीत संभाषण करून अर्जदार रिक्षावाल्याची मराठीत विकेट काढतात. हीच ती परीक्षा!.३. नमुना तोंडी परीक्षा :आर्टीओ : हुं!रिक्षावाला : हुंहुं…हुंहुंहुं!आर्टीओ : हुंऊं…ऊंऊंऊं?रिक्षावाला : हुं हुं!...आर्टीओ आणि रिक्षावाला दोहोंच्याही मुखात माव्याचा मुखरस असल्याने संभाषण असे झाले. याचा मूळ मराठी तर्जुमा असा :आर्टीओ : मराठी येतं का?रिक्षावाला : अर्थात...हे काय विचारणं झालं!आर्टीओ : सेक्शन गरम आहे, पेपर ऑर्डरमधी आहेत ना? नंतर खोटी नको!..हुं! (हा हुं खुणेचा आहे, याची गरजूंनी नोंद घ्यावी.).रिक्षावाला : धन्यवाद जी!अर्जदार उत्तीर्ण होतो, वेगळे सांगायला नकोच.४. समजा, तुम्ही पुण्यात असाल, तर जपून राहावे. गिऱ्हाईक मुद्दाम येऊन (परीक्षा घेण्यासाठी) हिंदीत विचारेल की ‘स्वारगेट चलेगा क्या?’ हा सवाल डेंजरस मानावा. हां म्हटले तरी पडणार, ना म्हटले तरी पडणार! कारण ‘हां’ हे तुम्ही मराठीत म्हणालात, तरी ते हिंदी ग्राह्य धरण्यात येईल. ‘ना’चेही तसेच! अशावेळी अत्यंत बाणेदारपणाने ‘मराठी में बोलो’ असे ठणकावून सांगावे. तरीही गिऱ्हाईक अडियलबाजी करू लागले तर सरळ गाडी बंद करून ‘सुट्टे आणा’ असे सुनवायचे.५. समजा, तुम्ही मुंबईत असाल, तर देव तुमचे रक्षण करो. कारण बसणारे कुठले गिऱ्हाइक शिवसैनिक आहे की महाराष्ट्रसैनिक आहे, हे कळणे कठीण जाते. दाढी हा कॉमन फॅक्टर आहे. ‘कांदिवली जानेका हय’ हे वाक्य तसे मराठीच आहे. ‘भय्या, तुम्हारा मीटर भोत फाष्ट हैं हां’ हे वाक्यही मराठीच गणले जाते. अशावेळी आपण थोडे ओशाळावे! तुमच्याशी हुज्जत घालायला सामान्य मुंबईकरांना टाइम कुठे आहे? पाशिंगसाहेबाचा आव आणणारा एक तर शिवसैनिक किंवा महाराष्ट्रसैनिक किंवा गेला बाजार, जेनझी (या प्रजातीने हल्ली ‘नक्को’ केले आहे.) असणार. तेव्हा सावधान.६. मराठी भाषेतील काही उपयुक्त शब्दसमूह अथवा वाक्ये : १. ऊंहूं! २. च्यॅक! ३. हॉप रिटन होईल. (हे मराठीच आहे.) ४. जेवायला चाललो. गाडी रिटर्न करायची आहे. ५. ग्यास खतम. ६. छुट्टा द्या साहेब. ७. बाई, ऱ्हाऊ द्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.