ढिंग टांग : रागा रागात... एक भविष्यवाणी!

बेटा : (आक्रमक एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक! मम्मामॅडम : (पक्षकार्यात पूर्णपणे मग्न...) हं! बेटा : (घुश्शात) मम्मा, आयॅम टेलिंग यु...आपला देश डब्यात चाललाय!मम्मामॅडम : (कामाच्या तंद्रीत) डबा कशाला हवाय?बेटा : (सर्द होत्साता) मला डबा नकोय! माझ्या बोलण्याकडे लक्ष दे जरा! आपला देश डब्यात...आय मीन, खड्ड्यात चाललाय, खड्ड्यात! मम्मामॅडम : (सुस्कारा सोडत) तो तर गेली बारा वर्ष खड्ड्यात चाललाय! त्यात काय नवीन?.बेटा : (अस्वस्थपणे) मुझेही कुछ करना पडेगा! आपल्याला तयारीला लागायला हवं! मी आत्ताच पक्षाच्या मुख्यालयात एक मीटिंग घेऊन आलो! तिथंही मी हा इशारा देऊन आलोय!!मम्मामॅडम : (कपाळाला हात लावत) कसले इशारे देतोस? काहीही बदल होणार नाही, माझ्याकडून लिहून घे! हे असंच चालणार...बेटा : (निर्धाराने) नोप! मी ते घडू देणार नाही! पुढल्या वर्षी आपल्याला देशाची सूत्रं हातात घ्यावी लागतील! घाई करायला हवी!!मम्मामॅडम : (चमकून) पुढल्या वर्षी? निवडणुकांना अजून बराच अवकाश आहे!बेटा : (द्रष्टेपणानं) लिहून घ्या भविष्य! जास्तीत जास्त एका वर्षात मोदीजी राजीनामा देतील! हे सरकार पडणार! टाटा, गुड बाय, खलास!!मम्मामॅडम : (नाक मुरडत) आपल्या महाराष्ट्रातल्या मि. चव्हाणांनीही महिनाभरात मोदीजी राजीनामा देतील, असं सांगितलं होतं! आता त्यालाच सहा महिने झाले!!बेटा : (खुलासा करत) ते वेगळं, हे वेगळं! यावेळी नक्की राजीनामा येणार! बघालच तुम्ही!!मम्मामॅडम : (हतबलतेनं पुन्हा पक्षाच्या फायलींमध्ये लक्ष घालत) बरं बरं! तू आधी जेवून घेतोस का?.बेटा : (खंबीरपणाने) विषय बदलू नका! मोदीजींना जावं लागणार म्हंजे लागणार! देशावर आर्थिक संकट घोंघावतंय! रुपया बुडत चालला आहे! इंधन महाग होत चाललंय! येणारा काळ भयंकर असणार आहे! बेरोजगार युवक नाराज आहेत! व्यापारी वर्ग नाराज आहे! शेतकरी त्रासलाय! महिला वैतागल्या आहेत! नोकरदार चिडले आहेत!मम्मामॅडम : (दचकून) ओह माय गॉड! भयंकर आहे हे!!बेटा : (सात्विक संतापानं) सांगतोय काय मग! दरवेळी मी तुम्हाला संकटाचा इशारा आधीच देत होतो, पण माझं कुणी ऐकेल तर शपथ!! कोरोनाकाळातही मी म्हणालो होतो, भयंकर साथ येणार आहे! आत्ता परवासुद्धा बंगालच्या निवडणुका आटोपल्या की पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढणार, हे मी सांगून ठेवलं होतं!! मी सगळं आधीच सांगून ठेवतो, पण त्याचा काहीही उपयोग होत नाही! हा देश खड्ड्यात जाणार नाही तर काय?मम्मामॅडम : (समजूत घालत) तू इतका त्रास करून घेऊ नकोस! त्यांनी दिला राजीनामा तर बघू!बेटा : (संतापाचा कडेलोट...) देश रसातळाला चाललाय, आणि हे मेलड्या वाटत हिंडतायत! इथं आम्हाला सांगायचं, विदेश प्रवास करू नका, आणि स्वतः पाच-पाच देशात जाऊन यायचं! कळतात मला हे टोमणे!.मम्मामॅडम : (कुत्सितपणाने) मेलडी मेलडी मेलडी! काय मेलं ते मेलडीचं कौतुक! मी चहा सोडलाच आहे, आता चॉकलेटही सोडणार आहे...बेटा : (अतीव काळजीपोटी) हा देश आपण वाचवायला नको का? पुढल्या वर्षी मोदीजींनी राजीनामा दिला की आपल्याला सूत्रं हाती घ्यावी लागतील! आहे तयारी?मम्मामॅडम : (सल्ला देत) तू पुन्हा भारत जोडो पदयात्रा का काढत नाहीस?बेटा : (संशयानं) त्यानं काय होईल?मम्मामॅडम : (चतुराईनं) त्यामुळे जागृती होईल, आणि पेट्रोलही वाचेल! कशी आहे आयडिया?