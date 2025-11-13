अग्रलेख : कल आणि कलकलाट

मतदारांच्या ‘मता’बरोबरच ‘मनोगता’चीही दखल राजकीय पक्ष घेऊ लागले तर त्याचा लोकशाहीच्या दृष्टीने उपयोग होईल.भविष्यात काय घडणार, याचे कुतूहल ही अगदी स्वाभाविक भावना असते. त्यामुळेच मतदान झाले की, निकालांविषयी लोकांची उत्कंठा ताणली जाते. ‘कल चाचण्या’ (ओपिनियन पोल) आणि ‘मतदानोत्तर चाचण्या’ (‘एक्झिट पोल) अलीकडच्या काळात फोफावल्या आहेत, त्याचे कारण हेच..परंतु वेगवेगळ्या संस्थांनी केलेल्या चाचण्या आणि प्रत्यक्ष निकाल यांत बऱ्याचदा तफावत आढळते; इतकेच नव्हे तर विविध संस्थांच्या अंदाजांतही मोठा फरक आढळतो. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने झालेल्या चाचण्यादेखील याला अपवाद नाहीत. तथापि सत्ता कोणाला मिळणार याबाबत झाडून साऱ्या सर्वेक्षणसंस्थांच्या अंदाजात साम्य दिसते.त्यांनी बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल, असे भाकित केले आहे. मात्र जागांच्या आकड्यातील विविधता बरीच मोठी आहे. निवडणूक अंदाजशास्त्र विकसित होत आहे, असे म्हटले जाते. परंतु त्यासाठी नमुना कसा असायला हवा, चाचणी घेतलेल्या लोकांची संख्या किती असावी, याबाबत मतमतांतरे दिसतात..वस्तुनिष्ठ असे मापदंड तयार होणे ही अवघड बाब आहे. परंतु त्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत. त्याहीपेक्षा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दोन वा तीन दिवस आधी निकालाचा अंदाज कळणे यापेक्षा या सगळ्या खटाटोपातून नेमके काय साधते? माध्यमांना चटपटीत खाद्य मिळते.पण संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने या सगळ्या प्रयत्नांचा खरोखर काही लाभ व्हावा, असे वाटत असेल तर प्रश्नावली अधिक व्यापक करायला हवी. या निवडणुकीत कोणता मुद्दा सर्वांत महत्त्वाचा वाटला, कोणत्या प्रश्नावर नव्या सरकारने काम करावे, असे वाटते, प्रचारात तुमच्या आशा-आकांक्षांना राजकीय पक्षाकडून प्रतिसाद मिळाला का, विविध पक्षांचा ‘अजेंडा’ आणि तुमच्या अपेक्षा यांत दरी पडते आहे का, यासारखे प्रश्न विचारले तर ‘आपण फक्त बटण दाबण्यापुरते नाही’, याची सुखद जाणीव सर्वेक्षणातील प्रतिसादकांना होईल. मतदारांच्या ‘मता’बरोबरच ‘मनोगता’चीही दखल राजकीय पक्ष घेऊ लागले तर त्याचा लोकशाहीच्या दृष्टीने उपयोग होईल..विरोधकांची राजद-काँग्रेसप्रणित महाआघाडी या निवडणुकीत शंभरच्यावर जागा जिंकेल, असा अंदाज `चाणक्य स्ट्रॅटेजीज’, ‘पीपल्स इनसाईट’, ‘पीपल्स पल्स’, ‘जेव्हीसी’ आणि ‘पोल स्ट्रॅट’ या सर्वेक्षणसंस्थांनी वर्तविले आहे. पण विरोधकांची महाआघाडी बहुमताचा आकडा गाठेल, असे चाचणी घेतलेल्या कोणत्याही संस्थेला वाटत नाही.सर्वांत गंमतीचा भाग म्हणजे हे अंदाज जाहीर करणाऱ्या संस्थांपैकी ‘मॅट्रिझ’चा अपवाद वगळल्यास गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकही संस्था जन्माला आलेली नव्हती. पण ज्या धाडसाने त्यांनी बिहारच्या निकालाविषयी अंदाज व्यक्त केले आहेत, ते भुवया उंचावायला लावणारे आहे..चाचणीची पद्धत कोणती, त्यांनी गोळा केलेल्या नमुन्यांची संख्या किती, रिंगणात असलेल्या आघाड्यांना मिळणाऱ्या मतदानाची टक्केवारी किती, पुरुष आणि महिला मतदारांची टक्केवारी किती, याचा कोणताही उलगडा करण्याची तसदी या नव्याने उगवलेल्या संस्थांनी घेतलेली नाही. पण त्यांच्या निष्कर्षांना मंगळवारी सायंकाळी माध्यमांनी भरघोस प्रसिद्धी दिली.या मतदानोत्तर चाचण्यांत या क्षेत्रातील अनुभवी संस्थांचा सहभाग नव्हता. मतमोजणीला आणखी दोन दिवसांचा अवधी असल्यामुळे कदाचित त्यांचे निष्कर्ष विलंबाने जाहीर होतील. आजवरचा अनुभव असा आहे की बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज चुकण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते..गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बहुतांश मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज मोठ्या प्रमाणावर चुकल्याने सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला. त्यात आता यावेळी हौशी, नवख्या संस्थांनी यात भाग घेतला असल्याने त्यांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी लागणार आहे. एका चाचणीत ‘आर्टिफिशियल इंटलिजन्स’चा वापर करण्यात आला आहे.‘एआय’चे भाकित अचूक ठरल्यास भविष्यात मानवी प्रयत्न अधिक जोमाने करावे लागतील. यावेळच्या चाचण्यांमधून भाजप-रालोआची प्रचंड लाट आल्याचे भासविण्यात आल्याचे दिसते. पण ते किती खरे आहे, हे शुक्रवारी (ता. १४) स्पष्ट होईल..ही शंका उपस्थित होते, याचे कारण मतदानोत्तर चाचणी घेणाऱ्या एका संस्थेने उत्साहाच्या भरात भाजपप्रणित रालोआ १८४ ते २०९ जागा जिंकून सत्तेत येण्याचा दावा केला आहे. महाआघाडी आणि इतर पक्षांना त्यांच्या चाचणीनुसार मिळालेल्या जागांची संख्या विचारात घेतली तर आकड्यांची बेरीज विधानसभेच्या २४३ जागांपेक्षा जास्त भरते!.एकूणच या निष्कर्षांमुळे अंतिम निकालावर परिणाम होवो वा ना होवो; पण शेअर बाजारातील निर्देशांक न चुकता आनंदाने उसळी घेतात. याहीवेळी ते घडले. थोडक्यात, राजकारणातील ‘लाटा’ आणि अर्थकारणातील ‘लाटां’चा हा सगळा प्रपंच आहे. पण भारतीय लोकशाही आणि भारतीय अर्थव्यवस्था या दोन्ही गोष्टींचे मर्म त्यापलीकडे अधिक खोलवरच्या वास्तवात आहे, याची जाणीव लोपता कामा नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.