जीवघेण्या उठाबशा !

नवे तंत्रज्ञान, बदलती आव्हाने, कल्पकता आणि नवनिर्मितीला आलेले महत्त्व या आणि अशा अनेक कारणांमुळे अवघे जगच आता मुक्त ज्ञानव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहे. डोक्यावरील माहितीच्या ओझ्यापेक्षा आकलन आणि विश्लेषण प्रभावी ठरताना दिसते. खरेतर या दोन्ही क्षमतांचा पाया घातला जातो तो प्राथमिक पातळीवर अन् त्याची मूलतत्त्वे ही आनंदी शिक्षणामध्ये दडलेली आहेत. ताणविरहित अशा खेळीमेळीच्या वातावरणात मिळणारे शिक्षणाचे धडे मुलांच्या आयुष्याला आकार तर देतातच; पण त्यातून त्यांच्यातील समाजाप्रतीचा ऋणानुबंध अधिक घट्ट होतो. याची जाणीव नसलेल्या आणि ‘छडी लागे छमछम’च्या नवनव्या आवृत्त्या काढण्यात मग्न असलेल्या व्यक्ती जर ‘प्राथमिक’ अक्षरे गिरवू लागलेल्या मुलांच्या नशिबी येत असतील तर कसे अनर्थ घडू शकतात, याची जळजळीत जाणीव वसईतील दुर्घटनेने करून दिली आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.तेथील प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या नऊ वर्षांच्या चिमुरडीला वर्गात उशिरा आली म्हणून शिक्षिकेने शंभर उठाबशा काढायला लावल्या. दप्तर पाठीवर तसेच ठेवून तिने त्या काढल्या. श्रम असह्य होऊन ती आजारी पडली आणि काही दिवसांतच रुग्णालयात तिने अखेरचा श्वास घेतला, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. पालकांनी त्याबद्दल पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. पोलिसतपास आणि सखोल चौकशीतून यांतील सत्य बाहेर येईल, परंतु तरीही प्रश्न उरतोच आणि तो म्हणजे शिक्षांचे स्वरूप कसे असावे, हा. लहानग्यांवरील अशा स्वरूपाच्या शिस्तीचा भार केवळ दहशतीची निर्मिती करतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. .खरे तर अनेक मूल्यांचा संस्कार शालेय पातळीवर होत असतो. तशीही लहान मुले म्हणजे मातीचा गोळा असतात; आपण त्यांना जसा आकार देऊ तशी ती घडत जातात. पण या मातीच्या गोळ्याला आकार देण्याची जबाबदारी असलेला शिक्षकही चिमुकल्याच्या भाव-भावनाही समजून घेणारा असायला हवा, ही अपेक्षा मुळीच अवाजवी नाही. घड्याळाच्या काट्यांवर तासिकांचे ‘काटे’कोर नियोजन करत एकवेळ शिस्तीचे बोलपाठ देता येतीलही; पण आतील बदलांचे काय? हे बदल सुरू होतात ते शाळेच्या परिसरात निर्माण केलेल्या आनंदी वातावरणातून.. प्रत्येक वेळी शारीरिक शिक्षा देऊनच विद्यार्थ्यांना सुधारता येईल, हा समज चुकीचा आहे. शिक्षा या प्रकाराचीच शाळांमधून पूर्णपणे हकालपट्टी करावी, असे नाही. याचे कारण ‘चलता है’ असा समज जर मुलांमध्ये निर्माण झाला, तर ते मनमानी करीत राहण्याची शक्यता असते, ज्याचा पुढच्या आयुष्यात त्यांनाच त्रास सहन करावा लागू शकतो. पण मुद्दा आहे तो शिक्षेचे स्वरूप कसे असावे, हा. कोणत्या कृतीसाठी कोणती शिक्षा करायची, याचे तारतम्य तर हवेच; परंतु शिक्षादेखील कल्पक असू शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘शिक्षा’ या प्रकारांतूनही काही ना काही शैक्षणिक उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकते. शारीरिक वा मानसिक आघात न होताही विद्यार्थ्याला सुधारण्यास प्रवृत्त करणे हे शिक्षेचे स्वरूप असायला हवे. विद्यार्थ्यांना शारीरिक पीडा देणे हा शिक्षेचा अत्यंत मागास असा प्रकार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाने लवचिकता, स्वायत्तता, सर्जनशीलता अशा अनेक गोष्टींचा पुरस्कार केला आहे. परंतु कागदावरील या बाबी प्रत्यक्ष व्यवहारात का उतरत नाहीत, हा प्रश्न आहे. शिक्षा हा कधीही शेवटचा पर्याय असायला हवा. पण येथे घडले नेमके उलटच. विद्यार्थिनीच्या मृत्यूचे कारण ती शिक्षा हे नव्हतेच, असा बचावाचा युक्तिवाद कदाचित आता केला जाईल. पण मुळात अशी शिक्षा दिली जावी का? समाज जसजसा सुसंस्कृत, प्रगत होत जातो, तसतशा त्यातील संस्था, यंत्रणा, व्यवस्था यांचा कारभारही अधिक संवेदनशील होत जातो, असे म्हटले जाते. .Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...शिक्षणसंस्थांची भूमिका तर या दिशेने अपेक्षित असलेल्या वाटचालीत मोठीच आहे. पण हे घडताना दिसत नाही. शिक्षणधोरणांतील बदलांमुळे केवळ पुस्तकांची पाने बदलता येतील; पण आदर्श संवेदनशील शिक्षकवर्ग निर्माण करण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हे काम सोपे नाही. धोरण जाहीर करून या बाबतीत मोकळे होता येईल, अशी स्थिती नाही. विद्यार्थ्यांच्या मानसशास्त्रीय ठेवणीचा आणि जडणघडणीचा अभ्यास होणे खूप गरजेचे आहे. याबाबतीत आणखी एका बाबीकडे लक्ष वेधायला हवे. शहरे, उपनगरे येथील जनजीवन दिवसेंदिवस अधिकाधिक धावपळीचे होत आहे. एकंदर वाहतुकीचे आपल्याकडील स्वरूप लक्षात घेतले तर घरापासून शाळेपर्यंत पोचणे हे अनेक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अग्निदिव्य ठरते, हे नाकारता येणार नाही. असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. उशिरासाठी सबबी देणे योग्य नसले तरी त्याच्या कारणांच्या मुळाशी जायला हवे. शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा उंचावतानाच त्यात कालानुरूप बदल घडविण्याची मानसिकता सर्व घटकांमध्ये निर्माण करणे हे काम किती महत्त्वाचे आहे, याचा धडा या दुर्घटनेने निश्चितच दिला आहे. प्रश्न आहे तो हा ‘धडा’ शिकण्याची तयारी आहे का, हाच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.