अग्रलेख : अस्वस्थ जगताची डायरी

कुठल्याही जटिल प्रश्नावर वाद-चर्चेने निघणाऱ्या तोडग्याचे महत्त्व वेगळेच. ती परिणामकारकता शस्त्रहिंसेने साधली जाऊ शकत नाही. पण हे अगदी अमेरिकेसारख्या देशातही अनेकांच्या पचनी पडलेले नाही.जागतिक सांप्रतकाळाची इतिहासात एक अस्वस्थपर्व म्हणून नोंद होईल. रशिया- युक्रेन आणि इस्राईल- पॅलेस्टाइन संघर्षाच्या ज्वाला भडकत असतानाच ठिकठिकाणच्या तरुणाईच्या अस्वस्थतेचे उद्रेक अनुभवाला येत आहेत. गरीब देशांमध्ये अस्थिरता ही पाचवीलाच पुजलेली असते; पण श्रीमंत राष्ट्रांच्या नशिबी तरी कोठे शांतता आहे?.ज्या देशांमध्ये सार्वजनिक आघाड्यांवर शांतता दिसते, त्याठिकाणी राजकीय हिंसाचाराने डोके वर काढणे हे अंतिमतः वैश्विक शांततेचा घात करू शकते. जागतिक महासत्तेचे बिरुद मिरविणाऱ्या अमेरिकेच्या राजकीय इतिहासावरील रक्ताचे डाग नवे नाहीत. अगदी अध्यक्षांपासून ते संसद प्रतिनिधीपर्यंत अनेकजण तेथील ‘बेलगाम बंदूक संस्कृती’चे बळी ठरले आहेत. आता ट्रम्प यांच्या काळात याच बंदुकांचे आवाज मोठे झाले एवढेच..ट्रम्प यांचे निकटवर्ती चार्ली कर्क यांच्या हत्येमुळे तेथील राजकीय हिंसाचाराचा मुद्दा प्रखरपणे पुढे आला आहे. दुसरी महासत्ता असणाऱ्या रशियन राजकारणातील गोठणबिंदू सगळ्या जगाला ठाऊक आहे. पुतीन यांच्याविरोधात उभा राहिलेला प्रत्येक आवाज दडपण्यात आला. रशियाचे ‘दुसरे झार’ बनलेल्या पुतीन यांनी युक्रेनवर हल्ला करून युरोपला घाम फोडला..रशियाच्या अंगणातही आपला प्रभाव हवा, असा हट्ट धरणारी अमेरिका त्या युद्धात सक्रिय आहेच. दोन देशांच्या सीमांवरील युद्ध सहज दिसते; पण देशांतर्गत संघर्षाच्या ठिणग्या फार लवकर दिसत नाहीत आणि त्यामागचे राजकारणही समजत नाही. सततच्या युद्धामुळे जगाचा भूगोल बदलत असताना युरोपीय देशांत निर्वासितांची समस्या गंभीर रूप धारण करत चालली असून, त्याविरोधातील स्थानिक असंतोषाला राजकीय रंग मिळू लागला आहे..डावे-उजवे, गरीब अन् श्रीमंत, प्रस्थापित आणि वंचित आदी त्यांची विविध रूपे म्हणावी लागतील. आता या सगळ्या आपत्तीची वर्णद्वेषी किनार गडद होताना दिसते. जे फुटीरवादी छुप्या मार्गाने करू पाहतात, तेच अमेरिकेतील श्वेतवर्णाभिमानी ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाने उघडपणे केले. याकामी त्यांना चार्ली कर्क यांच्यासारख्या उच्चविद्याविभूषित फुटपाड्यांची मदत झाली..जगाकडे केवळ एकाच भिंगातून पाहणाऱ्या, प्रतिगामी विचारांच्या ज्वराने फणफणलेल्या या मंडळांनी स्वनेतृत्वाचा उदोउदो करताना इतर वर्णीय, महिला, पारलिंगी आणि निर्वासितांविरोधात सातत्याने गरळ ओकली. ज्या स्थलांतरितांच्या गुणवत्तेच्या बळावर महासत्तेची तिजोरी भरली, तीच मंडळी विद्यमान नेतृत्वाला ओझे वाटू लागली.एकीकडे संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्था कुचकामी ठरत असताना राजकीय हिंसेला मिळत जाणारे बळ अधिक चिंताजनक. ट्रम्प यांच्यावर अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दोन महिन्यांच्या अंतरात जीवघेण्या हल्ल्यांचे दोनवेळा प्रयत्न झाले. पेनसिल्व्हानिया येथील प्रचारसभेत भाषण करीत असताना युवकाने केलेल्या गोळीबारात ट्रम्प बचावले. पण गोळी त्यांच्या कानाला रक्तबंबाळ करुन गेली..पाठोपाठ १५ सप्टेंबर रोजी फ्लोरिडात गोल्फ खेळत असताना झुडपात लपलेल्या बंदुकधाऱ्याचा ट्रम्प यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न सुरक्षा रक्षकांनी उधळून लावला. त्या निवडणुकीत ‘टर्निंग पॉईंट यूएसए’ या संस्थेच्या माध्यमातून उजव्या विचारांच्या तरुण वर्गाला ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाकडे आकर्षित करुन त्यांना निवडणूक जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ३१ वर्षीय तरुण चार्ली कर्क मात्र ट्रम्प यांच्यासारखे नशीबवान ठरले नाहीत..यूटामधील महाविद्यालयात चाहत्या विद्यार्थीवर्गाला संबोधताना चार्ली कर्क यांची दूरच्या इमारतीवरील छतावरुन अज्ञात बंदूकधाऱ्याने अचूक नेम साधून हत्या केली. चार्ली कर्क अमेरिकेतील बंदूक संस्कृतीचे पुरस्कर्ते होते. ‘गुन्हेगार कायद्याचे पालन करीत नसतात. त्यामुळे बंदुकीच्या हिंसेवर बंदूक नियंत्रण हे उत्तर ठरू शकत नाही.कायद्याचे पालन करणाऱ्या पापभीरू नागरिकांकडून बंदुका काढून घेण्यापेक्षा मानसिक स्वास्थ्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे,’ अशी भूमिका चार्ली कर्क वारंवार व्यक्त करीत होते. सुरक्षा रक्षकांच्या गराड्यात तंबूत बसून बंदूक संस्कृतीविषयी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देत असतानाच बंदूकधाऱ्याने अतिशय थंड डोक्याने कर्क यांचा वेध घेतला..आता या हत्येमागचे हेतू काय आहेत आणि त्यामागे कोणत्या शक्ती आहेत, हे स्पष्ट होईल का, हा प्रश्नच आहे. कोविड पश्चातच्या काळात हाती बंदूक असलेल्या अमेरिकी नागरिकांचे मानसिक स्वास्थ्य किती बिघडले आहे, याची कल्पना हिंसाचारात झालेल्या तीस टक्क्यांच्या वाढीतून दिसून येते.आर्थिक ताणतणाव, सामाजिक विलगीकरण, बंदुकांच्या खरेदीत वाढ, सामूहिक सेवा बाधित होण्यासारख्या कारणांमुळे कोविड-१९ दरम्यान अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये बंदूकसंस्कृती फोफावली. बंदुकीमुळे होणाऱ्या हत्या आणि आत्महत्यांचे वार्षिक प्रमाण ४५ हजारांवर पोहोचले. शाळा, महाविद्यालये, मॉल्स, सार्वजनिक स्थळांवर बंदुकधाऱ्या माथेफिरूंनी केलेल्या बेछूट गोळीबाराच्या घटना अमेरिकेत सातत्याने होत असतात..अशा गोळीबारात जीव गमवाव्या लागलेल्या रवी तेजा, जी. प्रवीण, आकाश बनर्जी, कपिल या भारतीय नागरिकांची उदाहरणे ताजी आहेत. कुठल्याही जटिल प्रश्नावर वाद-चर्चेने निघणाऱ्या तोडग्याचे महत्त्व वेगळेच. ती परिणामकारकता शस्त्रहिंसेने साधली जाऊ शकत नाही. पण हे अगदी अमेरिकेसारख्या देशातही अनेकांच्या पचनी पडलेले नाही आणि त्यामुळेच या अस्वस्थ जगताचे वर्तमान आपल्यापुढे अनेक प्रश्नांची मालिका उभी करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 