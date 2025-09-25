अग्रलेख : बेमुर्वत बादशहा !

आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला पूर्णविराम देण्यासाठी अमेरिकेसारख्या महाशक्तीचे अध्यक्ष या नात्याने ट्रम्प सरसावले असल्याचे स्पष्ट झाले.सार्वजनिक जीवनात औचित्यविचाराला महत्त्व असते. निदान आत्तापर्यंत तसा समज होता. पण जागतिक महासत्तेच्या सध्याच्या प्रमुखांना ते मान्य नाही, असे दिसते, हे यापूर्वीही अनेकदा दिसले. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील भाषणही त्याला अपवाद नव्हते..‘अमेरिका प्रथम’, रशिया-युक्रेन युद्ध, या युद्धाला भारत आणि चीन खतपाणी घालत असल्याचा आरोप, इस्राईल‑गाझा संघर्ष, हवामानबदल, स्थलांतरितांचा मुद्दा, ऊर्जासंक्रमण अशा विविध मुद्यांवर ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील भाषणात चौफेर टोलेबाजी केली.एकीकडे ‘जगाच्या सर्व समस्या सोडवू शकणारा एकमेव नेता’ अशी स्वतःची प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न आणि त्याचवेळी वैश्विक जबाबदाऱ्यांतून अंग काढून घेण्याच्या घोषणांचा सपाटा अशी विसंगती त्यांच्या भाषणात होती. त्यांनी शांततेच्या ‘नोबेल’वर पुन्हा दावा केला आहे..संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात पाय ठेवताच बंद झालेले एस्कलेटर आणि भाषण सुरू होत असताना टेलिप्रॉम्प्टरने पुकारलेला असहकार यामुळे ट्रम्प यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर आगपाखड करण्याची आयती संधी मिळाली. संयुक्त राष्ट्रांपेक्षा आपणच प्रभावी आणि सरस असल्याचे त्यांनी भासवले.गाझा, सुदान व युक्रेनमध्ये युद्ध सुरु असताना संयुक्त राष्ट्रांचा काही उपयोग आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करीत आपण जगभरातील संघर्ष सोडवले; पण संयुक्त राष्ट्रांनी काहीही केले नाही, असे सांगत या संस्थेच्या नाकर्तेपणाविषयी बोटे मोडली. संयुक्त राष्ट्रे ही एक निष्फळ, अपयशी संस्था असल्याचे सांगून सदस्यराष्ट्रांना त्यांच्या अपयशाबद्दल सुनावले..संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या संस्थांना यापुढे अमेरिका निधी पुरविण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याची त्यांनी जाणीव करुन दिली. ‘तुमचे तुम्ही बघून घ्या’, असा संकेत केवळ संयुक्त राष्ट्रांनाच नव्हे तर युरोपातील मित्रराष्ट्रांना देत ट्रम्प यांनी हात झटकले आहेत.पस्तीस वर्षांपूर्वी सुरु झालेल्या जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला पूर्णविराम देण्यासाठी अमेरिकेसारख्या महाशक्तीचे अध्यक्ष या नात्याने ट्रम्प सरसावले असल्याचे स्पष्ट झाले..अन्य देशांनी आधी स्वतःचे रक्षण करावे, अशी मांडणी केली. रशियाकडून इंधनखरेदी करुन युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाचे वित्तपोषण करीत असल्याचा आवर्जून उल्लेख करीत ट्रम्प यांनी भारत आणि चीनवरील वक्रदृष्टी कायम ठेवली आहे. भारताने रशियाकडून तेलखरेदी थांबवावी म्हणून ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्काचा दंडही ठोठावला आहे.पण भारतावर त्याचा परिणाम होईना म्हणून त्यांनी आयातशुल्कास्त्र तीव्र करण्याचा इशारा दिलाच, शिवाय रशियाविरुद्धच्या युद्धात युक्रेनची साथ देणाऱ्या युरोपियन-नाटो देशांनीही भारत-चीनविरोधात उतरावे, असे आवाहन केले आहे..हवामानबदल हा जगावर लादलेला सर्वात मोठा फसवणुकीचा डाव असल्याचे सांगून ट्रम्प यांनी तापमानवाढ आणि हवामानबदलाचा बागुलबुवा उभा करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांची तसेच हरित ऊर्जेची मनसोक्त खिल्ली उडविली. शंभर वर्षांपूर्वी पर्यावरणतज्ज्ञ पृथ्वीचे तापमान कमी होणार असल्याचे भय व्यक्त करीत होते आणि त्यानंतर तापमानवाढीमुळे जगबुडी होईल, असा इशारा देत होते.पण प्रत्यक्षात काही घडले नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. हरित ऊर्जा व हवामानधोरणे पर्यावरणीय गरज नसून त्यामुळे अर्थव्यवस्थांची घसरण झाली आहे. हरित ऊर्जा ही महागडी, कमकुवत आणि निष्प्रभ असून अशा ऊर्जाधोरणांची युरोपातील अर्थव्यवस्थांना ऊर्जा धोरणांची झळ बसत असल्याचे सुनावताना त्यांनी जीवाश्म इंधनांचा ठाम पुरस्कार केला..ट्रम्प मित्रदेशांवर बोचरी टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. हवामानबदल, रशिया-युक्रेन आणि इस्राईल-गाझा, रशियाकडून होत असलेल्या इंधन खरेदीसारख्या मुद्यांवरुन त्यांनी युरोपियन देशांना चांगलेच खडसावले. आपले राजकीय प्रतिस्पर्धी तसेच ‘नाटो’तील काही निकटवर्ती मित्रदेश पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देत आहेत.या देशांनी गाझातील इस्राईली ओलिसांच्या सुटकेची मागणी केली पाहिजे. दोन राष्ट्रांच्या तोडग्यामुळे ‘हमास’ला विजय मिळेल, अशी त्यांची ताजी भूमिका आहे. मात्र इस्राईलने गाझावर ताबा मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा वा गाझाला अधिक अन्न व मदत पुरवण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या विधानांना त्यांनी बगल दिली. ट्रम्प यांच्या लहरीपणात सदैव व्यापार दडलेला असतो..अमेरिका सर्वच बाबतीत सामर्थ्यवान असली तरी जगातील बड्या देशांना नमविण्यासाठी व्यापारयुद्धाचाच अवलंब करणार, असे ट्रम्प यांनी वारंवार सांगितले केले असून संयुक्त राष्ट्रांतील भाषणाने त्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच केले आहे.जगात आर्थिक अशांतता माजविणाऱ्या ट्रम्प यांच्या लहरीपणाला रोखण्यासाठी त्यांचा रोष सहन करीत असलेल्या भारत, चीन, रशिया, युरोपियन देश आणि संयुक्त राष्ट्रांना आता व्यापार कूटनीतीची फेरमांडणी करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.