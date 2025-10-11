अग्रलेख : ‘गोलमेजा’वरील थालीपीठ

भारत व ब्रिटन यांच्यात मुंबईत झालेली सहमती उभय देशांचे अनेक शतकांचे संबंध नव्याने दृढ करणारी ठरेल.मुंबईविषयी ब्रिटिशांचे आकर्षण ऐतिहासिक, आर्थिक आणि प्रतिकात्मक आहे. समुद्रातील बेटांना एकत्र करुन इंग्रजांनी बंदरे, रस्ते, रेल्वे, पाणीपुरवठा आणि नगररचनेतून मुंबईला ब्रिटिश साम्राज्यातील ‘ज्युएल इन द क्राउन’ बनवली. भारताचे प्रवेशद्वार ठरलेले ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ म्हणजे शंभर वर्षांपूर्वी ब्रिटिश साम्राज्याची सत्ता, सामर्थ्य आणि संपत्तीचे प्रतीक..पंचम जॉर्ज आणि राणी मेरी यांच्या भारतभेटीच्या स्वागतासाठी ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ उभारणे वेळेत होऊ न शकल्याने त्यांचे आगमन कार्डबोर्डाच्या प्रतीकात्मक अशा प्रवेशद्वारातून झाले. पण भारतातून औपचारिकपणे बाहेर पडलेल्या ब्रिटिश सैन्यामुळे तेच ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ भारतावरील इंग्रजांची सत्ता संपल्याचे प्रतीक बनले.ज्या स्वागताला पंचम जॉर्ज आणि राणी मेरी मुकले, अशा जंगी स्वागताचा मान मुंबई महानगरीत प्रथमच पाय ठेवणारे ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या वाट्याला आला. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची आर्थिक ताकद दाखविणाऱ्या मुंबईने स्टार्मर यांना ठिकठिकाणी लावलेल्या पोस्टर, बॅनर्स आणि शुभेच्छाफलकांनी भारावून टाकले. पण त्यात ब्रिटिशांनी भारतावर गाजवलेल्या दीडशे वर्षांच्या सत्तेचा लवलेश नव्हता..तीन महिन्यांपूर्वी उभय देशांदरम्यान झालेल्या ‘मुक्त व्यापार करारा’ला केंद्रस्थानी ठेवून बरोबरीचा भागीदार या नात्याने भारताने स्टार्मर यांचे मुंबईत केलेले हे स्वागत होते. ब्रिटिशांनी शंभर वर्षांपूर्वी विकसित केलेल्या मुंबईचा चेहरा आता गगनचुंबी इमारती आणि पायाभूत सुविधांमुळे ओळखण्यापलीकडे बदलला आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर यांच्या सन्मानार्थ राजभवनात आयोजित केलेल्या भोजनाच्या मेन्यूमध्ये थालीपीठासह अनेक मराठमोळ्या पदार्थांनी लावलेली हजेरीही बदललेल्या मुंबईची जाणीव करुन देत होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरी आयातशुल्क नीतीमुळे जगात पसरलेली अनिश्चितता आणि अस्थिरतेच्या काळात पंतप्रधान स्टार्मर यांची ही मुंबई भेट अर्थातच व्यापार, गुंतवणूक आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्यावर केंद्रित झाली आहे..ब्रिटन हा अमेरिकेचा घनिष्ट मित्र असला तरी भारत आणि ब्रिटनचे संबंध सव्वादोनशे वर्षांहूनही अधिक जुने आहेत. त्यांना परस्परांना समजून घ्यावे लागत नाही. बदललेल्या परिस्थितीत ब्रिटनला अमेरिकेच्या छायेतून बाहेर पडायचे आहे. चीन आणि रशियापाठोपाठ आता युरोपातील मोठे प्रस्थ असलेल्या आणि अमेरिकी डॉलर आणि युरोला पौंडाचा पर्याय देणाऱ्या ब्रिटनशी हातमिळवणी करीत भारतानेही अमेरिकी आयातशुल्काच्या कचाट्यातून बाहेर पडण्याची रणनीती आखली आहे..त्याची सुरुवात जुलै महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटनला भेट देऊन अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराला मार्गी लावून केली. दोन्ही देशांमध्ये त्या कराराला मान्यतेचे मूर्त स्वरूप देण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल. मुक्त व्यापार करारांमुळे घटलेल्या आयातशुल्काचा लाभ घेण्यासाठी आणि उभय देशांदरम्यान दृढ झालेल्या संबंधांना वेग प्रदान करण्यासाठी पंतप्रधान स्टार्मर व्यापार आणि वाणिज्यमंत्री पीटर काईल, गुंतवणूक मंत्री जेसन स्टॉकवूड आणि अभूतपूर्व अशा सव्वाशे सदस्यीय उद्योजकांच्या शिष्टमंडळासह स्टार्मर मुंबईत दाखल झाले..शिवाय ब्रिटनमधील नऊ विद्यापीठांचे कुलगुरूही भारतात विद्यापीठ परिसर स्थापन करुन शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्यासाठी आले. ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेण्याची दीड-दोन शतकांपासूनची भारतीय विद्यार्थ्यांची परंपरा आजही कायम असून ब्रिटनमधील विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या आजही सर्वाधिक आहे.यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत गुरूग्राममध्ये साऊथम्पटन विद्यापीठ सुरू झाले, तर मुंबईमध्ये अबेडीन युनिव्हर्सिटी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क पदार्पण करणार आहेत. शिवाय गिफ्ट सिटीमध्ये क्विन्स युनिव्हर्सिटी, कॉव्हेन्ट्री युनिव्हर्सिटी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ सरे, बंगळूरमध्ये युनिव्हर्सिटी ऑल लिव्हरपूल आणि लँकेस्टर युनिव्हर्सिटीचे परिसर लवकरच सुरू होतील..शैक्षणिक क्षेत्राव्यतिरिक्त उभय देशांदरम्यानच्या द्विपक्षीय संबंधांचा प्रमुख आधारस्तंभ तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीचा आहे. सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दुर्मीळ खनिजे, दूरसंचार, संरक्षण, एरोस्पेस, डिजिटल आणि वित्तीय तंत्रज्ञान आणि हरित तंत्रज्ञानातील सहकार्य भारत आणि ब्रिटनच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.मुंबईत पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान स्टार्मर यांच्यात या मुद्यांवर चर्चा सुरू असतानाच भारतीय नौदलासोबत ‘एक्सरसाईज कोकण’ अंतर्गत ‘युके कॅरिअर स्ट्राईक ग्रुप’च्या कवायती संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याची व्याप्ती वाढवित होत्या..अनिश्चिततेच्या काळात बहरत असलेल्या या भागीदारीचे लाभ उभय देशांतील तरुण, विद्यार्थी, निर्यातदार, उद्योजक, इनोव्हेटर्ससह सर्वसामान्यांना होणार आहे. या सहकार्याचा लाभ मुंबईच्या मायानगरीलाही होणार आहे.भारत आणि ब्रिटनमध्ये चित्रपटांचे चित्रीकरण केवळ करसवलत मिळते म्हणून नव्हे तर उभय देशांतील चित्रपटसृष्टी आणि मनोरंजनाच्या दुनियेतील प्रतिभेला तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना जवळ आणणारी असावी आणि त्यासाठी भारत आणि ब्रिटनला एकत्र आणणाऱ्या कथांवर आधारित चित्रपटांची निर्मिती व्हावी, ही पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेली कल्पना पंतप्रधान स्टार्मर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भावली.ब्रिटिश साम्राज्याच्या काळात भारतीय आणि युरोपीय स्थापत्यशैलीच्या मिश्रणाचा ठसा उमटलेल्या मुंबईत झालेली ही सहमती उभय देशांचे अनेक शतकांचे संबंध नव्याने दृढ करणारी ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम 