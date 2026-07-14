ढिंग टांग : मफलर, माओरी आणि...हं!

काही जणांच्या पायावर चक्रे असतात. मी लहानपणी माझा पाय एका पदसामुद्रिकाला दाखवला होता. (हस्तसामुद्रिक असते, तसे पदसामुद्रिकही का नसावे?) त्याने माझा पाय (लांबून) बघितला. म्हणाला, ‘‘जातक चिक्कार फिरणार, पायाला भिंगरी लागल्यागत फिरणार, जातकाच्या पायावर चक्रेच चक्रे आहेत..जय हो!’’ तेव्हापासून मी नुसता फिरतो आहे! पर्यायच नव्हता. मग मी झोला उचलला आणि बारा वर्षे हिमालयात फिरलो. लगेहाथ भारतभ्रमणही केले. तेव्हापासून आजतागायत शेकडो देश फिरलो आहे. या जगात १९५ देश आहेत, असे मला सांगण्यात आले. मी सगळे हिंडणार आहे. बाकीचे देश हिंडून होईपर्यंत आणखी चार-सहा देश नवे निर्माण होतील, तेही बघून घेईन. मग माझे पर्यटनाचे द्विशतक होईल. मज्जा! .बऱ्याच देशांचे देशाटन करुन मी सध्या न्यूझीलंडमध्ये आलो आहे. न्यूझीलंड हा खूप सुंदर पॉलिनेशियन देश आहे. इथे किवी असतात. (किवी हे फळ की प्राणी की पक्षी हे मी विचारून घेणार आहे.) सुरवातीला मला किवी म्हणजे माओरी भाषेत शिवी असे वाटायचे. पण तसे नाही. माओरी हे इथले मूळनिवासी आहेत. त्यांच्या अंगावर टॅटू काढलेले असतात. ते टॅटू दिसावेत एवढाच मोजका पोशाख करणे त्यांना भागच असते. ते हाका नृत्य करतात. मला हाका हा नूडल्सचा प्रकार वाटायचा. पण तसे नाही.तसे माझे खूप माओरी मित्र आहेत. पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी मी इथे आलो होतो, तेव्हा थंडीने कुडकुडलो होतो. तेव्हा मी कुणीच नव्हतो. ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री. लोक मला ओळखतही नव्हते. तेव्हा एका माओरी मित्राने मला त्या अवस्थेत पाहून एक मफलर, हातमोजे आणि टोपी दिली. (त्याला गरज नव्हती!) त्यातील मायेची ऊब मला आजही जाणवते. तो मफलर मी अजूनही जपून ठेवला आहे. अशा खूप काही काही गोष्टी माझ्यापाशी आहेत. मागे ऑस्ट्रेलियाला गेलो असता एका मित्राने मला बूमरँग नावाचे एक कोयतासदृश अस्त्र दिले. ते फेकून मारले की, आपोआप हातात परत येते. मी एकदोनदा प्रयत्न केला. पण दरवेळी लांब झाडीत जाऊन शोधून आणावे लागले!!.ते जाऊ दे. मला वाटते, तो मफलर ही न्यूझीलंडशी माझे असलेले स्नेहाचे बंध गुंडाळणारा अनोखा खजिना आहे. माझा मफलर मी यावेळीही सोबत नेला. कारण जुलैत न्यूझीलंडमध्ये प्रचंड थंडी असते. मफलर गुंडाळला की काम भागते.इथल्या एका भाषणात मी तो मफलर अभिमानाने दाखवला. तीस वर्षापूर्वीची आठवण! लोक खुश झाले. तीस वर्षे कसा टिकला? आमचा मफलर एका हिवाळ्यात विरतो, असे मला काही लोक म्हणाले. मी त्यांना मफलर टिकवण्याच्या काही ट्रिक सांगितल्या. तुमचे हातमोजे आणि टोपी कुठाय? असेही एकाने मला विचारले. मी उत्तर दिले नाही. कारण तो काँग्रेसने पेरलेला माणूस असणार, हे मी ओळखले..मला बघायला न्यूझीलंडचे नागरिक खूप गर्दी करत आहेत. सकाळी हॉटेलच्या खिडकीत दातण मुखात घालून सहज खाली रस्त्यावर बघितले, तर हीऽऽ गर्दी!! म्हटले, हरे रामा! केवढी ही लोकप्रियता!! छे!!न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्तोफर लक्सन मला भेटले. म्हणाले, ‘‘तुमचा मफलर मला द्याल का? थंडीत कामाला येईल.’’ मी नम्रपणे नकार दिला. पुढेमागे आमच्याकडे म्युझियममध्ये ठेवायला चांगला आयटम आहे, हे मी त्यांना पटवून दिले. ते ‘बरं बुवा’ असे म्हणाले.नंतर थोडे आणखी अवघडून म्हणाले, ‘‘मफलर नाही तर निदान मेलडी तरी द्या!’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.